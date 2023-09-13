Российская ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Брянской областях

Сегодня в Белгородской и Брянской областях России были сбиты выпущенные украинскими формированиями беспилотные летательные аппараты. Об этом заявляют региональные власти и Министерство обороны Российской Федерации.
В Белгородской области система противовоздушной обороны сбила воздушную цель в Валуйском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Затем в Минобороны РФ рассказали, что над областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Это произошло примерно в 21:30 по московскому времени. В военном ведомстве утверждают, что беспилотник был запущен с целью осуществления диверсионной атаки на объекты, находящиеся на российской территории.
В Брянской области тоже сработала система противовоздушной обороны. Над Унечским районом ПВО ВС РФ сбили сразу два беспилотных летательных аппарата.
Как сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате падения фрагментов беспилотника нет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Глава региона поблагодарил военнослужащих сил противовоздушной обороны за их работу.
Отметим, что в последнее время Украина активизировала применение беспилотной авиации против целей на «старой» территории РФ. Чаще всего беспилотники сбивают в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Калужской области, через которую они пытаются пролететь в Москву и Подмосковье.