Военное обозрение
Войти Регистрация

МИД России заявил о понимании руководством Мьянмы причин начала спецоперации на Украине

2
МИД России заявил о понимании руководством Мьянмы причин начала спецоперации на Украине

Власти Мьянмы понимают причины начала специальной военной операции и обоснованность действий России. Об этом заявляется на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.


В МИД России подчеркивают, что Мьянма, являющаяся партнером нашей страны, не признает нелегитимные западные санкции. 13-15 сентября 2023 года в Россию приедет вице-премьер и министр иностранных дел Мьянмы Тан Свей, который встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В последние годы Мьянма наращивает активное сотрудничество с Российской Федерацией по целому ряду направлений, в том числе и в военно-технической сфере. У этой страны – собственная и довольно трагическая история взаимоотношений с Западом, в первую очередь с Великобританией, которая в позапрошлом веке колонизировала земли современной Мьянмы. Сейчас у Запада тоже есть претензии к политическому курсу руководства этой страны, США и европейские государства пытаются беззастенчиво вмешиваться во внутренние дела суверенной Мьянмы.

Напомним, что сегодня утром на космодроме «Восточный» прошла встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Путин заявлял о важности развития экономических и иных взаимоотношений Российской Федерации со странами Азии, Африки, Латинской Америки. В русло этой стратегии вполне укладывается и дальнейшее укрепление связей с Мьянмой – крупной и многонаселенной страной Юго-Восточной Азии, которая может стать интересным экономическим партнером для нашей страны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 18:04
    +1
    В общем, все... скажем так, не очень богатые страны, пытаются разменять свои политические заявления в поддержку России на вполне материальные плюшки, которые они хотят от России получить. В который уже раз...
  2. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 18:06
    +1
    Но че,теперь заживем,теперь дело с мертвой точки сдвинется,Мньяма нам поможет.