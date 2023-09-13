Украинские СМИ сообщают о появлении российских БПЛА над Одесской областью и взрывах в Херсоне

Вечером 13 сентября в небе над Одессой и Одесской областью были зафиксированы российские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
По утверждению украинских пабликов, происходит массированный налет БПЛА «Герань» (украинские СМИ называют их «Шахедами») на Одесскую область. Вероятно, это осуществляется с целью дальнейшего поражения задействованной в военных целях портовой инфраструктуры.
Российские беспилотники могут атаковать порты и логистические терминалы, которые активно используют подразделения ВСУ. На цели в Одесской области движется до 6 групп беспилотных летательных аппаратов. Украинские военные утверждают, что запуски беспилотников якобы осуществляются из Крыма и Краснодарского края.
Не исключено, что именно для отслеживания российских БПЛА ближе к Одессе перелетели американский высотный беспилотник-развведчик RQ-4 Global Hawk и многоцелевой патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon. США активно используют свою авиацию для получения разведывательных данных и их последующей передачи украинским формированиям.
Тем временем, украинские паблики сообщили о взрывах в оккупированном ВСУ Херсоне. Ранее взрывы прогремели в Сумской области. Возможно, взрывы являются следствием «прилетов» российских беспилотников по целям военного назначения. В Сумской области ранее была воздушная тревога, сообщалось о подлете российских БПЛА.