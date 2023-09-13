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Украинские паблики сообщили о взрывах в Сумской области после воздушной тревоги

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Украинские паблики сообщили о взрывах в Сумской области после воздушной тревоги

В Сумской области прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские паблики, ссылаясь на информацию от местных жителей. Представители киевского режима пока не сообщают о происходящем в регионе.


Ранее в Сумской области звучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о риске удара по целям на территории региона. Украинские СМИ сообщали, что в небе Сумской области были замечены беспилотные летательные аппараты «Герань» ВС РФ (на Украине их упорно называют «Шахедами», намекая на якобы иранское происхождение российских дронов).

Не исключено, что ВС РФ нанесли очередной удар по объектам военного назначения в Сумской области. Но пока информации о том, что именно произошло в регионе, нет.

Учитывая географическое положение Сумской области, стоит понимать, что здесь сосредоточены значительные силы украинской армии, включая военную технику и боеприпасы, которые могут быть задействованы участвующими в контрнаступлении ВСУ формированиями.

В то же время, украинские СМИ обычно не сообщают о последствиях прилетов по военным объектам, так как киевский режим сильно цензурирует информацию о ракетных ударах и «прилетах» БПЛА. Украинские власти считают, что распространение правды о последствиях российских ударов будет способствовать дальнейшей деморализации военных и гражданского населения. Кроме того, в ВСУ опасаются, что эта информация может быть использована для последующего нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры.
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5 комментариев
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  1. Седов
    Седов Вчера, 22:13
    +2
    Украинские паблики сообщили о взрывах в Сумской области после воздушной тревоги

    Будем надеяться, что это начало ответного прилёта за Севастополь, и там действительно что-то стоящее накрыло.
    Хотя, даже самый мало-мальский прилёт, убирающий западные поставки в нынешней ситуации - это дорогого стоит.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 22:17
      +3
      Цитата: Седов
      Будем надеяться, что это начало ответного прилёта за Севастополь

      надеюсь, что это ни какой не ответ, а планомерная работа
      НЕДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАКИХ ОТВЕТОВ!!!!
      должно быть четкое уничтожения нацисткой украины
  2. Михаил Дадеко
    Михаил Дадеко Вчера, 22:34
    -1
    Всё как у нас,зачем травмировать население о погибших,чужие это да! Патронов ,что ли нехватает нашим ВКС или украинцы быстро востанавливают уничтоженную инфракструктуру? Если так дело пойдёт,то скоро привыкнем к обстрелам в глубоком тылу РФ. negative
  3. Rom8681
    Rom8681 Вчера, 23:12
    -1
    Цитата: Василенко Владимир
    надеюсь, что это ни какой не ответ, а планомерная работа
    НЕДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАКИХ ОТВЕТОВ!!!!
    должно быть четкое уничтожения нацисткой украины

    Не очень планомерно .
    Зато,они наш флот кошмарят
  4. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:42
    +1
    Тут тоже учения гражданской обороны. Под руководством наших.