Сегодня в Черном море морской авиацией Черноморского флота ВМФ России были уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины. Об этом сообщило вечером 13 сентября Министерство обороны Российской Федерации.
Украинские формирования регулярно пытаются с помощью безэкипажных катеров атаковать базы Черноморского флота в Крыму. Но такие попытки жестко пресекаются Вооруженными силами Российской Федерации. Средствами наблюдения и разведки оперативно выявляются находящиеся в море беспилотные катера, после чего в небо поднимаются дежурные экипажи морской авиации.
Самолеты морской авиации Черноморского флота наносят мощные удары по катерам противника. Хотя катера и безэкипажные, но каждый из них не дешево обходится западным покровителям киевского режима.
Сегодня утром патрульный корабль «Василий Быков» ЧФ РФ уничтожил три безэкипажных катера, пытавшихся атаковать стоянку кораблей Черноморского флота.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты крылатые ракеты, выпущенные противником по объектам в г. Севастополе. Всего ПВО сбила 7 ракет, выпущенных противником, а еще три ракеты, к сожалению, попали по территории Севастопольского морского завода, повредив находившиеся там на ремонте российские военные корабли.