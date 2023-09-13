Российский офицер рассказал о новой тактике применения дронов-камикадзе украинскими формированиями

Недавно начали использовать камикадзе по такой тактике: дрон прячется под мостом, например, или в развалинах, кустах, и его не видно. Когда подъезжает техника, дрон на низкой высоте идет в атаку. Все ждут прилет сверху и контролируют небо, а он бьет снизу

На Соледарском участке фронта (Донецкая Народная Республика) украинские боевики устраивают засады с применением FPV- дронов , скрывая их в кустах и развалинах. Об этом рассказал в беседе с ТАСС офицер казачьей бригады «Терек» с позывным Саныч.По словам командира, дроны прячут в укромном месте. При появлении цели они вылетают из своего укрытия. Раньше, отмечает офицер, украинские боевики такую тактику не применяли.- цитирует ТАСС слова военнослужащего.Вместе с дроном-камикадзе работает разведывательный беспилотник. Он «висит» на безопасной высоте и определяет цели для последующей атаки дроном-камикадзе. Сейчас украинские формирования все чаще применяют и такую тактику, и дроны-камикадзе в целом. У ВСУ появились в распоряжении дроны, которые могут нести и четыре гранаты, тогда как раньше украинские боевики использовали обычно дроны лишь с одной гранатой.Такие изменения усложняют ведение боя для наших военнослужащих, но российские бойцы все равно демонстрируют и личное мужество, и воинское мастерство, и продолжают уничтожать живую силу и военную технику противника в зоне проведения специальной военной операции.