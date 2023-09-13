Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование ВСУ заявило об увеличении количества атакующих украинские порты российских БПЛА

9
Командование ВСУ заявило об увеличении количества атакующих украинские порты российских БПЛА

В последние дни Вооруженными силами Российской Федерации было увеличено количество беспилотных летательных аппаратов, которые используются для атак на порты Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.


Представитель украинского командования утверждает, что увеличение количества атакующих порты дронов свидетельствует о приоритетном значении для ВС РФ ударов именно по портовой инфраструктуре. Сегодня ночью ударами БПЛА ВС РФ были поражены места стоянок грузового автотранспорта.

На самом деле, удары ВС РФ по портам Украины, включая дунайские порты Измаил и Рени, вполне объяснимы. Киевский режим активно использует порты для приема грузов военного назначения, включая оружие, боеприпасы и военную технику. Затем это вооружение используется против российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Ударами по портовой инфраструктуре Украины Россия играет на опережение, уничтожая логистику украинских формирований и часть переданных Западом вооружений. Беспилотная авиация показала свою высокую эффективность в плане нанесения ударов по портовой инфраструктуре, а большое количество дронов позволяет преодолеть системы противовоздушной обороны противника. С большим количеством беспилотников украинская ПВО не справляется, и часть из запущенных дронов в любом случае попадает по указанным целям.

Россия наносит массированные высокоточные удары исключительно по целям военного назначения или по объектам инфраструктуры, которые могут быть задействованы для снабжения украинских войск.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 89824024836
    89824024836 Сегодня, 18:57
    0
    Разницы нет то ли бандеровцы, то ли бриты побрили наш военный завод по ремонту судов в Крыму. Кого ждем? Долбануть обычными Искандерами и Кинжалами по электро генерирующим объектам Англии, коих штук 50 у оных. И на гиен гейропы и прибалтийских вонючих клопов у нас ракет хватит. Там наверное штук 30 надо запустить, абы потушить емям свет. Далече будем посмотреть, что они будут делать. Ясный пень, завоют, заскулят перед уссатым полосатым гегемоном, имитируют включение 5-ой статьи. Ну и что, они и без пятой статьи нас уже достали. Нам какая разница, раз пошла такая пьянка реж последний пирожок, тем паче оных Северокорейцы и Китайцы подгонят. Сообщить им важную весть о том что массовый пуск крылатых ракет или равно многотысячных стай дронов будет заблокирован электро магнитным импульсом ЗУР с нейтронными боеголовками. А может быть наши военные изобретатели уже подсуетились и обычным сверхмощным источником энергии снабдили генераторы ЭМИ ЗУР С-400. Полают, потявкают да очко прижмут, оно у них не железное и пукать ядерным оружием не станут, себе дороже. Обычными ракетами будут отыгрываться, а нам то что из этого, итак по нам оными херачат. Кого ждем? Пора мой друг пора мочить врагов из-за бугра.
  2. Седов
    Седов Сегодня, 18:58
    +3
    Командование ВСУ заявило об увеличении количества атакующих украинские порты российских БПЛА

    После Севастополя ждите ещё увеличения.. Удар Возмездия все равно придёт.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 19:35
      +1
      Начинают что то подозревать-марки больше не выпускают. Но все равно ответка будет для них печальна. Ох как печальна.
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 20:33
      0
      Удар Возмездия все равно придёт.
      Возмездием должно быть приведение в исполнение приговора трибунала. А удары должны быть превентивными или задающими общий ход событий. А не реагированием в ответ. Но пока такого не очень видно. Увы.
  3. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 18:58
    +2
    Представитель украинского командования утверждает, что увеличение количества атакующих порты дронов свидетельствует о приоритетном значении для ВС РФ ударов именно по портовой инфраструктуре.

    Мало им за Севастополь...
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 19:11
    +2
    Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите"! (с)
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:22
    +1
    Трафик судов из украинских портов на Дунае на грани срыва ,ещё мальца поднажать и трафик обнулится. Неприятный сюрприз для украины.Если смотреть все морские трафики.
  6. Andobor
    Andobor Сегодня, 19:49
    +1
    Россия к зерновой сделке готовится. Куда Весьмир без российского зерна денется?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:33
      0
      Сельхоз США повысил наш экспортный потенциал по пшенице на 1 млн тонн,а ЕС наоборот - снизил на 1 млн.тонн.Неужели санкции так начали действовать.? lol