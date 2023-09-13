Британские власти призвали руководство КНДР прекратить якобы ведущиеся переговоры о поставках оружия в РФ

В офисе британского премьер-министра Риши Сунака призвали руководство КНДР к прекращению якобы ведущихся с Россией переговоров о возможных поставках российской армии вооружений северокорейского производства.
Как сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве страны, подобный призыв связан с первым с 2019 года визитом в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча лидеров государств продлилась около шести часов, из которых непосредственно переговоры заняли около четырех часов.
Обеспокоенное проведением этой встречи британское правительство обратилось к руководству Северной Кореи с призывом прекратить ведение переговоров с Россией по поставкам оружия и выполнять ранее взятые на себя Пхеньяном обязательства, касательно отказа от поставок вооружений.
Власти КНДР неоднократно опровергали заявления западных чиновников о якобы осуществляющихся поставках вооружений России. Официальный представитель МИД республики подчеркивал, что Пхеньян никогда не заключал с Москвой каких-либо оружейных сделок, а появляющаяся об этом в СМИ информация является "абсурднейшими слухами".
Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора также заявлял, что никаких переговоров о поставках оружия из КНДР в Россию не ведется, так как Северная Корея, которая фактически находится в предвоенной обстановке, сама нуждается в своих оружейных арсеналах.