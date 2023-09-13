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Военкоры: Действующая в Серебрянском лесничестве 67-я бригада ВСУ деморализована и наступать практически не может

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Военкоры: Действующая в Серебрянском лесничестве 67-я бригада ВСУ деморализована и наступать практически не может

Вооруженными силами Российской Федерации успешно отражаются попытки атак украинских формирований в районе Торского на Кременском участке фронта. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


Для того, чтобы продвинуться в районе Торского выступа, возможностей у ВСУ до сих пор нет. Сегодня украинское командование бросило в бой изрядно потрепанную 21-ю бригаду ВСУ, но наступление было слабым, и наши бойцы его успешно отразили. Видя, как артиллерия ВС РФ работает по 21-й бригаде, соседняя 63-я механизированная бригада ВСУ даже не стала выдвигаться на рубеж.

В Серебрянском лесничестве тоже продолжаются бои. Действующая здесь 67-я бригада ВСУ деморализована, участвовать в наступательных действиях она фактически не может, сообщают военкоры. Поэтому командование ВСУ бросило в бой более мотивированное националистическое формирование. Но его боевиков засекли российские разведчики, после чего противник был вынужден отступить.


Тем временем, на Донецком направлении активные бои продолжаются в Марьинке и у Авдеевки. Их признала и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она сообщила, что ВС РФ увеличили количество обстрелов позиций ВСУ в этих населенных пунктах.

На Артемовском направлении бои идут в Клещеевке, в районе Курдюмовки, российские войска атаковали позиции противника в районе Богдановки. Постоянно ведутся артиллерийские обстрелы мест размещения личного состава и военной техники ВСУ в контролируемых украинскими формированиями населенных пунктах.

На Купянском направлении российские войска атаковали в районе Берестового. Кроме того, наносились авиаудары по позициям ВСУ в населенных пунктах Харьковской области, активно работает артиллерия.

Отдельно стоит обратить внимание на Запорожское и Южно-Донецкое направления. На первом бои продолжаются в районе Вербового, на втором – в районах Новодонецкого и Новомайорского. ВС РФ активно противостоят попыткам украинских формирований продвинуться на данных участках фронта.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:25
    +11
    Тогда почему мы в этом лесничестве застряли?Раз они деморализованы?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:32
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Тогда почему мы в этом лесничестве застряли?Раз они деморализованы?

      Потому что командование ВСУ бросило в бой более мотивированное националистическое формирование. Значит были совсем близко, за спиной у "немотивированных"
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 20:32
    +3
    командование ВСУ бросило в бой более мотивированное националистическое формирование. Но его боевиков засекли российские разведчики, после чего противник был вынужден отступить

    Это, что новый анекдот про укроскунсов?
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:32
    +3
    если они деморализованы и наступать практически не могут ? или могут ? а сколько там бригад всу ??????
  4. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 20:43
    -1
    И здесь бандеровское сокращение Красного Лимана до Лимана...
    По сведениям из города: недостатка в бухающих с оружием военных нет, а в последние пару дней звуки боёв не долетают.
  5. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 20:56
    +7
    достали уже эти доклады в стиле "вот-вот, еще чуть-чуть". Фронт практически на месте, более того в обороне сидим мы, людского ресурса у них еще дофига