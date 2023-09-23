Монастырь на скале. Аббатство Сан-Микеле

Аббатство Сан-Микеле
В глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой,
Был монастырь; в глухих его стенах
Под старость лет один седой монах
Святым житьем, молитвами спасался
И дней к концу спокойно приближался.
А. С. Пушкин «Монах»
Был монастырь; в глухих его стенах
Под старость лет один седой монах
Святым житьем, молитвами спасался
И дней к концу спокойно приближался.
А. С. Пушкин «Монах»
История и замки. Мы продолжаем наш рассказ о замках, вот только сегодня мы посетим отнюдь не замок, а… комплекс сооружений, причем преимущественно религиозного назначения, который находится на самой вершине горы Пиркирьяно в Италии, рядом с деревней Сан-Пьетро и неподалеку от Турпина в Северной Италии, области Пьемонт.
Что это за «комплекс» такой, что речь о нем пойдет в цикле материалов о замках? Это аббатство! А называется оно Сан-Микеле (или ещё Сакра-ди-Сан-Микеле или аббатство Сан-Микеле-делла-Кьюза).
Монастырь Сан-Микеле на картине XIX века (автор – Карло Боссоли)
И да, действительно, все его здания выстроены на 26-метровой скалистой вершине горы, причем сама эта гора возвышается над уровнем моря на 960 метров. Находится это место на самой границе Котских Альп и представляет собой один из самых известных памятников Пьемонта.
И также здесь расположена остановка паломнической дороги Via Francigena – первая на территории Италии. И в силу естественных причин это аббатство уже с момента своего создания представляло собой не что иное, как самую настоящую крепость, добраться до которой было очень нелегко, равно как и её захватить.
Известно, что ещё во времена великого Рима на этом месте был гарнизонный пост римской армии, то есть казармы и сторожевая башня, окруженные валом и частоколом. Гарнизон, находившийся здесь, сторожил дорогу через перевал на случай вторжения галлов. И память о том времени сохранилась и даже дошла до наших дней: имеется мемориальная доска, относящаяся к I веку, а установлена она была римской семьёй Сурио Клементе.
Карта Сакра-ди-Сан-Микеле имеет важное значение, а все потому, что место это любопытное во многих отношениях. Например, там есть здание кассы Сакры, которое в прошлом называлось «домом пастуха» или «маргаро» (на пьемонтском диалекте). Это здание было важно из-за наличия на нем пограничного знака между двумя городами, Кьюзы и Сант-Амброджо. Так вот, жители Кьюзы считают, что он был обманным путем удален жителями Сант-Амброджо, чтобы уничтожить доказательства принадлежности Сакры муниципалитету Кьюза. Тяжба между двумя городами тянется уже 300 лет, но до сих ограждение Сакры и сама церковь, вернее – её восточная часть, числятся в муниципалитете Сант-Амброджо, а западная – в муниципалитете Кьюза-Сан-Микеле
Потом римский форт заняли лангобарды и стали использовать его, чтобы защититься от франков. Существует предположение, что здесь уже в VI веке была построена небольшая часовня, посвященная Михаилу Архангелу, поскольку сами лангобарды были христиане. В XIII веке его культ в данном месте распространял император Фридрих I Барбаросса, а позднее этим же занялся и его племянник Фридрих II Гогенштауфен, то есть традиция почитания именно Михаила Архангела в этих местах была исключительно древней!
Вид на комплекс Сан-Микеле с высоты птичьего полета
Ну а началось здесь масштабное строительство в 983 и шло до 987 года, хотя кто-то и считает, что позднее.
Впрочем, особого значения это не имеет, поскольку древность монастыря в любом случае неоспорима. Есть, например, легенда, что некий Джованни Винченцо, архиепископ Равенны, удалился сюда от мирской суеты и начал отшельничать, причем его подвижничество имело место на рубеже X и XI веков. Опять же, по легенде было ему видение. Сам архангел Михаил явился к нему собственной персоной и приказал построить ему святилище. Первой была построена часовня, освятить которую прилетели ангелы, так что жившие рядом крестьяне увидели ночью исходивший из неё яркий свет, и понятно, что тут же уверовали в чудо.
Фасад
Ну а письменные документы относительно этого монастыря и живших в нем относятся лишь к концу XI века. Там в это время жил монах Вильгельм, и он же написал Chronicon Coenobii Sancti Michaelis de Clusa, то есть хронику монастыря своего проживания. В ней датой основания сей обители назван 966 год. Но он же в другом месте написал, что монастырь был основан при понтификате папы Сильвестра II (999–1003), который до того был настоятелем аббатства Сан-Коломбано-ди-Боббио.
Впрочем, такие расхождения в тексте одного и того же человека неудивительны. Вполне возможно, что в одном случае написания он был вполне трезв, а в другом… не очень!
По бокам окна расположены полуколонны, увенчанные фигурами четырех евангелистов с их символами – Матфея, Марка, Луки, Иоанна)
Понемногу монастырь отстраивался. Так, рядом со старой часовней времен Джованни Винченцо соорудили ещё одну. Сегодня она представляет собой центральную часть современной Старой церкви. Причем все её ниши и арки, а также колонны явно испытали на себе влияние византийской архитектуры, кстати, в X веке популярной именно в районе Равенны.
Башня Торре делла Белл'Альда с видом на обрыв в конце стены, названная в честь деревенской девушки Альды, которую молящейся о мире застигли вражеские солдаты. Пытаясь от них спастись, она бросилась с обрыва, призывая на помощь святого Михаила и Богородицу, и спаслась, оказавшись невредимой на дне пропасти. К сожалению, она этой небесной милостью решила злоупотребить из-за своего тщеславия и жажды денег и заявила недоверчивым односельчанам, что может совершить второй такой прыжок. Увы, Божья милость её греховной натуре потворствовать не стала, и она нашла ужасную смерть там, где ранее обрела неожиданное спасение
В конце X века появился ещё один активный жертвователь на строительство: французский граф Гуго де Монбуасье – сеньор Орек-сюр-Луар в Оверни, а ещё он был главой аббатства Сан-Мишель-де-Кукса в Пиренеях. Видимо, нагрешил сей граф порядочно, потому что папа Сильвестр II, дабы церковь простила ему его прегрешения, потребовал с него… денег на дальнейшее обустройство Сан-Микеле.
Так в аббатстве появился небольшой монастырь, где нескольких монахов могли проживать в уединении, а еще могли останавливаться на ночлег паломники. А между 1015 и 1030 годом архитектором Гильомом де Вольпьяно был разработан проект постройки Новой церкви, которую затем возвели на месте Старой.
Интересные образцы каменной кладки
Начиная с середины XI века в судьбе Сан-Микеле важную роль стали играть монахи ордена Св. Бенедикта. Они построили добротный и просторный гостевой дом, отделенный от монастыря и способный принять множество паломников, которые шли по пути Via Francigena на перевал Мон-Сени, и им требовался отдых.
Музей Сакра ди Сан-Микеле представляет собой помещение, расположенное на первом этаже старого монастыря, которое в прошлом использовалось как дровяной сарай, а затем как складское помещение. Сегодня это небольшой музей, в котором хранятся забытые и вышедшие из употребления старинные предметы и инструменты повседневного труда, которые демонстрируются в экспозициях столярной и кузнечной мастерских
Северная часть строений сегодня разрушена. А построена она была, опять же, в XII веке и называлась «Новый монастырь», где было множество келий, библиотека, кухни, а ещё трапезная и мастерские. С 1099 по 1131 год во главе монастыря находился аббат Эрменгардо, при котором в обители было построено ещё множество новых зданий.
Библиотека монастыря содержит немало старинных фолиантов. Интересно было бы с ними ознакомиться, не так ли?
А потом где-то с середины XIII века новые здания начали возводить уже в готическом стиле, потому что мода есть мода, и не только в одежде, но и в строительстве.
Капители колонн. Поистине удивительная резьба и изображенные на них фигуры
Но потом случилось одно важное событие, серьёзным образом отразившееся на судьбе монастыря.
В 1362 году князь Жак Савойский из-за конфликта с Савойским домом лишился власти и владений. Сын его, также лишившийся права наследования, Филипп II Савойско-Ахайский, поклялся отомстить. И в отместку разграбил деревню Сант-Амброджо-ди-Суза и разрушил многие монастырские здания. Причем Филиппа II поддержал в этом совсем не богоугодном деле тогдашний аббат Петр III Фонгеретский.
Простить подобное было невозможно, и в 1381 году граф Амедей VI Савойский попросил папу Урбана VI строптивого аббата из Сан-Микеле удалить, что и было сделано. Теперь обителью стали управлять назначенные коменданты. Но популярность Сан-Микеле после этого среди паломников упала, снизилось и количество пожертвований (ибо что это за аббатство без аббата), и аббатство стало постепенно приходить в запустение.
Готика, устремленная в небо!
А в 1622 году кардинал Маурицио Савойский сумел-таки убедить папу Григория XV совсем закрыть этот комплекс, так как жили там всего лишь три монаха. Была тут и неявная, но важная цель – уменьшить влияние бенедиктинцев, лишив их своего важного центра. Подумали и об экономии: уж очень большие деньги приходилось тратить на ремонт этого огромного комплекса.
В 1629 году здесь остановили французские войска маршала Николя Катина и использовали здания аббатства и монастыря как базу. Осада Турина в 1706 году добавила комплексу неприятностей, так что в конце концов его здания обветшали и превратились в руины.
В 1836 году королю Карлу Альберту Савойскому пришла в голову о том, что в Сан-Микеле следует возродить религиозную общину. Возглавить работу по восстановлению монастыря он предложил философу и священнику Антонио Розмини-Сербати, успевшему уже приобрести популярность в качестве основателя Конгрегации «братьев и сестёр любви». Тот согласился и поселился в Сан-Микеле.
Внутри церкви стоят внушительные колонны, множество небольших колонн и пилястров. Все они увенчаны выразительными и символическими капителями: всего их 139
А потом король и вовсе пожелал устроить здесь усыпальницу всех своих предков. Нашлись погребения 24 представителей Савойского дома, прах которых был перевезен из Туринского собора в аббатство Сан-Микеле.
Причем работа была проделана прямо-таки титаническая. Изготовлены очень тяжелые (весом по пять тонн каждый!) саркофаги из зеленого камня. Проложена дорога в горы для их транспортировки. Да и доставили их далеко не сразу, и к тому же сначала всего 16. Много среди них оказалось известных исторических персон, включая и кардинала Маурицио Савойского, который по иронии судьбы упокоился как раз в том месте, которое сам же и предлагал предать полному забвению.
В начале XX века в аббатстве были проведены серьезные работы по его реконструкции. При этом архитектор Альфредо д'Андраде внес в его архитектуру элементы неороманского стиля. Все 30-е и начало 40-х здесь царили покой и тишина, но вот в 1944 году сюда вдруг нагрянули немцы и устроили в Сан-Микеле обыск, пытаясь найти оружие для партизан. Искали, но не нашли.
В 1980-е годы здесь опять начали проводить реставрационные работы, которые успели закончить перед визитом папы Иоанна Павла II, который приехал в монастырь 14 июля 1991 года. А затем сюда повалили туристы, жаждавшие увидеть местные красоты и приобщиться монастырской святости.
Кроме того, здесь имеются потрясающие по красоте росписи. А самым интересным является триптих Дефенденте Феррари (около 1520). Это самый драгоценный шедевр, принадлежащий Сакре. Взятый из главного алтаря, он был восстановлен и помещен в помещении Старого хора.
В центре доминирует, стоящая на лунной арке и окруженная 12 херувимами изящная Мадонна, кормящая младенца Иисуса. Боковые панели изображают Архангела Михаила, побеждающего дьявола. Очарование младенца достойно восхищения, а положение ног очень естественно. Великолепное лицо Марии внушает доверие: взгляд скромен, общее впечатление – милой тоски, невинности и скромности. В основании находится изысканная пределла, на которой автор изобразил Посещение Марии, Рождество Младенца Иисуса и Поклонение волхвов.
А это как раз и есть один из пятитонных саркофагов!
Так, в 2016 году только в музее монастыря побывало более 100 000 человек. Правда, в ночь на 24 января 2018 года в Старом монастыре случился сильный пожар, но повезло Сан-Микеле уже в том, что самую важную с точки зрения архитектуры часть пожар не затронул.
А потом здесь побывал известный писатель Умберто Эко и вдохновился на написание своего исторического романа «Имя розы»…
Чтобы посетить аббатство, нужно купить билет. Маршрут включает в себя обход собора, осмотр Портале делло зодиако (вход, украшенный знаками зодиака), церковь с картинами, панорамную террасу и руины Нового монастыря. На пути посетителя расположены стенды с QR-кодами с поясняющими видеороликами. Билеты можно приобрести на месте или онлайн. Бронирование не требуется. Полная стоимость: 8 евро. Дети от 6 до 18 лет и люди старше 65 лет – входят бесплатно!
P. S.
В качестве иллюстративного материала использованы фотографии с сайта аббатства Сан-Микеле.