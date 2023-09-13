Вооруженными силами Российской Федерации успешно отражаются попытки атак украинских формирований в районе Торского на Кременском участке фронта. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.Для того, чтобы продвинуться в районе Торского выступа, возможностей у ВСУ до сих пор нет. Сегодня украинское командование бросило в бой изрядно потрепанную 21-ю бригаду ВСУ, но наступление было слабым, и наши бойцы его успешно отразили. Видя, как артиллерия ВС РФ работает по 21-й бригаде, соседняя 63-я механизированная бригада ВСУ даже не стала выдвигаться на рубеж.В Серебрянском лесничестве тоже продолжаются бои. Действующая здесь 67-я бригада ВСУ деморализована, участвовать в наступательных действиях она фактически не может, сообщают военкоры. Поэтому командование ВСУ бросило в бой более мотивированное националистическое формирование. Но его боевиков засекли российские разведчики, после чего противник был вынужден отступить.Тем временем, на Донецком направлении активные бои продолжаются в Марьинке и у Авдеевки. Их признала и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она сообщила, что ВС РФ увеличили количество обстрелов позиций ВСУ в этих населенных пунктах.На Артемовском направлении бои идут в Клещеевке, в районе Курдюмовки, российские войска атаковали позиции противника в районе Богдановки. Постоянно ведутся артиллерийские обстрелы мест размещения личного состава и военной техники ВСУ в контролируемых украинскими формированиями населенных пунктах.На Купянском направлении российские войска атаковали в районе Берестового. Кроме того, наносились авиаудары по позициям ВСУ в населенных пунктах Харьковской области, активно работает артиллерия.Отдельно стоит обратить внимание на Запорожское и Южно-Донецкое направления. На первом бои продолжаются в районе Вербового, на втором – в районах Новодонецкого и Новомайорского. ВС РФ активно противостоят попыткам украинских формирований продвинуться на данных участках фронта.