Киевский режим продолжает нагнетать истерию среди собственных граждан, а заодно и играя на западную публику, насчет возможности радиационного заражения территории страны. Конечно, все это подается под предлогом того, что Россия вот-вот применит тактическое ядерное оружие, «грязную бомбу» или атакует украинские АЭС. Ну и совсем уж абсурдное, что продвигает киевская пропаганда, так это совершение российскими военными «самодиверсии» на Запорожской атомной электростанции.
И это при том, что именно ВСУ, пусть и значительно редко в последнее время, продолжают атаки на Энергодар и ЗАЭС. Да еще охотно складируют на своей территории и применяют снаряды с обедненным ураном, уже поставляемые Великобританией и обещаемые к отправке властями США.
На этот раз очередной спектакль устроила Служба безопасности Украины (СБУ), сообщившая в своем телеграм-канале о проведении масштабных профилактических рейдов по всей страны для проверки радиационной безопасности. Естественно, причиной данных мероприятий силовиков названа «угроза провокации РФ по использованию “грязной” бомбы».
Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины
— говорится в заявлении СБУ.
За неделю правоохранители совместно со специалистами-военнослужащими подразделений по радиационной, химической и биологической защите ВСУ (РХБЗ) обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, «которые диверсанты РФ могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов». Самое «обидное», сообщает СБУ, что в результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено.
Логика этих действий СБУ довольно странная, если не сказать перевернутая. Зачем, спрашивается, проверять радиационный фон по всей стране из-за угрозы (подчеркнуто) применения «грязной бомбы», когда таковое событие еще не произошло?
В таких случаях обычно проводятся профилактические мероприятия, направленные на информирование населения, как себя следует вести в случае возникновения реальной радиоактивной угрозы. Также проверяются и отрабатываются действия спецподразделений, тех же войск РХБЗ, тестируется работа специального оборудования.
Видимо, у киевских пропагандистов совсем иссякла фантазия на предмет того, в чем еще можно обвинить «коварных русских». Вот и ходят по кругу, вытаскивая из шкафа одни и те же скелеты, попутно осваивая средства и пугая собственное население. Подобные мероприятия, связанные с «ядерной угрозой» со стороны России, на Украине за время военного конфликта проводились уже не единожды. Результат, как и в ходе нынешних рейдов, был аналогично отрицательным.