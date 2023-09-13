Украинские паблики сообщили о взрывах в Сумской области после воздушной тревоги

В Сумской области прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские паблики, ссылаясь на информацию от местных жителей. Представители киевского режима пока не сообщают о происходящем в регионе.
Ранее в Сумской области звучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о риске удара по целям на территории региона. Украинские СМИ сообщали, что в небе Сумской области были замечены беспилотные летательные аппараты «Герань» ВС РФ (на Украине их упорно называют «Шахедами», намекая на якобы иранское происхождение российских дронов).
Не исключено, что ВС РФ нанесли очередной удар по объектам военного назначения в Сумской области. Но пока информации о том, что именно произошло в регионе, нет.
Учитывая географическое положение Сумской области, стоит понимать, что здесь сосредоточены значительные силы украинской армии, включая военную технику и боеприпасы, которые могут быть задействованы участвующими в контрнаступлении ВСУ формированиями.
В то же время, украинские СМИ обычно не сообщают о последствиях прилетов по военным объектам, так как киевский режим сильно цензурирует информацию о ракетных ударах и «прилетах» БПЛА. Украинские власти считают, что распространение правды о последствиях российских ударов будет способствовать дальнейшей деморализации военных и гражданского населения. Кроме того, в ВСУ опасаются, что эта информация может быть использована для последующего нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры.