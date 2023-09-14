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«Глава МИД» Тайваня: Возможно, Маск считает нормальным отключить Starlink для срыва атаки Украины против России

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«Глава МИД» Тайваня: Возможно, Маск считает нормальным отключить Starlink для срыва атаки Украины против России

Двойные стандарты западной политики заводят в тупиковую ситуацию нередко и сам Запад. Так, США де-юре не признают независимость Тайваня, заявляя о территориальной целостности КНР. Одновременно с этим, как известно, Вашингтон ведёт отношения с Тайбэем так, как будто Тайвань не является частью Китая, вооружая армию острова, заставляя «правительство» Тайваня вводить антикитайские санкции и т.п.


По поводу статуса острова высказался один из богатейших людей в США Илон Маск. Предприниматель однозначно заявил о том, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. По словам бизнесмена, он выступает за интеграцию Тайваня и Китая.

Маск:

С точки зрения Пекина, Тайвань и Китай – что-то вроде Гавайев и США. Почему я должен быть против такой интеграции? Я же не против того, чтобы Гавайи были частью США.

В Тайбэе решили не оставлять слова Маска без внимания. Так называемый министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву прокомментировал слова Маска следующем образом:

Слушайте, Тайвань не является частью КНР. Мы точно не продаёмся.

Далее «глава МИД» Тайваня, следуя в русле западной пропаганды, обвинил Илона Маска в том, что тот не наладил работу спутниковой системы Starlink в районе Крыма.

Джозеф Ву:

Возможно, он (Маск) считает, что запреты на социальные сети, как в Китае, на системы связи, это нормально. Возможно, он думает, что отключить Starlink для срыва атаки Украины против России, тоже нормально.
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7 комментариев
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:43
    +1
    Чтобы там Илон Маск не говорил он гражданин США и в нужный момент будет действовать в интересах обороны или нападения на Россию. И нам надо думать как ликвидировать эту угрозу. На самой территории Украины "Старлинк" же работает и помогает воевать ВСУ против России. soldier
    1. kromer
      kromer Сегодня, 06:54
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      Чтобы там Илон Маск не говорил он гражданин США и в нужный момент будет действовать в интересах обороны или нападения на Россию.


      Дело не в том, что он гражданин США, а в том, что его заставят действовать именно так, как необходимо США.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 07:27
        0
        а в том, что его заставят действовать

        Деньги не пахнут, предоставляя услуги по связи он имеет не плохую прибыль.
  2. Митяша
    Митяша Сегодня, 06:45
    0
    Вот любят на западе и востоке прихвостни матрасни подмахивать хозяевам в разных позициях. Просто умиляешься любому отсутствию нормальной логики. А вопросом задаться, что старлинк вообще частная лавочка Маска, трудно. И просто невозможно сделать вывод, что ему просто фиолетово на мнение какого-то тайваня.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +3
    Предприниматель однозначно заявил о том, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.
    Маск частенько режет правду-матку в разрез того, что говорят в Вашингтоне и это касается не только Тайваня. Реакция тайваньского дипломата предсказуема, но как-то смахивает на детское "сам д.урак". Приплел запрет на соцсети, Украину, "срыв атак"... Одним словом детский лепет со стороны т.н. "дипломата" и судя по ответу полная растерянность.
  4. kromer
    kromer Сегодня, 06:57
    +1
    Далее «глава МИД» Тайваня, следуя в русле западной пропаганды, обвинил Илона Маска в том, что тот не наладил работу спутниковой системы Starlink в районе Крыма.


    «Главе МИДа» Тайваня вообще какое дело до Российского Крыма? Своих проблем мало чтоли.
  5. solar
    solar Сегодня, 07:39
    0
    Автор плохо понимает ситуацию с Тайванем.
    И КНР, и Тайвань считают, что Китай- единый, вопрос только в том, где находится законное правительство этого единого Китая. Штаты признают законным правительство в Пекине, но при этом против военного объединения. В свое время именно Тайвань (Китайская республика официально) был в СБ ООН и в числе основателей ООН, подписав договор о его создании. Но в 1971 году американцы согласились передать членство в ООН КНР, одновременно в качестве компенсации дав гарантии Тайваню препятствовать его присоединению военными методами.