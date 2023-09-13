В Москве прошел 9-й Международный антифашистский форум

И вот опять Россия и Китай объявлены теми же самыми объектами фашистских устремлений, как это было 80 лет назад. Только немного изменилась формулировка. Она звучит так: России и Китаю должно быть нанесено стратегическое поражение. Эти короткие слова напрямую пахнут кровью

Девятый по счету Международный антифашистский форум состоялся в Москве. Он был приурочен к Международному дню памяти жертв фашизма. Аналогичные мероприятия проводятся с 1995 года Международным Союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма. Поддержку в проведении антифашистских форумов оказывает российское правительство.В 2020 году к числу организаторов форуме присоединились Общероссийская организация «Офицеры России» и Общероссийское движение «Сильная Россия». В состав организационного комитета включены представители ветеранских, молодежных, студенческих организаций, высших учебных заведений, средств массовой информации, Федеральной службы войск национальной гвардии, Минобороны РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.Председатель оргкомитета Форума, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН Николай Махутов отдельное внимание в своем выступлении уделил проведению исторических параллелей между текущими мировыми политическими событиями и периодом, предшествовавшим Второй мировой войне.- обратился академик к молодежи России и Китая.Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной Думе РФ Сергей Миронов подчеркнул, что уроки прошлого, как мы видим из происходящих событий, оказались невыученными. Запад вновь проповедует ненависть к России, ее гражданам. Но историческое время доминирования западных стран подходит к концу, подчеркнул политик. В мире появились новые сильные и развитые страны – и это не только Россия и Китай, но и Индия, Бразилия, Турция и другие государства.Выступили на мероприятии и представители иностранной общественности. Так, финский правозащитник Йохан Бекман отметил, что Запад формирует новую антироссийскую коалицию в составе стран НАТО, и с каждым днем ситуация все хуже и хуже.Участники форума пришли к выводу о недопустимости возрождения фашизма, осудили попытки фальсификации истории и договорились собрать свидетельства узников нацистских концлагерей о зверствах гитлеровцев на территории бывшего СССР и в других странах.