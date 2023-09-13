Госсекретарь США признал конец сложившегося после завершения холодной войны миропорядка

Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов

Текущие политические события современности являют собой конец того мирового порядка, который сложился после окончания холодной войны. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса.Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, происходящее в мире – не просто «испытание на прочность» существовавшего после холодной войны миропорядка, а его конец. Главные вызовы миропорядку, считает Блинкен, исходят от России и Китая.По словам Блинкена, прежде в мире были «десятилетия геополитической стабильности». Вероятно, так он характеризует период 1990-2000-х гг., когда США были убеждены в незыблемости своего доминирования в глобальном масштабе.Теперь, считает госсекретарь, стало сложнее договариваться о международном сотрудничестве. Самой актуальной угрозой существующему миропорядку шеф Госдепа назвал действия России на Украине, а самую опасную долговременную угрозу он видит в усилении Китая – политическом, экономическом и военном.- заявил Блинкен.Госсекретарь отметил, что все это произошло не сразу, и какие процессы могли к этому подтолкнуть, еще предстоит выяснить исследователям. Хотя выяснять тут и нечего. Просто США были уверены в том, что никто не посмеет бросить вызов сконструированной ими системе, но ослабевали и разрушались и куда более сильные империи.