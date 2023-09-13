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Украинские СМИ сообщают о появлении российских БПЛА над Одесской областью и взрывах в Херсоне

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Украинские СМИ сообщают о появлении российских БПЛА над Одесской областью и взрывах в Херсоне

Вечером 13 сентября в небе над Одессой и Одесской областью были зафиксированы российские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.


По утверждению украинских пабликов, происходит массированный налет БПЛА «Герань» (украинские СМИ называют их «Шахедами») на Одесскую область. Вероятно, это осуществляется с целью дальнейшего поражения задействованной в военных целях портовой инфраструктуры.

Российские беспилотники могут атаковать порты и логистические терминалы, которые активно используют подразделения ВСУ. На цели в Одесской области движется до 6 групп беспилотных летательных аппаратов. Украинские военные утверждают, что запуски беспилотников якобы осуществляются из Крыма и Краснодарского края.

Не исключено, что именно для отслеживания российских БПЛА ближе к Одессе перелетели американский высотный беспилотник-развведчик RQ-4 Global Hawk и многоцелевой патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon. США активно используют свою авиацию для получения разведывательных данных и их последующей передачи украинским формированиям.

Тем временем, украинские паблики сообщили о взрывах в оккупированном ВСУ Херсоне. Ранее взрывы прогремели в Сумской области. Возможно, взрывы являются следствием «прилетов» российских беспилотников по целям военного назначения. В Сумской области ранее была воздушная тревога, сообщалось о подлете российских БПЛА.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 23:05
    +10
    У Дунайских портов Украины есть слабое звено - погрузоразрузочные работы.Надо рушить это звено ,работы должны быть неприемлемо долгими для хозяина груза ,чтобы прибыль у него таяла с каждым днём.Аренда морского транспорта для торговца зерном в точке погрузки порты Украины, должна быть " просто" экономически не выгодна.
  2. V.B.
    V.B. Вчера, 23:29
    +1
    Результат какой? Сколько самолётов сбито и уничтожено? Мостов, тоннелей, ж.д.дорог, кораблей , портовых сооружений. Во всех городах жители по подвалам сидят? Вся инфраструктура разрушена? Топлива, газа, света нет? Всего этого нет? То тогда грош цена этим сообщениям. Они для отвода глаз русскому народу.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 00:03
      -1
      Идет работа по запланированным целям.
      Если думаете, что этот план будет нарушен недавним налетом на Севостополь -то ошибаетесь.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 00:16
        -1
        Минусовщикам -если у вас интернет работает - значит формат ,цели а также методы достижения оных в так называемой "СВО" не поменялись.
  3. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:41
    0
    Учения гражданской обороны Украины.
    Но сами не могут организовать, вот наши и помогают.
  4. Румaтa
    Румaтa Вчера, 23:57
    -1
    Странная война. Странная статья. В Одесской области отмена воздушной тревоги 13-го в 4 утра. Больше не объявляли. См.
    https://vadimklimenko.com/map/