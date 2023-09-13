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Госсекретарь США признал конец сложившегося после завершения холодной войны миропорядка

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Госсекретарь США признал конец сложившегося после завершения холодной войны миропорядка

Текущие политические события современности являют собой конец того мирового порядка, который сложился после окончания холодной войны. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса.


Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, происходящее в мире – не просто «испытание на прочность» существовавшего после холодной войны миропорядка, а его конец. Главные вызовы миропорядку, считает Блинкен, исходят от России и Китая.

По словам Блинкена, прежде в мире были «десятилетия геополитической стабильности». Вероятно, так он характеризует период 1990-2000-х гг., когда США были убеждены в незыблемости своего доминирования в глобальном масштабе.

Теперь, считает госсекретарь, стало сложнее договариваться о международном сотрудничестве. Самой актуальной угрозой существующему миропорядку шеф Госдепа назвал действия России на Украине, а самую опасную долговременную угрозу он видит в усилении Китая – политическом, экономическом и военном.

Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов

- заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что все это произошло не сразу, и какие процессы могли к этому подтолкнуть, еще предстоит выяснить исследователям. Хотя выяснять тут и нечего. Просто США были уверены в том, что никто не посмеет бросить вызов сконструированной ими системе, но ослабевали и разрушались и куда более сильные империи.
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9 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 19:22
    +4
    Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, происходящее в мире – не просто «испытание на прочность» существовавшего после холодной войны миропорядка, а его конец.

    Вот вам западные гегемоны: получите - распишитесь!
    Теперь очередь признания за укрохунтой...
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 20:12
      +1
      Вообще до 17-го века юго-восточная Азия производила 65% мирового ВВП, а Европа жалкие 20%. До эпохи колониализма. Все просто возвращается к естественному положению дел.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:27
    +3
    Неужели у США начинается похмелье ? Или кто то в задницу им что то всунул чтобы голова не кружилась от успехов- все претензии к пианисту ,он такой шалунишка ,любитель поиграть на инструменте без рук.Дружба с ним до цуггундера доведёт Америку.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 19:42
    +1
    Ну значит ждать какого-то подвоха, америкосы похоже готовят какую-то подляну, возможно, пнут зелю, чтобы тот отменил закон о невозможности переговоров и в бой вступили языки.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:46
    +2
    Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов

    - заявил Блинкен

    Вашингтон после ВМВ, как был так и остался мировым жандармом и поджигателем войны.По другому он существовать не может.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:03
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Вашингтон после ВМВ, как был так и остался мировым жандармом и поджигателем войны.По другому он существовать не может.

      Так и жандармов бьют. И хоть они обычно применяют технику для разгона толпы, но далеко не всегда выходят победителями.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:47
    +3
    Из его слов веет какой-то новой, матрасовской, подлостью. Будем посмотреть чего они удумали.
  6. Комментарий был удален.
  7. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 20:01
    0
    Фашистское "счастье" сша заканчивается и они растроены...
    Мы что должны их пожалеть, этих кровавых человеконенавистников?
  8. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 20:08
    +1
    Геополитическая стабильность это пустой звук. Всё это время шла необъявленная война НАТО против России, сейчас идëт опосредованная и на пороге прямое столкновение с НАТО. Об этом Блинкен и заявил.