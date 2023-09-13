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Госдеп США разрешил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35

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Госдеп США разрешил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35

Соединенные Штаты Америки смогут продать Республике Корея до 25 истребителей F-35. Соответствующее одобрение от Государственного департамента США получено, сообщили в американском военном ведомстве.


По информации Пентагона, общая стоимость сделки составит около 5 миллиардов долларов. Приобретая самолеты F-35, Южная Корея рассчитывает значительно увеличить мощь своих военно-воздушных сил. Сеул увеличивает расходы на оборону на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

Ранее Южная Корея заключила договор с США о приобретении 40 истребителей F-35. Кроме того, на вооружении военно-воздушных сил страны находятся и другие самолеты американского производства, включая истребители F-16 и F-15Е.

Понятно, что США без особых проблем продают Сеулу новые самолеты, так как, во-первых, Южная Корея является платежеспособным покупателем большого количества американского оружия, а во-вторых, страна относится к наиболее надежным и ценным союзникам Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сейчас американская администрация заинтересована в том, чтобы Южная Корея, как и Япония, и Тайвань обладали собственными мощными вооруженными силами на случай вероятной конфронтации США с Китаем. Оптимальным вариантом развития событий в этом случае была бы война против Китая чужими руками, то есть силами тайваньской, возможно – японской и южнокорейской армий.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cpl Tim Laurence/MOD
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6 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Вчера, 22:41
    +2
    Это компания Локхид Мартин производитель F-35 конкретно зарубила бабла. Мало того их продали на не сколько миллиардов, так ещё и запчасти и тех обслуживание и за модернизацию будут получать бабла!

    Всего произведено около 3500 самалетов Ф-35 , а средняя цена 100 лям за единицу.. Итог: 3.500.000.000.000. Кокретно заработали так ещё и тех.обслуживание и запчасти и модернизация. Оболдеть сколько там бабла крутится. И это ещё только один самолёт. Если я не ошибаюсь и Ф-15 и Ф-16 тоже удачные проекты. Эти машины тоже хорошие бабки принесли для США.

    1. самый главный
      самый главный Вчера, 22:49
      +3
      Цитата: Azerbaijan2023
      Это компания Локхид Мартин производитель F-35 конкретно зарубила бабла.

      Наш друг из Кореи завтра поедит осматривать завод в Комсомольске-на-Амуре. Значит его тоже интересуют современные самолеты. С пустыми руками точно домой не вернется.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Вчера, 22:55
        +3
        Цитата: самый главный
        Наш друг из Кореи завтра поедит осматривать завод в Комсомольске-на-Амуре. Значит его тоже интересуют современные самолеты.

        Я тоже об этом подумал. Обязательно надо продавать самолеты Корейцам. Это не только бабло, это статус той страны чей самолёт покупаешь. Самолет представляет страну.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:50
    +1
    Очень странное желание у США развязать войну на два фронта и при этом остаться в стороне.Начнём с того что они лишаться рынков сбыта.КНР вынесет в одну калитку и ЮК и Японию ,логистика у них ну очень "хорошая" .Какой-то Тихий океан.Всё мыслят авионосными группами.О том что по ним прилетит совсем не думают,и это будут не воздушные шары с зажигательными бомбами.
  3. Tim666
    Tim666 Вчера, 23:03
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Очень странное желание у США развязать войну на два фронта и при этом остаться в стороне.Начнём с того что они лишаться рынков сбыта.КНР вынесет в одну калитку и ЮК и Японию ,логистика у них ну очень "хорошая" .Какой-то Тихий океан.Всё мыслят авионосными группами.О том что по ним прилетит совсем не думают,и это будут не воздушные шары с зажигательными бомбами.

    Авионосными группами мыслите похоже только вы, все остальные мыслят авианосными группами
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 23:12
    +2
    Кстати ,КНР сегодня тоже запустила ДВЕ баллистических ракеты средней дальности в сторону Южнокитайского моря.КНДР две,КНР две - непорядок ,где третий с двумя ракетами ,можно чтобы добро не пропадало две по Украине.