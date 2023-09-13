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Конгрессвумен предложила понизить министру обороны США зарплату до одного доллара из-за его «плохой работы»

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Конгрессвумен предложила понизить министру обороны США зарплату до одного доллара из-за его «плохой работы»

Министру обороны США Ллойду Остину следует снизить заработную плату до 1 доллара, поскольку он не справляется со своей работой. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая внесла соответствующую инициативу на рассмотрение Конгресса.


Предложение Грин официально оформлено как поправка к проекту военного бюджета США. Сейчас она внесена на рассмотрение членов Палаты представителей Конгресса США. Конечно, маловероятно, что данная инициатива будет поддержана большинством членов Палаты представителей, но сам факт ее появления довольно примечателен.

Грин считает, что шеф Пентагона Остин должен быть наказан за «плохую работу», поскольку его деятельность потерпела полный провал. Остин допустил риски национальной безопасности США, что недопустимо, считает конгрессвумен.

Заработная плата министра обороны США составляет более 220 тысяч долларов в год. Совокупное состояние Ллойда Остина оценила в 7 миллионов долларов. Но большую часть этих денег Остин, по крайней мере, как считается официально, заработал до назначения на пост главы американского военного ведомства. После увольнения из армии он работал в правлении компании Raytheon Technologies, являющейся одной из крупнейших американских оборонно-промышленных компаний.

Напомним, что Остину 70 лет, большую часть своей сознательной жизни – с начала 1970-х по 2016 гг., он прослужил в вооруженных силах, уйдя в отставку с должности командующего Центральным командованием ВС США и в звании генерала.
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6 комментариев
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  1. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 21:11
    +3
    Милиционер пришёл устраиваться в органы. Его приняли. Проходит месяц, два, три, а он так ни разу и не пришел за зарплатой.
    Вызывает его начальник и спрашивает:
    — Ты что это за зарплатой не приходишь? Не нужна, что ли?!
    — Я думал, дали пистолет — и крутись как хочешь.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:13
    +1
    Хорошо, что наш министр обороны работает хорошо, и никто из депутатов не предлагает снизить ему ̶з̶р̶я̶п̶л̶а̶т̶у̶ зарплату. Вот интересно - мы теперь знаем цифры зарплаты американского министра, но никто не публикует зарплату нашего. И это правильно, секретность должна иметь место, враг не узнает такие важные сведения ̶о̶т̶ ̶н̶а̶с̶. Чёрт, я и забыл, что у нас нет официальных врагов, кругом одни только партнёры...
  3. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 21:17
    0
    Связи с плохой работой правительства в США можно там всех министров и их помощников перевести на зарплату в 1 доллар.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:21
    +3
    В сша опять негров унижают и эксплуатируют, за работу платить не хотят. laughing
  5. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 21:25
    +1
    Грин считает, что шеф Пентагона Остин должен быть наказан за «плохую работу», поскольку его деятельность потерпела полный провал.

    Зеля с командой провалил, а Остин - отдувайся!!!
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:33
    0
    А вообще классика. Пилили предыдущие, например первый министр при Бидоне - вообще прямо из Рейтеон пришел - и сразу туда все контракты поперли... Потом кучу закупленого г-на спихивают на негра, и негр виноват, что десятилетиями пилили, покупая нахрен ненужные Зямы, LCS, Ф-35, прочий бред типа механических собачек и потом выяснили, что ВВС со всеми засереными "невидимками" - воевать не способны ни с кем, даже с талибами, но виноват кто? Лобби, которое пилило?
    Ну пример - официальный итог расследования - почему 40 лет не могут заменить Бредли?! Выяснили "Виновата коррупция НЕКОТОРЫХ высших офицеров Пентагона, продвигавших интересы НЕКОТОРЫХ фирм-производителей". Ну а что за фирмы, что за офицеры? Вот и классика - вали на негра, БЛМ, его не посадят, а найти кто распилил...
    Задорнов был прав:
    1) "Все из-за бабок"
    2) Ну тупы-ые
    laughing