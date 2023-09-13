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Глава Минобороны ФРГ назвал российский город Калининград «Кенигсбергом»

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Глава Минобороны ФРГ назвал российский город Калининград «Кенигсбергом»

Выступая на организованной академией политики безопасности дискуссии, министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский город Калининград старым немецким названием «Кенигсберг». Правда, это название руководитель немецкого военного ведомства использовал пока без территориальных претензий.


Писториус рассказывал о позиции Германии по вопросу обеспечения безопасности прибалтийских республик, в частности – о решении разместить бригаду бундесвера в Литве. В этом контексте он затронул проблемы обороны и безопасности Литвы, отметив, что она находится в некоей «ловушке». По словам Писториуса, Литва окружена недружественными соседями.

Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россия, и Белоруссией

- подчеркнул руководитель немецкого военного ведомства.

По мнению Писториуса, размещение бригады сухопутных войск ФРГ на территории Литвы представляет собой жизненно важную задачу в рамках обеспечения безопасности литовского государства. Ранее сообщалось, что Германия готова разместить в Литве бригаду численностью в четыре тысячи военнослужащих.

Наращивание военного присутствия стран Североатлантического альянса в прибалтийских республиках свидетельствует о наличии определенных агрессивных и враждебных намерений Запада в отношении Российской Федерации и Белоруссии. Не исключено, что и Писториус неспроста использовал слово «Кенигсберг», поскольку он не может не быть осведомлен о том, что город давно называется Калининградом и является центром Калининградской области.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ФРГ
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42 комментария
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  1. AdAstra
    AdAstra Вчера, 21:47
    +8
    Как там, в МИД посла ФРГ вызвали уже и самый решительный протест выразили уже?
    1. Ivan F
      Ivan F Вчера, 21:53
      +4
      МИД сейчас занят - разбирается с китайцами, которые себе лишний остров пририсовали. laughing А уж опосля - как вдарит немчуре... И тут я проснулся belay
    2. Normann
      Normann Вчера, 21:59
      +3
      Какой еще такой протест? Даже после ударов дальнобойными западными ракетами красные линии не были пересечены, а тут какой-то...
      1. invisible_man
        invisible_man Вчера, 22:19
        +9
        "Красные линии" - это для "внутреннего потребителя". У половины чиновников (в т.ч. из Минобороны) недвижимость в Испании + жива надежда на договорнячок.
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 23:51
          +1
          В международной политике всегда надо обращать внимание на национальность политического деятеля. Объясню почему. А именно.
          Бо́рис Лю́двиг Писто́риус (нем. Boris Ludwig Pistorius; род. 14 марта 1960, Оснабрюк, Нижняя Саксония, ФРГ) — немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии, назначенный министром обороны 19 января 2023 года. До этого был бургомистром Оснабрюка (2006—2013), министром внутренних дел земли Нижняя Саксония (2013—2023).

          Возникает вопрос. А точно ли он чистокровный немец? Не таких ли он кровей, каким был Адольф Гитлер? Не дёргают ли его за еврейские ниточки кто-то извне? С чего это вдруг он, будучи юристом по образованию, так "оговорился", назвав Калининград Кёнигсбергом?

          Оказалось, что родился он в Оснабрюке, в семье Людвига Писториуса и Урсулы Писториус (урождённой Раабе).
          Если Писториус - фамилия немецкого происхождения, то фамилия Раабе - больше еврейского происхождения. А именно.
          В основу фамилии Раабе легло еврейское нарицательное «рабби» - «мой господин», «учитель». От этого слова произошло название должности раввина - духовного представителя еврейской общины, исполнявшего в ней обязанности наставника, проповедника, блюстителя и толкователя религиозного закона. В таком случае предок Раабе был уважаемым, почитаемым человеком.
          См. подробно - https://names.neolove.ru/last_names/16/ra/raabe.html
          СПРАВКА
          Урсула Писториус ( род. 1933, Франкфурт-на-Одере — 2015, Оснабрюк) — немецкий политик, была членом ландтага Нижней Саксонии (ФРГ) с 1978 по 1990 год.
          Ранняя жизнь и образование
          Сначала Урсула в Восточной Германии до 1949 года ходила в начальную школу, а затем в среднюю школу и общеобразовательную школу. По окончании школы в 1949 году её семья переехала в Западную Германию. В 1952 году она получила аттестат зрелости в католической школе для девочек Angelaschule [de] в Оснабрюке.
          С 1952 года она работала в издательской компании и в 1953 году вступила в "Торговый, банковский и страховой союз"*. Уволилась с работы в 1956 году. после рождения первого сына.
          СПРАВКА
          *Торгово-банковский и страховой союз" был профсоюзом, представляющим работников ТОРГОВЛИ и ФИНАНСОВ в Германии с сильным представительством среди работников розничной торговли и сотрудников банковских отделений.
          В 2001 году этот Союз объединился с Немецким почтовым союзом, Союзом средств массовой информации и Союзом общественных услуг, транспорта и дорожного движения, образовав Ver.di.

          См. подробно - https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.bcf96363-65021232-f0314cef-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Trade,_Banking_and_Insurance_Union#References

          ИТОГО. Не из семейной ли национальной наследственности тянутся связи типа гитлеровских ниточек к мозгам министра обороны Германии Бориса Писториуса в отношении государственной принадлежности Калининграда с переписыванием истории ВМВ?
          Ведь и Гитлера тоже с 1923 года курировал и привёл на вершину власти в 1933 году американский разведчик по заданию США - еврей по национальности и якобы меценат - Эрнст Ганфштенгль!
          1. velikoros-88
            velikoros-88 Сегодня, 00:21
            0
            Цитата: Татьяна
            В международной политике всегда надо обращать внимание на национальность политического деятеля. Объясню почему. А именно.
            Бо́рис Лю́двиг Писто́риус (нем. Boris Ludwig Pistorius; род. 14 марта 1960, Оснабрюк, Нижняя Саксония, ФРГ) — немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии, назначенный министром обороны 19 января 2023 года. До этого был бургомистром Оснабрюка (2006—2013), министром внутренних дел земли Нижняя Саксония (2013—2023).

            Возникает вопрос. А точно ли он чистокровный немец? Не таких ли он кровей, каким был Адольф Гитлер? Не дёргают ли его за еврейские ниточки кто-то извне? С чего это вдруг он, будучи юристом по образованию, так "оговорился", назвав Калининград Кёнигсбергом?

            Оказалось, что родился он в Оснабрюке, в семье Людвига Писториуса и Урсулы Писториус (урождённой Раабе).
            Если Писториус - фамилия немецкого происхождения, то фамилия Раабе - больше еврейского происхождения. А именно.
            В основу фамилии Раабе легло еврейское нарицательное «рабби» - «мой господин», «учитель». От этого слова произошло название должности раввина - духовного представителя еврейской общины, исполнявшего в ней обязанности наставника, проповедника, блюстителя и толкователя религиозного закона. В таком случае предок Раабе был уважаемым, почитаемым человеком.
            См. подробно - https://names.neolove.ru/last_names/16/ra/raabe.html
            СПРАВКА
            Урсула Писториус ( род. 1933, Франкфурт-на-Одере — 2015, Оснабрюк) — немецкий политик, была членом ландтага Нижней Саксонии (ФРГ) с 1978 по 1990 год.
            Ранняя жизнь и образование
            Сначала Урсула в Восточной Германии до 1949 года ходила в начальную школу, а затем в среднюю школу и общеобразовательную школу. По окончании школы в 1949 году её семья переехала в Западную Германию. В 1952 году она получила аттестат зрелости в католической школе для девочек Angelaschule [de] в Оснабрюке.
            С 1952 года она работала в издательской компании и в 1953 году вступила в "Торговый, банковский и страховой союз"*. Уволилась с работы в 1956 году. после рождения первого сына.
            СПРАВКА
            *Торгово-банковский и страховой союз" был профсоюзом, представляющим работников ТОРГОВЛИ и ФИНАНСОВ в Германии с сильным представительством среди работников розничной торговли и сотрудников банковских отделений.
            В 2001 году этот Союз объединился с Немецким почтовым союзом, Союзом средств массовой информации и Союзом общественных услуг, транспорта и дорожного движения, образовав Ver.di.

            См. подробно - https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.bcf96363-65021232-f0314cef-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Trade,_Banking_and_Insurance_Union#References

            ИТОГО. Не из семейной ли национальной наследственности тянутся связи типа гитлеровских ниточек к мозгам министра обороны Германии Бориса Писториуса в отношении государственной принадлежности Калининграда с переписыванием истории ВМВ?
            Ведь и Гитлера тоже с 1923 года курировал и привёл на вершину власти в 1933 году американский разведчик по заданию США - еврей по национальности и якобы меценат - Эрнст Ганфштенгль!

            Осилил дочитать до конца, но так и не понял к чему этот эпос о происхождении и генеалогии древа Писториусов-Раббе.
            Ну еврейские у него корни и что с того? Можно подумать, что чиновники с "арийскими" корнями в Германии мыслят и ведут себя как то иначе.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 22:23
      0
      Странные познания в географии у Писториуса ,чтобы Литва была в злобном окружении - он что предлагает нам прорубить Сувалский коридор , cтраны Латвия не должно быть и заминировать Балтийское море у Клайпеды?Кто против окружения Литвы ,как видит это Писториус? lol
      1. Аль Манах
        Аль Манах Вчера, 22:32
        -1
        он что предлагает нам прорубить Сувалский коридор , cтраны Латвия не должно быть и заминировать Балтийское море у Клайпеды?

        Он знает, что у нас кишка тонка это сделать, поэтому будет говорить всё, что ему вздумается.
    4. zloybond
      zloybond Вчера, 22:43
      -4
      Если рассуждать логически- Президент сказал что историю переписывать - это плохо. Немцы использовали историческое название города. Калининград - это уже переписаная история. Вроде как используя посыл нашего кормчего, мы должны использовать исторические названия. Иначе это уже наши двойные стандарты.
    5. Седов
      Седов Вчера, 23:12
      0
      Прощупывание почвы?
      [Писториус рассказывал о позиции Германии по вопросу обеспечения безопасности прибалтийских республик, в частности – о решении разместить бригаду бундесвера в Литве

      БОрис, для кого эта информация? Для студентов академии?
      Вы проект "Украина" вывезти не можете с вашим огромным дефицитом бюджета Бундесвера, постоянным оттоком кадровых военных, миграцией обрабатывающих производств, металлургии и тяжмаша. Тут экономика на коленях - а вы такими оптимистичными заявлениями рассыпаете.
      Леопарды для окраины посчитали - прослезилась. Половина не рабочих. И так везде по Европе. О вашем Бундесвере можно много писать. Как и о вашем альянсе в целом. Куча громогласных заявлений, больше ничего. Скоро Вашингтон переложит на вас поддержку окраины - вздрогнете. Уже не до Кенигсберга будет.
      В этом конфликте - Россия единственная страна, которая кратно увеличила производство своего ВПК несмотря ни на что.
      А вам, по хорошему ещё десяток лет наблюдать пустующие парки техники и склады, и гадать - как же ветрогенераторами Рейнметалл электричеством и теплом обеспечить.
      Дай Бог вам зиму теплую, чтобы
      не прочувствовать "хорошего" СПГ из Вашингтона.

      Наращивание военного присутствия стран Североатлантического альянса в прибалтийских республиках свидетельствует о наличии определенных агрессивных и враждебных намерений Запада в отношении Российской Федерации и Белоруссии

      Ничего это пока не наращивает. Наращивает только эскалацию давления на Россию. Жалкие потуги уходящей эпохи воинственного НАТО. Но работу по сбору разведданных с последующей аналитикой никто не отменял.
  2. alexoff
    alexoff Вчера, 21:50
    +2
    Почему никто не спонсирует борьбу литовских борцов за независимость? Им следует передавать дроны с тротиловыми шашками для атак на автобусы с немецкими оккупантами
    1. Aken
      Aken Вчера, 21:56
      +1
      Разве Литовцам нужна независимость?
    2. Reklastik
      Reklastik Вчера, 22:02
      +1
      Почему никто не спонсирует борьбу литовских борцов за независимость?
      - потому что их нет...
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 22:13
        +2
        Так надо создать! Если госзнак начнет печатать еврики, неотличимые от настоящих, а потом дронами их начнут засылать чемоданами через границу, то быстро появятся. Любая идея обретает силу благодаря чемоданам наличности
        1. Аль Манах
          Аль Манах Вчера, 22:29
          0
          Напишите предложение в Кабмин. Они просто обязаны заинтересоваться такой великолепной идеей.
          1. alexoff
            alexoff Вчера, 22:39
            0
            Кабмин такими делами не занимается. Нарышкину бы своих детей из страны НАТО вернуть, про бывшего тестя известного блогера вообще молчу
  3. Bingo
    Bingo Вчера, 21:51
    +2
    Вы ему ответьте, что город Росток даже переименовывать не надо. Там половина городов славянские
    1. Aken
      Aken Вчера, 21:57
      -1
      Малая часть немцев это знает, а большинству плевать. Они даже слушать это не будут.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 22:14
        +2
        Да немцы ничего плохого в войне с СССР не видят, они переживают только что из-за глупого Гитлера проиграли, о чем тут говорить вообще
        1. guest
          guest Вчера, 22:33
          +1
          Цитата: alexoff
          они переживают только что из-за глупого Гитлера проиграли

          Ну по сравнению с Писториусом, Гитлер просто гением был.
    2. zloybond
      zloybond Вчера, 23:29
      0
      Как ни крути дата основания Кенигсберга 1255 г. административный центр германской провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 годы. После окончания Второй мировой войны в 1945 году был передан под юрисдикцию Советского Союза, а в 1946 году переименован в Калининград.
      Так что использовано историческое название.... Дальше уже новая переписанная история.
  4. Andreich A.
    Andreich A. Вчера, 21:52
    +3
    Ну, если уж у аборигенов "Кёниг" - модное название, то чего на этого чудика обижаться?
    Или не предупреждали про антисоветскую пропаганду и чем может обернуться пересмотр ялтинской конференции?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:18
      0
      Сколько раз переименовывали Санкт- Петербург - Петроград - Ленинград - Санкт-Петербург, а в народе он был всё время и есть "Питер".
      Когда коту не в моготу - пусть лижет!
      1. Andreich A.
        Andreich A. Вчера, 22:47
        0
        Не был Ленинград "Питером".
        И ленинградцы проголосовали за сохранение названия города.
        Но достав из запасников маразма слова "санкт" и "пЕтЕр", чему удивляться, что "Питер" употребимее оказался?
    2. linux28
      linux28 Вчера, 22:44
      0
      Цитата: Andreich A.
      у аборигенов "Кёниг" - модное название

      Причем, уж лет 50 точно.
  5. ASM
    ASM Вчера, 21:53
    0
    Так нужно не останавливаться, а называть Гданьск - Данцигом, Вильнюс - Вильно, а результаты Второй Мировой утратившими силу. Ох тут начнется веселуха. Но мы хотя бы сувалкщину спокойно взять сможем.
    1. Andreich A.
      Andreich A. Вчера, 21:58
      +1
      Спокойно?
      Они все ушли на Донбасс?
      Или по расписанию пора отпусков?
  6. БорзРио
    БорзРио Вчера, 21:54
    +2
    Пока наш хихикающий и всеми обманутый будет только ждать начала переговоров и запоминать на изусть для журналистов, сколько танков сожжено по докладу Шойгу, уважать Россию будут, но не будут уважать руководство России нигде и никогда. Пустозвонов никто не любит, даже в Африке.
  7. Normann
    Normann Вчера, 21:56
    +1
    Болван видимо забыл о знамени Победы над рейхстагом, и знамя было наше, а не его хозяев.
  8. cmax
    cmax Вчера, 21:56
    -1
    Все эти высказывания и действия являются прямым следствием..."Мы ещё не начинали". Ждали ждали, но поняли, что никто не начнет, поэтому имеем то, что имеем. Американцы в Польше и немало, бригада ФРГ в Прибалтике, Польша вооружается по самое нихочу. Молдавия под НАТО, Азербайджан под Турцией, Грузия под НАТО, скоро Армения туда же. Казахстан, Киргизия тоже шарахаются. Неплохо так науправлялись. Возможно все не так плохо как кажется и светлое будущее у нас впереди Надеюсь.
  9. Пленник
    Пленник Вчера, 21:58
    +1
    Как дети малые. Пусть ещё "бе-бе-бе" покричат. Понимают, что их опустили ниже плинтуса, а ответить нечем. Вот и ведут себя как дети неразумные. Да ещё Колбасе ливерной в глаз прилетело. "Абидна, слушай. Ничего не сделал, только зашел". laughing
  10. Бензорез
    Бензорез Вчера, 22:04
    +2
    "Глава Минобороны ФРГ назвал российский город Калининград «Кенигсбергом»
    Тут я прямо скажем, не наблюдаю ничего критического. Ведь сами же переименовали :
    Свердловск, Сталинград, Ленинград и т.д. во что?!..
    Кто скажет мне?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:24
      0
      Там где народ упирался, не переименовали.
      Пример: Киров. hi
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 22:06
    0
    Что, оговорка по Фрейду? То, что на уме и в частных разговорах, то неожиданно прорвалось наружу? Похоже что ребята спят и видят как бы вернуть свою область. Только дырка им от бублика а не Калининград.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 22:06
    0
    Ну тогда Берлин, это русский город.
    На счёт Литвы, это она враждебна России и Беларуси и такие смелые эти шавки, потому что за ней НАТО.
    Правда это им не поможет в случае чего.
    Если бы не главный бандит у них за спиной, сидели бы тихо и мирно.
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 22:21
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Ну тогда Берлин, это русский город.

      Скорее индоарийский. Само-собой, что Берлин-Берлог- берлога. Белград немножко также и если поиграть "р" и "л", что вполне коррелируется с проблемным произношением детьми етих звуков, то .........?
  13. Denis812
    Denis812 Вчера, 22:08
    +1
    Его так называют уже... всегда.
    Также как они к примеру Гданьск Данцигом называют.

    Вы удивитесь, но Пекин вовсе не пекин произносится. Это тоже причина для бомбёжек?
    1. эльбрус
      эльбрус Вчера, 22:22
      +1
      они и львов называют лембергом, хотя в знак т.н. "солидарности" могут скоро в угоду киевскому режиму отказаться от своих принципов. сегодня немецкий режим деградирует во всех отношениях
  14. new.a.d
    new.a.d Вчера, 22:30
    -1
    Цитата: Bingo
    Вы ему ответьте, что город Росток даже переименовывать не надо. Там половина городов славянские

    Восточная Германия, Румыния - это всё земли славян.
    Израиль то же населен был нашими предками, до того как евреи их убили.
    1. linux28
      linux28 Вчера, 22:47
      0
      Славянский Ханаан? :-) Так и их язык, который назывался когда-то отнюдь не ивритом, а кенаанитом, тоже наш? :-) Срочно начинаем писать справа налево! :-)
  15. Обычный
    Обычный Вчера, 22:46
    +1
    Два первых пиболов в комменте удовлетворились? И кто им плюсует? Обиженные по жизни тюлени, вам только тут и проявлять свое "фи" Какаят адастра и иван. Бедолаги
  16. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:59
    0
    Немец, в высказывании, назвал наш Калининград так, как этот город назывался не один век. И не всегда нам принадлежал.
    А то, что Санкт-Петербург по-прежнему в Ленинградской области, а Екатеринбург по-прежнему в Свердловской области, никого не удивляет?
    Мы свою советскую историю начали переписывать после распада СССР.
    Каждый, кому в 1990-м было хотя бы 16 лет.
    Так за что плевать в немца, который старое наименование использовал не в официальном заявлении?