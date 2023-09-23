Монастырь на скале. Аббатство Сан-Микеле



Аббатство Сан-Микеле

В глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой,

Был монастырь; в глухих его стенах

Под старость лет один седой монах

Святым житьем, молитвами спасался

И дней к концу спокойно приближался.

А. С. Пушкин «Монах»



Монастырь Сан-Микеле на картине XIX века (автор – Карло Боссоли)



Карта Сакра-ди-Сан-Микеле имеет важное значение, а все потому, что место это любопытное во многих отношениях. Например, там есть здание кассы Сакры, которое в прошлом называлось «домом пастуха» или «маргаро» (на пьемонтском диалекте). Это здание было важно из-за наличия на нем пограничного знака между двумя городами, Кьюзы и Сант-Амброджо. Так вот, жители Кьюзы считают, что он был обманным путем удален жителями Сант-Амброджо, чтобы уничтожить доказательства принадлежности Сакры муниципалитету Кьюза. Тяжба между двумя городами тянется уже 300 лет, но до сих ограждение Сакры и сама церковь, вернее – её восточная часть, числятся в муниципалитете Сант-Амброджо, а западная – в муниципалитете Кьюза-Сан-Микеле



Вид на комплекс Сан-Микеле с высоты птичьего полета



Фасад



По бокам окна расположены полуколонны, увенчанные фигурами четырех евангелистов с их символами – Матфея, Марка, Луки, Иоанна)



Башня Торре делла Белл'Альда с видом на обрыв в конце стены, названная в честь деревенской девушки Альды, которую молящейся о мире застигли вражеские солдаты. Пытаясь от них спастись, она бросилась с обрыва, призывая на помощь святого Михаила и Богородицу, и спаслась, оказавшись невредимой на дне пропасти. К сожалению, она этой небесной милостью решила злоупотребить из-за своего тщеславия и жажды денег и заявила недоверчивым односельчанам, что может совершить второй такой прыжок. Увы, Божья милость её греховной натуре потворствовать не стала, и она нашла ужасную смерть там, где ранее обрела неожиданное спасение



Интересные образцы каменной кладки



Музей Сакра ди Сан-Микеле представляет собой помещение, расположенное на первом этаже старого монастыря, которое в прошлом использовалось как дровяной сарай, а затем как складское помещение. Сегодня это небольшой музей, в котором хранятся забытые и вышедшие из употребления старинные предметы и инструменты повседневного труда, которые демонстрируются в экспозициях столярной и кузнечной мастерских



Библиотека монастыря содержит немало старинных фолиантов. Интересно было бы с ними ознакомиться, не так ли?



Капители колонн. Поистине удивительная резьба и изображенные на них фигуры



Готика, устремленная в небо!



Внутри церкви стоят внушительные колонны, множество небольших колонн и пилястров. Все они увенчаны выразительными и символическими капителями: всего их 139



А это как раз и есть один из пятитонных саркофагов!

P. S.