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Украинская армия в очередной раз обстреляла Донецк кассетными снарядами

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Украинская армия в очередной раз обстреляла Донецк кассетными снарядами

Боевики киевского режима около 18 часов в среду, 13 сентября в очередной раз обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, применив артиллерийские кассетные боеприпасы используемого армиями стран НАТО калибра 155 миллиметров.


В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что обстрелы велись из населенных пунктов Максимильяновка и Карловка.

Также сообщается об обстреле боевиками киевского режима населенного пункта Зайцево, по которому артиллерией ВСУ было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Петровский район является самой удаленной от центральной части Донецка частью города. Начиная с 2014 года, после объявления ДНР независимости от Украины, где произошел вооруженный госпереворот, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Украинская артиллерия после выхода ДНР из сферы контроля постмайданных киевских властей также регулярно осуществляет обстрелы Куйбышевского и Киевского районов Донецка.

Артиллерийские системы, использующие боеприпасы калибра 155 миллиметров, широко применяется армиями стран НАТО. Ранее США поставили боевикам киевского режима дальнобойные гаубицы M777 такого калибра. Украинские войска также располагают немецкими самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, польскими САУ Krab и французскими САУ CAESAR аналогичного калибра.
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8 комментариев
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  1. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 20:05
    +1
    А сколько чаяний было на то, что это прекратится если не в 2015, когда мог быть взят Мариуполь, то хотя бы после присоединения к России...
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 20:17
    0
    Герасим Шауйготович опять скажет всё идёт по плану! Так и должно было быть, мы завоюем 404 вот как раз таким методом, от обороны и если лес рубят, щепки летят, ничего не поделаешь.. Видимо да же когда мы уже через 5 лет будем во Львовской области обороняться, всё равно по Донбассу может прилетать немного! Это такой план "ещёненачинали" и по нему идет СВО!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:23
      +2
      Цитата: VLAD-96
      Герасим Шауйготович опять скажет всё идёт по плану! Так и должно было быть, мы завоюем 404 вот как раз таким методом, от обороны и если лес рубят, щепки летят, ничего не поделаешь.. Видимо да же когда мы уже через 5 лет будем во Львовской области обороняться, всё равно по Донбассу может прилетать немного! Это такой план "ещёненачинали" и по нему идет СВО!

      Гм. Вы оптимистичнее многих российских экспертов.
      [media=https://m.youtube.com/live/2GM9ZhJLeBk?si=7QdCpmV_doGjTj_I]
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 20:39
        0
        Сколько экспертов, столько и мнений.
  3. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 20:25
    -2
    Когда отвечать начнем за укро-нацистский и англо-саксонский фашизм??? Или как обычно в глухой обороне?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:07
      0
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Когда отвечать начнем за укро-нацистский и англо-саксонский фашизм??? Или как обычно в глухой обороне?

      Отвечать это плохо. Надо давить. Надо наносить поражение. всеми возможными средствами по всему что есть. А сейчас Странная военная операция, по нам из кассетных снарядов, а мы в журнал записываем сколько раз и когда. Подставляем другую щеку. Зато 9 мая на параде будем показывать какое у нас передовое вооружение. Хотя прогресс есть. Перестали показывать как вертушки НУРСами стреляют. Иногда складывается ощущение, что устроили полигон для обучения армии в реальных боях. Ну или еще как вариант, Один из генералов всю жизнь мечтал повоевать с НАТО и теперь реализуют мечту детства, за счет жизней граждан России и Украины.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 21:18
    0
    Украинская армия в очередной раз обстреляла Донецк кассетными снарядами

    Ох! Ренеть! И это нацисты ещё не получили ATACMS...
    И что толку, что в России ТОЖЕ есть кассетные боеприпасы, ТЯО, ведутся разработки оружия на новых физических принципах и «Сармат» поставлен на дежурство?
    Правильно было сказано, поставляющие оружие GB и США не чувствуют никакой напряжённости и ответственности за свои дела...
    «Лошарик» - АС-12 (АС-31) существовала в единственном экземпляре?
    Почему у России такая любовь к её злейшим врагам? Сколько можно заискивать? Озвучьте, наконец-то, причины, мешающие России отвечать адекватно на уровне государственных чиновников...
  5. ASM
    ASM Сегодня, 21:25
    0
    Я даже представить не могу, что сделают воины Лднр со всеми ушлепками, которых найдут. А ведь близок час, когда они пойдут вперед и припомнят все.