Конгрессвумен предложила понизить министру обороны США зарплату до одного доллара из-за его «плохой работы»

Министру обороны США Ллойду Остину следует снизить заработную плату до 1 доллара, поскольку он не справляется со своей работой. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая внесла соответствующую инициативу на рассмотрение Конгресса.Предложение Грин официально оформлено как поправка к проекту военного бюджета США. Сейчас она внесена на рассмотрение членов Палаты представителей Конгресса США. Конечно, маловероятно, что данная инициатива будет поддержана большинством членов Палаты представителей, но сам факт ее появления довольно примечателен.Грин считает, что шеф Пентагона Остин должен быть наказан за «плохую работу», поскольку его деятельность потерпела полный провал. Остин допустил риски национальной безопасности США, что недопустимо, считает конгрессвумен.Заработная плата министра обороны США составляет более 220 тысяч долларов в год. Совокупное состояние Ллойда Остина оценила в 7 миллионов долларов. Но большую часть этих денег Остин, по крайней мере, как считается официально, заработал до назначения на пост главы американского военного ведомства. После увольнения из армии он работал в правлении компании Raytheon Technologies, являющейся одной из крупнейших американских оборонно-промышленных компаний.Напомним, что Остину 70 лет, большую часть своей сознательной жизни – с начала 1970-х по 2016 гг., он прослужил в вооруженных силах, уйдя в отставку с должности командующего Центральным командованием ВС США и в звании генерала.