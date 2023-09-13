С такой скоростью вам потребуется двадцать лет только для того, чтобы дойти до Мелитополя, но вы никогда не сможете добиться даже этого, потому люди у вас закончатся раньше

Украинское контрнаступление продолжается уже четвертый месяц, но пока его можно назвать безрезультатным. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер.Американский военный эксперт утверждает, что контрнаступление ВСУ показало неспособность украинских войск противостоять российским вертолетам. Сейчас украинские бригады застряли еще до первой линии обороны, и ВС РФ их успешно уничтожают.Риттер отметил, что ВСУ не обладают ни одним из качеств, необходимых для успешного ведения войны в современных условиях. К ним аналитик относит маневренность, эффективную логистику и способность к подавлению возможностей противника. Ничего из перечисленных характеристик у ВСУ нет. Кроме того, украинская армия показала, что может набрать десятки тысяч военнослужащих, получить тысячи единиц техники, и все эти ресурсы уничтожить впустую, не добившись ничего, кроме серьезных потерь.- заявил американский аналитик.Риттер – не единственный зарубежный военный эксперт, который подвергает контрнаступление ВСУ резкой критике. Многие другие военные аналитики говорят о том же – «контрнаступ» не только продемонстрировал слабость Украины, но и заставил Запад задаться вопросом об эффективности собственных военных стратегий. Ведь это западные военные инструкторы готовили украинских солдат, Запад снабжал Украину военной техникой американского и европейского производства, а генералы НАТО в любом случае участвуют в разработке планов контрнаступления ВСУ.