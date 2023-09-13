Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россия, и Белоруссией

Выступая на организованной академией политики безопасности дискуссии, министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский город Калининград старым немецким названием «Кенигсберг». Правда, это название руководитель немецкого военного ведомства использовал пока без территориальных претензий.Писториус рассказывал о позиции Германии по вопросу обеспечения безопасности прибалтийских республик, в частности – о решении разместить бригаду бундесвера в Литве. В этом контексте он затронул проблемы обороны и безопасности Литвы, отметив, что она находится в некоей «ловушке». По словам Писториуса, Литва окружена недружественными соседями.- подчеркнул руководитель немецкого военного ведомства.По мнению Писториуса, размещение бригады сухопутных войск ФРГ на территории Литвы представляет собой жизненно важную задачу в рамках обеспечения безопасности литовского государства. Ранее сообщалось, что Германия готова разместить в Литве бригаду численностью в четыре тысячи военнослужащих.Наращивание военного присутствия стран Североатлантического альянса в прибалтийских республиках свидетельствует о наличии определенных агрессивных и враждебных намерений Запада в отношении Российской Федерации и Белоруссии. Не исключено, что и Писториус неспроста использовал слово «Кенигсберг», поскольку он не может не быть осведомлен о том, что город давно называется Калининградом и является центром Калининградской области.