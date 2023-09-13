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Минобороны РФ: Морская авиация уничтожила три безэкипажных катера ВМСУ в Черном море

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Минобороны РФ: Морская авиация уничтожила три безэкипажных катера ВМСУ в Черном море

Сегодня в Черном море морской авиацией Черноморского флота ВМФ России были уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины. Об этом сообщило вечером 13 сентября Министерство обороны Российской Федерации.


Украинские формирования регулярно пытаются с помощью безэкипажных катеров атаковать базы Черноморского флота в Крыму. Но такие попытки жестко пресекаются Вооруженными силами Российской Федерации. Средствами наблюдения и разведки оперативно выявляются находящиеся в море беспилотные катера, после чего в небо поднимаются дежурные экипажи морской авиации.

Самолеты морской авиации Черноморского флота наносят мощные удары по катерам противника. Хотя катера и безэкипажные, но каждый из них не дешево обходится западным покровителям киевского режима.

Сегодня утром патрульный корабль «Василий Быков» ЧФ РФ уничтожил три безэкипажных катера, пытавшихся атаковать стоянку кораблей Черноморского флота.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты крылатые ракеты, выпущенные противником по объектам в г. Севастополе. Всего ПВО сбила 7 ракет, выпущенных противником, а еще три ракеты, к сожалению, попали по территории Севастопольского морского завода, повредив находившиеся там на ремонте российские военные корабли.
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18 комментариев
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  1. osp
    osp Сегодня, 19:46
    +15
    И какова цена этих катеров ?
    Ну какие-то копейки, наделают еще или подвезут из-за границы.

    А у нас минус БДК и подводная лодка вроде как за ночь после налета британских крылатых ракет.
    Еще поврежден док и портовая инфраструктура.
    И это делает страна у которой вообще нет флота и морской авиации.
    Дожили...
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 20:13
      -3
      40-летние судно водоизмещением 4000т стоит дешевле 10 крылатых ракет
    2. Aken
      Aken Сегодня, 20:15
      +1
      И это делает страна у которой вообще нет флота и морской авиации.
      Дожили...

      Мы дожили до времён, когда прибрежный флот стал бесполезен. Более того, превратился в отрицательную величину, пожирающую ресурсы.
      И я не только о нашем флоте. На Чёрном море и на Балтике обнулились абсолютно все флоты всех прибрежных держав.
      И с этим придётся смириться пройдя все стадии. Первая - отрицание - сегодня пройдена.
      1. Arzt
        Arzt Сегодня, 20:27
        +1
        Мы дожили до времён, когда прибрежный флот стал бесполезен. Более того, превратился в отрицательную величину, пожирающую ресурсы.
        И я не только о нашем флоте. На Чёрном море и на Балтике обнулились абсолютно все флоты всех прибрежных держав.
        И с этим придётся смириться пройдя все стадии. Первая - отрицание - сегодня пройдена.

        А где там прибережный флот? Океанский крейсер на 12 000 тонн, 2 БДК на 4 000…
        Жаль «Кузнецова» туда не перевели, хоть бы на ремонте сэкономили. wink

        Все спорим, какой флот нам нужен, океанский или москитный.
        А ответ простой - на СФ и ТОФ океанский, а на ЧФ и КБФ москитный. yes
        1. Aken
          Aken Сегодня, 21:24
          0
          Сейчас москитный - это уже беспилотники. От 3-х фрегат отобьётся. А от 30?
        2. Бензорез
          Бензорез Сегодня, 21:32
          0
          "Все спорим, какой флот нам нужен, океанский или москитный."
          Точно. Вот если бы нам авианосец!
          Ну, или крейсер хотя-бы!
          Мы б его б как затопили бы поперёк моря!..Ни одна барабуля- не проскочила б. request
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 21:25
        0
        Цитата: Aken
        На Чёрном море и на Балтике обнулились абсолютно все флоты всех прибрежных держав.

        Не знаю как на ЧФ -- ни разу не служил там. А вот на Балтике ВМС ФРГ даже очень себе ничего: и ракетные катера и НАПЛ и морская авиация в наличии и очень даже готова выполнять стоящие задачи. Да, крупные НК типа фрегаты немцы перебазировали в Вильгельмсхафен. Но 1-ая флотилия в составе:
        – 1-я эскадра подводных лодок (ВМБ Эккернфёрде);
        – 1-я эскадра корветов (ВМБ Варнемюнде);
        – 1-я эскадра тральщиков (ВМБ Киль);
        – эскадра поддержки (ВМБ Киль). Базируется на Балтике.
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:47
    +7
    "...Но такие попытки жестко пресекаются Вооруженными силами Российской Федерации." и "Всего ПВО сбила 7 ракет, выпущенных противником, а еще три ракеты, к сожалению, попали по территории Севастопольского морского завода, повредив находившиеся там на ремонте российские военные корабли." Всё-таки слово "жёстко" не очень подходит....
    1. SSR
      SSR Сегодня, 19:52
      +4
      Цитата: Владимир М
      Всё-таки слово "жёстко" не очень подходит....

      По отношению к беспилотным катерам дронам вообще не подходит!
      Дрон был унижен и жестоко уничтожен.))
      Вы мягко ответили про "жёстко".))
      Пожалели автора заголовка.
    2. osp
      osp Сегодня, 19:55
      +1
      Так даже одна такая ракета (не говоря уже про 2-3) при попадании в нефтебазу или корабль почти гарантированно их уничтожает.
      А сколько именно сбили "Теней" пока еще рано говорить, ибо близкие к теме сообщают что атака была комбинированная - шли различные БПЛА и переделанные ракеты С-200 для усыпления ПВО.
      Потом уже настоящие ракеты полетели.
      И неизвестно сколько их было вообще - может десяток , а может всего 5-7 штук.

      Если прилетел десяток то в атаке участвовало не меньше 5 бомбардировщиков Су-24М с парой ракет на каждом.
      Подобное еще не практиковалось.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:47
    +2
    Так уже с утра эти новости обговорили. Уже аналитики начали свое видение ситуации выкладывать, а тут по прошествии почти суток выкладывают как новость свежую.
    1. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 21:40
      0
      А, с утра- я был на работе. Сооружал водолазный маран. Для нужд флота. И что-то там обговаривать- было не досуг. Уж извините.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:52
    -3
    Наши хоть говорят как есть... 3 ракеты прошли. Бывает. Главное, что жертв нет среди сотрудников. Железки ведь починить можно, а вот людей не вернуть.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:02
      +2
      Что значит "нет жертв среди сотрудников"? "Жертва" - это пострадавший или погибший. Так вот там 24 человека получили ранения.
    2. osp
      osp Сегодня, 20:02
      -1
      Если Вы про "Минск" , то его судя по повреждениям никто чинить не будет - кораблю 40 лет и построен он был еще в Польше.
      А то что док и портовая инфраструктура повреждена это плохо. Ее не так много на ЧФ.
  5. Фактор
    Фактор Сегодня, 20:19
    +2
    Рыба гниёт с головы.

    Суд арестовал бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, его обвиняют в получении взятки на 100 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление 235-го Гарнизонного военного суда в Москве.
  6. МЮД
    МЮД Сегодня, 20:59
    0
    Украинские формирования регулярно пытаются с помощью безэкипажных катеров атаковать базы Черноморского флота в Крыму. Но такие попытки жестко пресекаются Вооруженными силами Российской Федерации.

    Особенно это было заметно в Новороссийске и на Крымском мосту.
  7. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:11
    0
    "Самолеты морской авиации Черноморского флота наносят мощные удары по катерам противника"
    Молодцы лётчики морской авиации!
    "Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты крылатые ракеты, выпущенные противником по объектам в г. Севастополе. Всего ПВО сбила 7 ракет, выпущенных противником, а еще три ракеты, к сожалению, попали по территории Севастопольского морского завода, повредив находившиеся там на ремонте российские военные корабли."
    Это те самые корабли, что поехали у командировку сотрудники моей бригады восстанавливать.
    Оборудование привезённое- пошло на списание, бо всё уничтожено. Слава Богу наши парни из-за технических вопросов накануне- вернулись домой. Хоронить хоть никого не надо.
    Вот теперь начинаются вопросы к организации ПВО на СЗ и СРЗ.