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СБУ совместно с РХБЗ ВСУ проводят проверки состояния радиационной безопасности по всей Украине

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СБУ совместно с РХБЗ ВСУ проводят проверки состояния радиационной безопасности по всей Украине

Киевский режим продолжает нагнетать истерию среди собственных граждан, а заодно и играя на западную публику, насчет возможности радиационного заражения территории страны. Конечно, все это подается под предлогом того, что Россия вот-вот применит тактическое ядерное оружие, «грязную бомбу» или атакует украинские АЭС. Ну и совсем уж абсурдное, что продвигает киевская пропаганда, так это совершение российскими военными «самодиверсии» на Запорожской атомной электростанции.


И это при том, что именно ВСУ, пусть и значительно редко в последнее время, продолжают атаки на Энергодар и ЗАЭС. Да еще охотно складируют на своей территории и применяют снаряды с обедненным ураном, уже поставляемые Великобританией и обещаемые к отправке властями США.

На этот раз очередной спектакль устроила Служба безопасности Украины (СБУ), сообщившая в своем телеграм-канале о проведении масштабных профилактических рейдов по всей страны для проверки радиационной безопасности. Естественно, причиной данных мероприятий силовиков названа «угроза провокации РФ по использованию “грязной” бомбы».

Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины

— говорится в заявлении СБУ.

За неделю правоохранители совместно со специалистами-военнослужащими подразделений по радиационной, химической и биологической защите ВСУ (РХБЗ) обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, «которые диверсанты РФ могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов». Самое «обидное», сообщает СБУ, что в результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено.

Логика этих действий СБУ довольно странная, если не сказать перевернутая. Зачем, спрашивается, проверять радиационный фон по всей стране из-за угрозы (подчеркнуто) применения «грязной бомбы», когда таковое событие еще не произошло?

В таких случаях обычно проводятся профилактические мероприятия, направленные на информирование населения, как себя следует вести в случае возникновения реальной радиоактивной угрозы. Также проверяются и отрабатываются действия спецподразделений, тех же войск РХБЗ, тестируется работа специального оборудования.

Видимо, у киевских пропагандистов совсем иссякла фантазия на предмет того, в чем еще можно обвинить «коварных русских». Вот и ходят по кругу, вытаскивая из шкафа одни и те же скелеты, попутно осваивая средства и пугая собственное население. Подобные мероприятия, связанные с «ядерной угрозой» со стороны России, на Украине за время военного конфликта проводились уже не единожды. Результат, как и в ходе нынешних рейдов, был аналогично отрицательным.
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11 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:08
    +1
    Нет, ну насколько же они тупы-ые... Ну допустим, хотели они найти че-нить радиоактивное в городах там на Холопии. Знаете, что для этого надо? 1 дозиметр и знание, почему НПО Радон так называется wassat Я в Москве найду за полчаса! А они даже изобразив ОЧЕНЬ тупую постановку - и в ней ухитрились об... По самые гланды
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 19:23
      0
      "The Show must go on"! Ждем развязку.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:31
      +3
      Цитата: Bingo
      Нет, ну насколько же они тупы-ые...

      Он не тупые, они получил методичку и готовятся к очередной провокации. Четыре месяца, коту под хвост, а у Байдена выборы. Вот и нужно сотворить, что то ужасное, что бы весь мир вздрогнул, и как всегда, все те же игроки из "Маски шоу" обвинят Россию в геноциде и применении ЯО.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:41
        +1
        Цитата: carpenter
        Вот и нужно сотворить, что то ужасное, что бы весь мир вздрогнул,

        Просто так они ничего не делают, что то готовят отвратительное.
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 19:10
    +1
    Логика этих действий СБУ довольно странная, если не сказать перевернутая. Зачем, спрашивается, проверять радиационный фон по всей стране из-за угрозы (подчеркнуто) применения «грязной бомбы», когда таковое событие еще не произошло?

    А может они так прощаются с чистыми территориями - бросают прощальный взгляд?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:13
      0
      Цитата: Елис_С
      А может они так прощаются с чистыми территориями - бросают прощальный взгляд?

      Или тренировка надевания ОЗК на скорость. Как вариант - осваивают гумпомощь, им же эти комплекты недавно присылали. Вот они их для учений и взяли - а сдать опять "забудут", пустячок, но на стекломой хватит. Прыжки по граблям теперь не в моде, у них теперь прыжки хардкорней:

      Следующие - по развалинам радиоактивной помойки
  3. Седов
    Седов Сегодня, 19:13
    +3
    Все новое - это хорошо забытое старое. Если проводят - значит есть какой-то замысел, есть цель. На самом деле бандеровцы умеют проводить диверсии с помощью разведданных и аналитиков запада. По-этому расслабляться не стоит. Им сейчас терять нечего.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 19:23
      +1
      Проводят замеры, чтобы было потом с чем сравнивать, после того как сами раскидают радиационный хлам, а обвинят в этом Россию. У них под саркофагом в Припяти дофига этого добра.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:35
      +2
      Цитата: Седов
      По-этому расслабляться не стоит. Им сейчас терять нечего.

      Вот именно, они как загнанный заяц, могут сотворить любую провокацию, им уже терять нечего.
  4. МЮД
    МЮД Сегодня, 19:31
    +3
    А не связано ли это с недавно уничтоженными складами и возможным хранением на них снарядов с ураном?
  5. НСВ
    НСВ Сегодня, 20:03
    0
    Всех свиноголовых только на удобрения чернозёмов Новороссии!!!С этими у нас будущего не может быть!!!