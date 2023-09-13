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Власти Бразилии допустили возможность отказа от членства страны в «Международном уголовном суде»

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Власти Бразилии допустили возможность отказа от членства страны в «Международном уголовном суде»

В ближайшее время Бразилия может отказаться от членства в «Международном уголовном суде». Об этом заявил министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину.


По словам главы бразильского министерства, страна может отказаться от членства в МУС и отозвать свою подпись под Римским статутом. Ранее президент Бразилии Лула да Силва критически высказался о членстве Бразилии в «Международном уголовном суде».

Я хочу знать, почему США, Индия и Китай не подписали договор о МУС и почему наша страна подписала его

- заявил Лула да Силва.

Вопрос руководитель бразильского государства поставил правильно, поскольку очень многие страны, причем играющие важнейшие роли в мировой политике, не подписали Римский статут и членами МУС не являются. Соответственно, и у Бразилии есть сомнения в том, действительно ли стране нужно участие в этой странной структуре, юрисдикцию которой ставят под сомнение те же самые Соединенные Штаты или Израиль, не говоря уже о России, Китае, Индии, Саудовской Аравии, Пакистане и многих других государствах.

В то же время, пока Бразилия еще не начинала процедуру по выходу из «Международного уголовного суда». До этого Лула да Силва заявил, что не знает, могут ли в Бразилии арестовать российского президента, исполняя решение МУС, поскольку это решает не политическая, а судебная власть страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Senado Federal. Solenidades
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2 комментария
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 20:39
    +3
    То, что сами США этот МУС не признаЮт - уже показатель. "Верною дорогой идёте, товарищи", (с)
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 20:40
    +1
    Вот и мы тоже, куда только не вступили - теперь удивляемся, а главный вступальщик придумал себе новую фамилию Сагал, чтобы не благодарили