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Российский офицер рассказал о новой тактике применения дронов-камикадзе украинскими формированиями

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Российский офицер рассказал о новой тактике применения дронов-камикадзе украинскими формированиями

На Соледарском участке фронта (Донецкая Народная Республика) украинские боевики устраивают засады с применением FPV-дронов, скрывая их в кустах и развалинах. Об этом рассказал в беседе с ТАСС офицер казачьей бригады «Терек» с позывным Саныч.


По словам командира, дроны прячут в укромном месте. При появлении цели они вылетают из своего укрытия. Раньше, отмечает офицер, украинские боевики такую тактику не применяли.

Недавно начали использовать камикадзе по такой тактике: дрон прячется под мостом, например, или в развалинах, кустах, и его не видно. Когда подъезжает техника, дрон на низкой высоте идет в атаку. Все ждут прилет сверху и контролируют небо, а он бьет снизу

- цитирует ТАСС слова военнослужащего.

Вместе с дроном-камикадзе работает разведывательный беспилотник. Он «висит» на безопасной высоте и определяет цели для последующей атаки дроном-камикадзе. Сейчас украинские формирования все чаще применяют и такую тактику, и дроны-камикадзе в целом. У ВСУ появились в распоряжении дроны, которые могут нести и четыре гранаты, тогда как раньше украинские боевики использовали обычно дроны лишь с одной гранатой.

Такие изменения усложняют ведение боя для наших военнослужащих, но российские бойцы все равно демонстрируют и личное мужество, и воинское мастерство, и продолжают уничтожать живую силу и военную технику противника в зоне проведения специальной военной операции.
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19 комментариев
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 18:26
    +7
    У ВСУ появились в распоряжении дроны, которые могут нести и четыре гранаты, тогда как раньше украинские боевики использовали обычно дроны лишь с одной гранатой.

    И откуда они у всук? Неужели нет средств подавления этих дронов? Или они у нас только на канале РЕН ТВ эти средства?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 18:40
      +3
      К следующему лету дроны будут из-под земли выскакивать.
      Или научаться подтаскивать противотанковые мины прямо под гусеницы танков.
      С каждым годом всё интереснее и интереснее.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 18:46
        +1
        Цитата: Aken
        К следующему лету дроны будут из-под земли выскакивать.
        Или научаться подтаскивать противотанковые мины прямо под гусеницы танков.

        Японские дроны-камикадзе атакуют "Шерман".
        1. Aken
          Aken Сегодня, 19:26
          0
          Да, да. Именно про них я и вспомнил, когда пост писал.
      2. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 19:01
        +1
        подтаскивать противотанковые мины прямо под гусеницы танков
        Уже этой осенью.

    2. DenD
      DenD Сегодня, 18:43
      +4
      Или они у нас только на канале РЕН ТВ эти средства?
      Ну ещё на "Звезде", наверное есть и на Первом. А если серьёзно, да, что то, где то есть, но не в тех масштабах, как требует ситуация. В оправдание можно сказать одно, раньше таких конфликтов небыло. В какой то мере Россия Украина, стали первыми, кто применяет, так активно дроны в вооружённое конфликте.
    3. Седов
      Седов Сегодня, 18:50
      +1
      Пока, к сожалению, нет особого противодействия. Адаптируется укромрази. Пока не найдётся способ эфективной борьбы с разведывательными беспилотниками сверху (с их "безопасной высоты") - сложности будут.
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 18:27
    +1
    дрон прячется под мостом, например, или в развалинах, кустах, и его не видно. Когда подъезжает техника, дрон на низкой высоте идет в атаку. Все ждут прилет сверху и контролируют небо, а он бьет снизу

    Вот гады! Змеи подколодные!
  3. Kusja
    Kusja Сегодня, 18:29
    +7
    Одним мужеством такую подставу не одолеть. Нужно что-то придумывать.
    1. Andreich A.
      Andreich A. Сегодня, 18:42
      +2
      РЭБ в составе движущегося подразделения. Что ещё придумать?

      Но благодаря прихватизаторам электронно-компонентной базы ждать нужно будет непонятно сколько...
    2. Aken
      Aken Сегодня, 18:45
      -1
      Нужно что-то придумывать.

      За полтора года так ничего не придумали.
      Точнее придумали термин "Поражение по очкам", как предлог в "Почётной капитуляции".
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 18:41
    +2
    Наших парней жаль, опять увечья, смерти вырастут, мое мнение таково, все за линией фронта должно выявляться и уничтожатся не взирая на количество, даже 1 бандеровец это цель, это может быть кто угодно и наблюдатель и оператор вооружения, он должен уничтожен любыми средствами am
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 18:44
    -1
    Это нормально. Значит, надо призывать и готовить стендовых стрелков. Дробовик 12 калибра и - спиной к спине. Дрон не пройдёт! Или то же самое на основе распознавания образов и ИИ. Дробовик с приводом, видеокамеры процессор и т. д. Но для ИИ 130 нм многовато. Надо 6. Наверное.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:55
    +1
    Цитата: частное лицо
    У ВСУ появились в распоряжении дроны, которые могут нести и четыре гранаты, тогда как раньше украинские боевики использовали обычно дроны лишь с одной гранатой.

    И откуда они у всук? Неужели нет средств подавления этих дронов? Или они у нас только на канале РЕН ТВ эти средства?


    во человек,
    тут москва-сити ежедневно отражает дроны
    а он запросы рен-тв шлют

    это подразделение мо рф?
  7. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 18:59
    0
    Дроны неизвестныз формирований вполне должны атаковать нефтегазовые терминалы США , Англии , Франции, Германии , Дании , Нидерландов.
    Когда страны спонсоры киевского режима почувствуют на себе разрушительную силу войны , тогда всё это безобразие и прекратится
  8. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 19:08
    0
    Цитата: Kusja
    Одним мужеством такую подставу не одолеть. Нужно что-то придумывать.

    Так на мужестве наших солдат и всё держится ,вопреки бездарям в Москве .
  9. Sedoy
    Sedoy Сегодня, 19:22
    +4
    У ВСУ появились в распоряжении дроны, которые могут нести и четыре гранаты,

    Они были и до сво...
    Это агродроны - опрыскиватели полей
    Несут нагрузку до 50 кг, в зависимости от модели...
    Имеет защищенные каналы, может работать автономно - по заданной программе
    Очень шумные, летают на небольшой высоте и скорости
    Все ждут атаки с высоты - эти подлетают на высоте метров в 30
    Укро-погоняло "Баба-Яга"
  10. cpls22
    cpls22 Сегодня, 20:22
    +2
    А как обстоит дело с возможностью приёма этого дрона в засаде, пока он на земле ? Скорее всего, он с ретранслятора управляется, который его сверху хорошо видит. Вот эти ретрансляторы и нужно выявлять и давить в первую очередь . Тогда эти засады останутся на земле, в бездействии.
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:49
    0
    Репортер Filatov говорил что есть дрон детектор для солдат тока не закупают они это типа когда дрон рядом детектор пиликает ! и размер маленький типа мини рации и стоит копейки