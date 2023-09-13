Военкоры: Батальон морской пехоты ВСУ в районе Новомайорского частично утратил боеспособность после ударов ВС РФ

В районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское на Южно-Донецком направлении украинские формирования пытаются изменить свое положение в лучшую сторону, проводя постоянные атаки российских позиций. Об этом сообщают российские военные корреспонденты и ряд Telegram-каналов.
Однако украинские войска действуют по одной и той же схеме: боевые машины пехоты и бронетранспортеры подвозят пехотные подразделения численностью 10-20 человек, которые пытаются закрепиться. Российские военные их обстреливают.
Только с утра украинские боевики пытались провести как минимум четыре подобные атаки. Но все они не привели к успеху, российская артиллерия отрабатывала по украинским формированиям, заставляя боевиков ВСУ бежать.
Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что после смены направления основного удара украинских формирований со Старомлыновки на Новомайорское ВСУ понесли новые потери. Так, частично утратил боеспособность целый батальон морской пехоты военно-морских сил Украины. Речь идет о 18-м батальоне, входящем в состав 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Несмотря на высокие потери, украинское командование продолжает регулярно перебрасывать на Южно-Донецком направлении в зону боевых действий все новые и новые подкрепления, которые тоже теряют личный состав в результате мощных атак российской артиллерии и постоянной работы авиации, которая наносит с воздуха удары по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ.