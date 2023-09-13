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Британские власти призвали руководство КНДР прекратить якобы ведущиеся переговоры о поставках оружия в РФ

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Британские власти призвали руководство КНДР прекратить якобы ведущиеся переговоры о поставках оружия в РФ

В офисе британского премьер-министра Риши Сунака призвали руководство КНДР к прекращению якобы ведущихся с Россией переговоров о возможных поставках российской армии вооружений северокорейского производства.


Как сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве страны, подобный призыв связан с первым с 2019 года визитом в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча лидеров государств продлилась около шести часов, из которых непосредственно переговоры заняли около четырех часов.

Обеспокоенное проведением этой встречи британское правительство обратилось к руководству Северной Кореи с призывом прекратить ведение переговоров с Россией по поставкам оружия и выполнять ранее взятые на себя Пхеньяном обязательства, касательно отказа от поставок вооружений.

Власти КНДР неоднократно опровергали заявления западных чиновников о якобы осуществляющихся поставках вооружений России. Официальный представитель МИД республики подчеркивал, что Пхеньян никогда не заключал с Москвой каких-либо оружейных сделок, а появляющаяся об этом в СМИ информация является "абсурднейшими слухами".

Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора также заявлял, что никаких переговоров о поставках оружия из КНДР в Россию не ведется, так как Северная Корея, которая фактически находится в предвоенной обстановке, сама нуждается в своих оружейных арсеналах.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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24 комментария
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  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 18:43
    -12
    давно пора прекращать sad
    Текст Вашего комментария слишком полезный и по мнению администрации сайта не несёт короткой информации
    1. Комментарий был удален.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 19:04
        -1
        А почему к РФ британцы не обратились?
        Очень правильный вопрос, обратись они к властям РФ, толку было бы больше.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 19:05
      +8
      Пхеньяну на Запад плевать, им терять нечего., Да и России тоже.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 18:43
    +3
    Кто бы мог подумать. В прошлом веке СССР взрастил КНДР, дал образование, поделился технологиями. В веке текущем правопреемница СССР - Россия, возможно, ведь нет точной инфы, вынуждена обращаться за помощью к Северной Корее. Как бы спасибо им, что они добро помнят. Но какое-то двоякое чувство от такого... Испанский стыд какой-то...
    1. JonnyT
      JonnyT Сегодня, 20:02
      0
      С чего вы взяли, что Путин просил боеприпасы?
      Прежде всего речь идет об усилении оборонных возможностей КНДР с помощью российских технологий, в качестве противовеса США и Японии на дальнем Востоке
      1. al3x
        al3x Сегодня, 20:11
        0
        Цитата: JonnyT
        с помощью российских технологий

        Это больше вотчина Китая, чем России. Поэтому и технологии и ресурсы в первую очередь там китайские.
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 20:33
      0
      А что полая болванка диаметром 155 мм, заполненная взрывчаткой, супертехнология? fool
      Главное, что начат товарообмен. А снаряды, если их станет больше, только польза.
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 18:45
    +9
    Да пусть и поставляют - какое дело до этого англосаксам! Укрорейх вон спонсируют - нам тоже помощь не лишняя будет от КНДР. А так плюс в том, что северокорейцы передавая нам свои снаряды, заодно экономику поднимут и запасы свои обновят
  4. Седов
    Седов Сегодня, 18:45
    +6
    британское правительство обратилось к руководству Северной Кореи с призывом прекратить ведение переговоров с Россией по поставкам оружия и выполнять ранее взятые на себя Пхеньяном обязательства, касательно отказа от поставок вооружений.

    Какие двойные стандарты двуличного запада. Вы всему остальному миру порекомендуйте не вести переговоры о поставках вооружений для Киева..
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:51
      +4
      Так нельзя. А кто будет Европу защищать? am
  5. arthh
    arthh Сегодня, 18:46
    +2
    У Путина спросили сегодня про поставки вооружения возможные, кто помнит что там он сказал, что есть такие возможности некоторые, но в основном мешают какие то ограничения говорит. Боятся что партнеры нато осудят или там другое что то?
  6. mann
    mann Сегодня, 18:48
    +5
    Британские власти призвали руководство КНДР прекратить якобы ведущиеся переговоры о поставках оружия в РФ
    Лет 35 назад до такого могли додуматься только юмористы ... да и то врядли
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 18:49
    +8
    Британские власти теперь тоже отжигают вслед за учёными, разведчиками и экспердами. Ким Чен Ын сейчас возьмёт под козырёк и побежит галопом выполнять хотелки цыганенка всея Британии.
  8. костя1
    костя1 Сегодня, 18:53
    +3
    Просто интересно-а куда северокорейцы их, в ответ, послали?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:54
    +4
    Англичане не в курсе как надо обращаться к Ким Чен Ыну.Во первых : Руководство КНДР- это уже оскорбление обожаемого Ким Чен Ына.И вторых индусу правителю Англии ответит сестра обожаемого Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон если посчитает нужным.
  10. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 19:00
    +7
    Можем тоже в ответ призвать руководство британии перестать поставлять оружие укропам. Или это другое?
  11. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 19:02
    +6
    ......... это после того как их ракеты ударили по Севастополю ?
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:07
    +2
    А что ж никто кроме нас не требует прекратить поставки кукуеву якобы британских и прочих вооружений?
  13. bandabas
    bandabas Сегодня, 19:11
    +2
    Оружие могут и не поставлять, а тысяч 500 добровольцев не помешают. В последствии заселят западную хохляндию.
  14. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 19:17
    +7
    Какое дело мелкобритам до взаимоотношений России и КНДР? Две суверенных страны сами разберутся.
  15. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:38
    +2
    Ни для кого не секрет, что британцы нам рванули "Северные потоки", а ответственность "переложили" на Украину. Британскими ракетами наносятся удары по Крыму.... Вопрос, что мешает нам рвануть газопроводы между Норвегией и Британией, а ответственность "возьмёт" на себя Южная Осетия? Ну и конечно "подарить" Южной Осетии в нужном количестве системы ПВО. И тогда не нужно будет тратиться на краску для "красных линий".
  16. Gabriel_GB
    Gabriel_GB Сегодня, 19:41
    +1
    Quien se creen que son estos ingleses/yankis/otan...????!!!! Será que piensan son los dueños absolutos del mundo??? Cuánto cinismo, demagogia e hipocresía tiene ese clan mafioso y genocida !! Mejor que se llamen a silencio..ya pronto les llegará su hora.
  17. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:08
    +1
    В чём смысл таких призывов или требований? Просто для личного рейтинга? request
  18. ettore
    ettore Сегодня, 21:24
    0
    В офисе британского премьер-министра Риши Сунака призвали руководство КНДР к прекращению якобы ведущихся с Россией переговоров о возможных поставках российской армии вооружений северокорейского производства.

    А, руководство КНДР призвало Сунака идти в ... сад и там озвучивать свои призывы.