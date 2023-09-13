Два сирийских военнослужащих погибли в результате израильской атаки Тартуса

В результате ракетной атаки со стороны Израиля сирийской провинции Тартус погибли два военнослужащих сирийской армии. Также сообщается о шести раненых.
Как сообщает Минобороны Сирии, израильская армия в очередной раз совершила акт агрессии, нанеся ракетные удары по позициям сирийских средств ПВО, расположенные в районе средиземноморского порта Тартус.
Ранее сообщалось, что в ООН выразили обеспокоенность по поводу израильских авиаударов по сирийскому городу Алеппо, аэропорт которого был атакован израильской армией.
По словам официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, расположенный на севере страны международный аэропорт Алеппо временно вышел из строя в результате воздушной атаки израильской авиации. Закрытие аэропорта привело к отмене как минимум одного авиарейса гуманитарной службы ООН. Дюжаррик напомнил, что Алеппо представляет собой важный перевалочный пункт, через который ООН доставляет в пострадавшую от гражданской войны и интервенции НАТО Сирию.
Генсек ООН Антониу Гутерриш в свою очередь заявил о строжайшем осуждении насилия в Сирии и призвал стороны конфликта к соблюдению заявленных ранее обязательств в рамках действующих норм международного права. Генсек организации также призвал все стороны применить все меры для недопущения дальнейшей эскалации атак на объекты гражданской инфраструктуры в регионе и жертв среди мирного населения.