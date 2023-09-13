Командование ВСУ заявило об увеличении количества атакующих украинские порты российских БПЛА

В последние дни Вооруженными силами Российской Федерации было увеличено количество беспилотных летательных аппаратов, которые используются для атак на порты Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
Представитель украинского командования утверждает, что увеличение количества атакующих порты дронов свидетельствует о приоритетном значении для ВС РФ ударов именно по портовой инфраструктуре. Сегодня ночью ударами БПЛА ВС РФ были поражены места стоянок грузового автотранспорта.
На самом деле, удары ВС РФ по портам Украины, включая дунайские порты Измаил и Рени, вполне объяснимы. Киевский режим активно использует порты для приема грузов военного назначения, включая оружие, боеприпасы и военную технику. Затем это вооружение используется против российских войск в зоне проведения специальной военной операции.
Ударами по портовой инфраструктуре Украины Россия играет на опережение, уничтожая логистику украинских формирований и часть переданных Западом вооружений. Беспилотная авиация показала свою высокую эффективность в плане нанесения ударов по портовой инфраструктуре, а большое количество дронов позволяет преодолеть системы противовоздушной обороны противника. С большим количеством беспилотников украинская ПВО не справляется, и часть из запущенных дронов в любом случае попадает по указанным целям.
Россия наносит массированные высокоточные удары исключительно по целям военного назначения или по объектам инфраструктуры, которые могут быть задействованы для снабжения украинских войск.