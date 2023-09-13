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«Вам потребуется двадцать лет, чтобы дойти до Мелитополя»: американский аналитик раскритиковал контрнаступление ВСУ

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«Вам потребуется двадцать лет, чтобы дойти до Мелитополя»: американский аналитик раскритиковал контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление продолжается уже четвертый месяц, но пока его можно назвать безрезультатным. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер.


Американский военный эксперт утверждает, что контрнаступление ВСУ показало неспособность украинских войск противостоять российским вертолетам. Сейчас украинские бригады застряли еще до первой линии обороны, и ВС РФ их успешно уничтожают.

Риттер отметил, что ВСУ не обладают ни одним из качеств, необходимых для успешного ведения войны в современных условиях. К ним аналитик относит маневренность, эффективную логистику и способность к подавлению возможностей противника. Ничего из перечисленных характеристик у ВСУ нет. Кроме того, украинская армия показала, что может набрать десятки тысяч военнослужащих, получить тысячи единиц техники, и все эти ресурсы уничтожить впустую, не добившись ничего, кроме серьезных потерь.

С такой скоростью вам потребуется двадцать лет только для того, чтобы дойти до Мелитополя, но вы никогда не сможете добиться даже этого, потому люди у вас закончатся раньше

- заявил американский аналитик.

Риттер – не единственный зарубежный военный эксперт, который подвергает контрнаступление ВСУ резкой критике. Многие другие военные аналитики говорят о том же – «контрнаступ» не только продемонстрировал слабость Украины, но и заставил Запад задаться вопросом об эффективности собственных военных стратегий. Ведь это западные военные инструкторы готовили украинских солдат, Запад снабжал Украину военной техникой американского и европейского производства, а генералы НАТО в любом случае участвуют в разработке планов контрнаступления ВСУ.
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7 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:55
    +2
    Ещё экс-перт
    маневренности нет, эффективной логистики нет, способности к подавлению возможностей противника нет.
    короче.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 20:00
      0
      А прикол в том, что опорожнилось не ВСУ, а ната, где это ВСУ и готовили и все планы и так далее. ВСУ по факту это нерегулярные войска НАТА. И вот теперь ихние генералы думу думают. Как теперь без АУГ воевать. Привыкли с туземцами воевать.

      З.Ы. Отвлекусь от темы... у меня как-то в 3 цивилизации копейщик абрамс завалил - ржал как конь!
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 20:57
        0
        Цитата: Enceladus
        З.Ы. Отвлекусь от темы... у меня как-то в 3 цивилизации копейщик абрамс завалил - ржал как конь!

        И твои познания в военном деле остались до сих пор на том же уровне...
  2. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 19:58
    +3
    Ох, до чего же речь сладка!
    А порассуждать про капитуляцию он по какой причине забыл?
    Расходный материал обязан максимально обескровить Россию?
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:16
    +1
    Ага еще миллионоа 3 двухсотых хо.хлов и миллионов 6 300х
  4. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 20:25
    +1
    Как только услышу слова типа "в Америке признали...", "американский аналитик высказался..." - вздрагиваю: опять Скотт Риттер что-нибудь сказанул! И точно((( Это уже не человек, а генератор предсказуемых текстов!
  5. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 21:09
    0
    «контрнаступ» не только продемонстрировал слабость Украины, но и заставил Запад задаться вопросом об эффективности собственных военных стратегий. Ведь это западные военные инструкторы готовили украинских солдат, Запад снабжал Украину военной техникой американского и европейского производства, а генералы НАТО в любом случае участвуют в разработке планов контрнаступления ВСУ.

    Единой командой против нас играли - значит всей командой и проиграли! Пусть теперь утираются...В прочем как и в ВОВ 1941-1945.