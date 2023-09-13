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Два сирийских военнослужащих погибли в результате израильской атаки Тартуса

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Два сирийских военнослужащих погибли в результате израильской атаки Тартуса

В результате ракетной атаки со стороны Израиля сирийской провинции Тартус погибли два военнослужащих сирийской армии. Также сообщается о шести раненых.


Как сообщает Минобороны Сирии, израильская армия в очередной раз совершила акт агрессии, нанеся ракетные удары по позициям сирийских средств ПВО, расположенные в районе средиземноморского порта Тартус.

Ранее сообщалось, что в ООН выразили обеспокоенность по поводу израильских авиаударов по сирийскому городу Алеппо, аэропорт которого был атакован израильской армией.

По словам официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, расположенный на севере страны международный аэропорт Алеппо временно вышел из строя в результате воздушной атаки израильской авиации. Закрытие аэропорта привело к отмене как минимум одного авиарейса гуманитарной службы ООН. Дюжаррик напомнил, что Алеппо представляет собой важный перевалочный пункт, через который ООН доставляет в пострадавшую от гражданской войны и интервенции НАТО Сирию.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в свою очередь заявил о строжайшем осуждении насилия в Сирии и призвал стороны конфликта к соблюдению заявленных ранее обязательств в рамках действующих норм международного права. Генсек организации также призвал все стороны применить все меры для недопущения дальнейшей эскалации атак на объекты гражданской инфраструктуры в регионе и жертв среди мирного населения.
Использованы фотографии:
Wikipedia/William Lewis
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6 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 21:29
    +3
    Так уже давно ясно и понятно всем что ООН и ее СБ - это марионетки, и всем плевать на то что они там говорят...
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 21:32
      +3
      ООН и ее СБ - это марионетки
      Тем не менее, все члены этой бесполезной богоугодной организации регулярно платят деньги на её содержание.
      1. Cartograf
        Cartograf Сегодня, 21:36
        0
        Кроме США. Эти давно не платят......
  2. Алексей52
    Алексей52 Сегодня, 21:36
    +1
    Там клещеевка и андреевка все уже.. а Вы про Сирию...
  3. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 21:36
    +1
    Вот чего не отнять, так это того, что начертили линии правители Земли Обетованной и наказывают за любое их переступление и пофигу все морские знаки...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:37
      0
      Цитата: Gvardeetz77
      Вот чего не отнять, так это того, что начертили линии правители Земли Обетованной и наказывают за любое их переступление и пофигу все морские знаки...

      Вы сильно преувеличиваете. Израиль часто вынужден и уступать и отступать.