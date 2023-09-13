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Военкоры: Батальон морской пехоты ВСУ в районе Новомайорского частично утратил боеспособность после ударов ВС РФ

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Военкоры: Батальон морской пехоты ВСУ в районе Новомайорского частично утратил боеспособность после ударов ВС РФ

В районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское на Южно-Донецком направлении украинские формирования пытаются изменить свое положение в лучшую сторону, проводя постоянные атаки российских позиций. Об этом сообщают российские военные корреспонденты и ряд Telegram-каналов.


Однако украинские войска действуют по одной и той же схеме: боевые машины пехоты и бронетранспортеры подвозят пехотные подразделения численностью 10-20 человек, которые пытаются закрепиться. Российские военные их обстреливают.

Только с утра украинские боевики пытались провести как минимум четыре подобные атаки. Но все они не привели к успеху, российская артиллерия отрабатывала по украинским формированиям, заставляя боевиков ВСУ бежать.


Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что после смены направления основного удара украинских формирований со Старомлыновки на Новомайорское ВСУ понесли новые потери. Так, частично утратил боеспособность целый батальон морской пехоты военно-морских сил Украины. Речь идет о 18-м батальоне, входящем в состав 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Несмотря на высокие потери, украинское командование продолжает регулярно перебрасывать на Южно-Донецком направлении в зону боевых действий все новые и новые подкрепления, которые тоже теряют личный состав в результате мощных атак российской артиллерии и постоянной работы авиации, которая наносит с воздуха удары по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ.
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6 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 18:24
    +1
    Частичная боеспособность:
    1. батальон может оборонятся и ограниченно наступать.
    2.батальон не может наступать, но может ограниченно обороняться.
    1. Елис_С
      Елис_С Сегодня, 18:47
      0
      Частичная боеспособность:
      1. батальон может оборонятся и ограниченно наступать.
      2.батальон не может наступать, но может ограниченно обороняться.

      А у них третий вариант - "челноки":
      Только с утра украинские боевики пытались провести как минимум четыре атаки. Но все они не привели к успеху, российская артиллерия отрабатывала по украинским формированиям, заставляя боевиков ВСУ бежать.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:28
    +1
    какая мощная новость на фоне Крыма

    суп там никто не пролил у всу, оставшись без полноценного обеда
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:19
      +1
      А что в Крыму? пустили 13 ракет, 7 сбили. 6 видимо попали. Эти ракеты начали летом поставлять, вот сейчас ими стреляют. Когда первый раз мост подорвали, то в 404 то же праздник был, но не долго. Потом свет пропал. Сейчас посмотрим что пропадет. Надеюсь теперь свет пропадет без возможности восстановления.
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:51
    -1
    У них почти все эти "морпехи" сейчас фашисты причем конченные типа навоза по сводкам 200х, уничтожение таких уродов радует вдвойне.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:04
    +1
    Да и корнеплод с ним с этим батальоном. Пусть хоть весь утратит жизнеспособность, а не просто боеспособность частично. Радоваться каждому задвухсоченному кокаинцу? Вот когда пойдут вперёд наши войска, а сопротивляться будет некому вот тогда будет повод для радости. К сожалению, на данный момент, это на уровне фантастики. request