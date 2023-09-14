В Белом доме признали отсутствие вариантов завершения конфликта на Украине на устраивающих Запад условиях

Конфликт на Украине должен завершиться на условиях коллективного Запада, но на данный момент такой возможности не существует. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
На очередном брифинге представитель администрации Байдена ответил на ряд вопросов журналистов, в том числе и о возможности урегулирования конфликта на Украине мирным путем. Кирби подтвердил, что такой вариант существует, он предусматривает остановку боевых действий на условиях Запада, но на данный момент такие условия создать не удалось. По крайней мере, в Вашингтоне пока не видят возможности для этого, но надеются, что в будущем Киев их все же создаст.
Очевидно, что этого не случится прямо сейчас
- заявил представитель Белого дома.
Кирби также перечислил условия для завершения конфликта, устаивающие США и которых Запад намерен добиваться, поставляя оружие Киеву. Основными из них являются: вывод российских войск с территории Украины, восстановление ее суверенитета и возвращение "захваченных" территорий.
В последне время Запад начал все активнее говорить о завершении конфликта на Украине путем мирных переговоров. Это стало результатом неудачного контрнаступления ВСУ, в Вашингтоне и Брюсселе опасаются, что Киев больше не способен одерживать победы и дальнейшее противостояние закончится не в пользу Украина. Однако, здесь нужно понимать, что все эти "мирные" предложения являются попыткой заставить Россию выполнить требования Запада. Поэтому Москва на это не пойдет. Да и Зеленскому переговоры не нужны, поскольку это будет означать полный крах для него и его окружения.