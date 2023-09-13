МИД России заявил о понимании руководством Мьянмы причин начала спецоперации на Украине

Власти Мьянмы понимают причины начала специальной военной операции и обоснованность действий России. Об этом заявляется на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.
В МИД России подчеркивают, что Мьянма, являющаяся партнером нашей страны, не признает нелегитимные западные санкции. 13-15 сентября 2023 года в Россию приедет вице-премьер и министр иностранных дел Мьянмы Тан Свей, который встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В последние годы Мьянма наращивает активное сотрудничество с Российской Федерацией по целому ряду направлений, в том числе и в военно-технической сфере. У этой страны – собственная и довольно трагическая история взаимоотношений с Западом, в первую очередь с Великобританией, которая в позапрошлом веке колонизировала земли современной Мьянмы. Сейчас у Запада тоже есть претензии к политическому курсу руководства этой страны, США и европейские государства пытаются беззастенчиво вмешиваться во внутренние дела суверенной Мьянмы.
Напомним, что сегодня утром на космодроме «Восточный» прошла встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Путин заявлял о важности развития экономических и иных взаимоотношений Российской Федерации со странами Азии, Африки, Латинской Америки. В русло этой стратегии вполне укладывается и дальнейшее укрепление связей с Мьянмой – крупной и многонаселенной страной Юго-Восточной Азии, которая может стать интересным экономическим партнером для нашей страны.