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В Белом доме признали отсутствие вариантов завершения конфликта на Украине на устраивающих Запад условиях

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В Белом доме признали отсутствие вариантов завершения конфликта на Украине на устраивающих Запад условиях

Конфликт на Украине должен завершиться на условиях коллективного Запада, но на данный момент такой возможности не существует. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.


На очередном брифинге представитель администрации Байдена ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе и о возможности урегулирования конфликта на Украине мирным путем. Кирби подтвердил, что такой вариант существует, он предусматривает остановку боевых действий на условиях Запада, но на данный момент такие условия создать не удалось. По крайней мере, в Вашингтоне пока не видят возможности для этого, но надеются, что в будущем Киев их все же создаст.

Очевидно, что этого не случится прямо сейчас

- заявил представитель Белого дома.

Кирби также перечислил условия для завершения конфликта, устаивающие США и которых Запад намерен добиваться, поставляя оружие Киеву. Основными из них являются: вывод российских войск с территории Украины, восстановление ее суверенитета и возвращение "захваченных" территорий.

В последне время Запад начал все активнее говорить о завершении конфликта на Украине путем мирных переговоров. Это стало результатом неудачного контрнаступления ВСУ, в Вашингтоне и Брюсселе опасаются, что Киев больше не способен одерживать победы и дальнейшее противостояние закончится не в пользу Украина. Однако, здесь нужно понимать, что все эти "мирные" предложения являются попыткой заставить Россию выполнить требования Запада. Поэтому Москва на это не пойдет. Да и Зеленскому переговоры не нужны, поскольку это будет означать полный крах для него и его окружения.
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23 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:23
    +5
    А с чего вдруг Кирби решил, что конфликт должен закончится на устраивающих Запад условиях? Залезли на нашу, хоть и бывшую территорию и пытаются диктовать свои условия.Дырку вам тов.Кирби, от того самого бублика.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:30
      -5
      Я бы не стал так торопиться.Что будет дальше-неизвестно.Кто,к слову у нас в стране,году этак в 85-ом,что уже через шесть лет Великой Страны не будет?Кирби говорит про сегодняшний момент
    2. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 06:37
      +2
      Цитата: marchcat
      Залезли на нашу, хоть и бывшую территорию и пытаются диктовать свои условия.

      Теперь уже на Нашу (просто освобождённую не полностью).
      Зря коллективный запад пошёл на эту авантюру, историю нужно учить лучше... все военные столкновения между Нами и ими, заканчивались прирастанием Россией территориями.
      Важно лишь то, чтобы враги смогли остановиться вовремя, и всё не закончилось ядерной войной. Кирби лишь подтверждает, что тех кто понимает чем всё закончится становится с каждым днём больше.
    3. Наган
      Наган Сегодня, 06:46
      +2
      Цитата: marchcat
      Дырку вам тов.Кирби, от того самого бублика.
      Да нет, ему надо не дырку, а в дырку, и чего-нить посущественней чем бублик.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:24
    0
    Украина не в НАТО, так почему самый "миролюбивый" блок так активно ее поддерживает, балансируя на грани мировой войны ? Может дело не в демократии и поддержки ЛГБТ на Украине, а все таки в их звериной патологической ненависти к России ?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:34
      -1
      Цитата: Silver99
      Украина не в НАТО, так почему самый "миролюбивый" блок так активно ее поддерживает, балансируя на грани мировой войны ? Может дело не в демократии и поддержки ЛГБТ на Украине, а все таки в их звериной патологической ненависти к России ?

      Вряд ли. Запад крайне рассчетлив , а ненависть слишком сильное чувство. То что ваши противники используют ситуацию это факт. Ну так никто не ожидал от ВСУ и украинцев такого яростного сопротивления, а когда его увидели то конечно решили, что война на истощение ресурсов это то что им нужно.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 07:07
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Запад крайне рассчетлив


        И на что же Запад рассчитывал, когда отказался от дешёвых российских энергоносителей, получив взамен дорогие американские? Наверное на подъём промышленности и понижение по квартплате для населения? Ну и как расчёт удался?
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:08
      0
      Цитата: Silver99
      Может дело не в демократии и поддержки ЛГБТ на Украине, а все таки в их звериной патологической ненависти к России ?

      Фигня в том, что западная мораль ушла в "прогрессивном" направлении оттуда, куда как раз пришла российская мораль, а именно иудео-христианские религиозные ценности. Насмешка истории - всю дорогу ругали СССР за то, что безбожные и аморальные коммунисты притесняют религию, и будьте-нате -- в России возрождение религии и морали, а на Западе мораль выродилась не то что даже в свободу извращаться, а в поддержку самых уродливых извращений. И теперь Россия виновата в том, что не относится к извращенцам достаточно либерастически и толерастически. А больше всего ненавидят Россию за то, что теперь она в смысле морали находится примерно там, где Запад был, в зависимости от географии, где-то в 1950е-1960е годы. Даже самые распоследние толерасты внутри себя, даже зачастую не отдавая сами себе в этом отчета, понимают, что те времена - это тот самый потерянный рай, когда можно было оставлять на улице открытую машину с ключами в замке, дети могли гулять на улице без присмотра и не опасаясь грязных посягательств, а с посягнувшими разговор был короткий - "У меня есть веревка", "У меня есть дерево", так что даже до вмешательства властей зачастую не доходило. Вот и ненавидят Россию за то, что она пока что отвергает "прогрессивное развитие".
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:25
    -2
    Очередное успокоение наивных россиян от вражеских дезинформаторов (скоро ф16 передадут и дальнобойные ракеты)
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:28
    +2
    Запад итак уже снял с этого конфликта много выгод.
    А судя потому, что весь конфликт пронизан сетью не гласных договорняков--он в них и увязнет. В противном случае все было бы кончено не начавшись.При законном президенте Януковиче.

    Истинное начало конфликта было положено признанием итогов Майдана в 2014.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 07:10
      0
      Цитата: иван2022
      Запад итак уже снял с этого конфликта много выгод.


      Огласите весь список выгод, пожалуйста.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 07:21
        0
        Цитата: kromer


        Огласите весь список выгод, пожалуйста.

        Пару - тройку пунктов:
        1уничтожение русских руками русских.
        2 утилизация советского оружия и финансирование ВПК США.
        3 Невиданное ранее сплочение сил стран НАТО и бандеровских нацистов
        ..
        А все пункты вам сообщат, когда конфликт станет Историей.

        Или полагаете, что это все началось само- собой или от "российской агрессии" или по недомыслию Байдена ?
        1. kromer
          kromer Сегодня, 07:37
          0
          Цитата: иван2022
          Пару - тройку пунктов:
          1уничтожение русских руками русских.
          2 утилизация советского оружия и финансирование ВПК США.
          3 Невиданное ранее сплочение сил стран НАТО и бандеровских нацистов


          По первому пункту: странная выгода. Финансово явно никак не светит, наоборот.
          По второму: в чём выгода Запада финансируя ВПК США?
          По третьему: сплочение заключается в уничтожении бандеровцев? Тоже странная выгода.
  5. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 06:30
    +1
    Только победа Наша победа . Полная капитуляция Запада ну и бывшей украины. Без этого дальнейшее развитие Великой России будет очень затруднено. И плевать на то что говорит тов.Кирби.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:20
      0
      Цитата: леонидыч
      Полная капитуляция Запада ну и бывшей украины.
      Капитуляция Украины еще не есть капитуляция Запада. А кроме того, возможен вариант, что капитуляции не будет. Вообще не будет. Если позволить хоть нескольким твapям из шайки Зеленского сбежать, они объявят себя "Правительством Украины в изгнании", и продолжат боротьбу до повного звільнення неньки від клятих мoскaлів. Примерно как главнюки Польши сбегли через Румынию в Лондон, и были там "правительством в изгнании" с 1939 по, ЕМНИП, 1990.
  6. Ив762
    Ив762 Сегодня, 06:31
    0
    Ох, "допросить" бы "с пристрастием" ( am ) автора,как в старину, чтоб пояснил он за смысл нашкрябанного им...
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  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:34
    +1
    предусматривает остановку боевых действий на условиях Запада, но на данный момент такие условия создать не удалось
    Так пытались создать эти условия, что дали команду наступать не оглядываясь на потери. И вот результат - с начала т.н. "контрнаступа" 71,5 тыс. погибших со стороны ВСУ и продолжают терять л/с пытаться хоть что-то отвоевать территориально. Планировали диктовать свои условия России, но опять просчитались. Все идет к тому, что в итоге российская сторона будет диктовать свои условия, на которые Запад вынужден будет пойти.
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 06:42
    +3
    все это разговоры, чтобы время потянуть
  9. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:52
    +1
    Конфликт на Украине должен завершиться на условиях коллективного Запада,

    ***
    ͟Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:
    — «Не суй свой нос, куда собака хвост не совала»...


    ***
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:56
    0
    По крайней мере на западе " позывы " к миру на Украине от первых лиц государства закончились. Приходится журналистам это выпытывать.Сейчас у них звучит только одна тема : " нет предпосылок к мирным переговорам(" контрнаступ не задался ").Да и у нас риторика изменилась : Только Победа или мирные переговоры на наших условиях - обсуждение капитуляции запада на нашей Украине .
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:56
    0
    Но это не значит, что они перестанут помогать нацистам Украины.
  12. Andron78
    Andron78 Сегодня, 07:05
    +1
    Всегда осторожный Кирби проговорился. Если конфликт должен закончится на условиях Запада, а не на условиях России или Украины, значит именно Запад является стороной конфликта.
  13. solar
    solar Сегодня, 07:31
    0
    В Белом доме признали отсутствие вариантов завершения конфликта на Украине на устраивающих Запад условиях

    Заголовок громкий, только в статье-то написаны совсем другие слова американца.
    на данный момент такой возможности не существует..

    вариант существует, он предусматривает остановку боевых действий на условиях Запада, но на данный момент такие условия создать не удалось

    перечислил условия для завершения конфликта, устаивающие США и которых Запад намерен добиваться