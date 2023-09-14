С точки зрения Пекина, Тайвань и Китай – что-то вроде Гавайев и США. Почему я должен быть против такой интеграции? Я же не против того, чтобы Гавайи были частью США.

Слушайте, Тайвань не является частью КНР. Мы точно не продаёмся.

Возможно, он (Маск) считает, что запреты на социальные сети, как в Китае, на системы связи, это нормально. Возможно, он думает, что отключить Starlink для срыва атаки Украины против России, тоже нормально.

Двойные стандарты западной политики заводят в тупиковую ситуацию нередко и сам Запад. Так, США де-юре не признают независимость Тайваня, заявляя о территориальной целостности КНР. Одновременно с этим, как известно, Вашингтон ведёт отношения с Тайбэем так, как будто Тайвань не является частью Китая, вооружая армию острова, заставляя «правительство» Тайваня вводить антикитайские санкции и т.п.По поводу статуса острова высказался один из богатейших людей в США Илон Маск. Предприниматель однозначно заявил о том, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. По словам бизнесмена, он выступает за интеграцию Тайваня и Китая.Маск:В Тайбэе решили не оставлять слова Маска без внимания. Так называемый министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву прокомментировал слова Маска следующем образом:Далее «глава МИД» Тайваня, следуя в русле западной пропаганды, обвинил Илона Маска в том, что тот не наладил работу спутниковой системы Starlink в районе Крыма.Джозеф Ву: