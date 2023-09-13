Украинская армия в очередной раз обстреляла Донецк кассетными снарядами

Боевики киевского режима около 18 часов в среду, 13 сентября в очередной раз обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, применив артиллерийские кассетные боеприпасы используемого армиями стран НАТО калибра 155 миллиметров.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что обстрелы велись из населенных пунктов Максимильяновка и Карловка.Также сообщается об обстреле боевиками киевского режима населенного пункта Зайцево, по которому артиллерией ВСУ было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район является самой удаленной от центральной части Донецка частью города. Начиная с 2014 года, после объявления ДНР независимости от Украины, где произошел вооруженный госпереворот, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Украинская артиллерия после выхода ДНР из сферы контроля постмайданных киевских властей также регулярно осуществляет обстрелы Куйбышевского и Киевского районов Донецка.Артиллерийские системы, использующие боеприпасы калибра 155 миллиметров, широко применяется армиями стран НАТО. Ранее США поставили боевикам киевского режима дальнобойные гаубицы M777 такого калибра. Украинские войска также располагают немецкими самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, польскими САУ Krab и французскими САУ CAESAR аналогичного калибра.