Власти Бразилии допустили возможность отказа от членства страны в «Международном уголовном суде»

Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор о МУС и почему наша страна подписала его

В ближайшее время Бразилия может отказаться от членства в «Международном уголовном суде». Об этом заявил министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину.По словам главы бразильского министерства, страна может отказаться от членства в МУС и отозвать свою подпись под Римским статутом. Ранее президент Бразилии Лула да Силва критически высказался о членстве Бразилии в «Международном уголовном суде».- заявил Лула да Силва.Вопрос руководитель бразильского государства поставил правильно, поскольку очень многие страны, причем играющие важнейшие роли в мировой политике, не подписали Римский статут и членами МУС не являются. Соответственно, и у Бразилии есть сомнения в том, действительно ли стране нужно участие в этой странной структуре, юрисдикцию которой ставят под сомнение те же самые Соединенные Штаты или Израиль, не говоря уже о России, Китае, Индии, Саудовской Аравии, Пакистане и многих других государствах.В то же время, пока Бразилия еще не начинала процедуру по выходу из «Международного уголовного суда». До этого Лула да Силва заявил, что не знает, могут ли в Бразилии арестовать российского президента, исполняя решение МУС, поскольку это решает не политическая, а судебная власть страны.