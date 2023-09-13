Военное обозрение
Войти Регистрация

Российская ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Брянской областях

6
Российская ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Брянской областях

Сегодня в Белгородской и Брянской областях России были сбиты выпущенные украинскими формированиями беспилотные летательные аппараты. Об этом заявляют региональные власти и Министерство обороны Российской Федерации.


В Белгородской области система противовоздушной обороны сбила воздушную цель в Валуйском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Затем в Минобороны РФ рассказали, что над областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Это произошло примерно в 21:30 по московскому времени. В военном ведомстве утверждают, что беспилотник был запущен с целью осуществления диверсионной атаки на объекты, находящиеся на российской территории.

В Брянской области тоже сработала система противовоздушной обороны. Над Унечским районом ПВО ВС РФ сбили сразу два беспилотных летательных аппарата.

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате падения фрагментов беспилотника нет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Глава региона поблагодарил военнослужащих сил противовоздушной обороны за их работу.

Отметим, что в последнее время Украина активизировала применение беспилотной авиации против целей на «старой» территории РФ. Чаще всего беспилотники сбивают в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Калужской области, через которую они пытаются пролететь в Москву и Подмосковье.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist
    Pharmacist Вчера, 22:40
    +4
    Новость, ставшая, увы, обыденностью...
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 22:46
      +2
      Цитата: Pharmacist
      Новость, ставшая, увы, обыденностью...

      Ну, да. Осталось ждать перелет за линию Архангельск-Астрахань
    2. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 22:48
      0
      Цитата: Pharmacist
      Новость, ставшая, увы, обыденностью...

      Не говори. Но надо отдать должное эта война сильно активизировала поиск сррдств борьбы с БЛА. Вот и РАФАЭЛ выкатил что то.
  2. Mister22408
    Mister22408 Вчера, 22:54
    0
    Говорят, не все сбила, один повернул в обратную сторону, и , отдохнув в Польше устремился в сторону Темзы , и попал , таки, гаденыш...Но это уже на уровне пионеров районного дворца, не завклуба - оно не причем...:-)
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 00:01
      0
      Цитата: Mister22408
      Говорят, не все сбила, один повернул в обратную сторону,

      Юмор у вас не смешной, но идея перехвать укроБПЛА, перепрограммировать и запустить по Жешуву мне нравится.
  3. osp
    osp Сегодня, 00:25
    0
    В Брянске украинские дроны уже ни один раз стали попадать по полупроводниковому заводу "Кремний" вызывая пожары на преприятии.
    Завод стратегический и понятное дело что налеты на него будут усиливаться.
    Никто не знает как защитить его от этого - скоро F-16 могут наносить удары.