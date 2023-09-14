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В ночное время суток взрывы гремели в Кривом Роге и Днепропетровске, поражён ряд объектов киевского режима

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В ночное время суток взрывы гремели в Кривом Роге и Днепропетровске, поражён ряд объектов киевского режима

Вооружённые силы РФ в ночь на 14 сентября провели серию воздушных атак на объекты украинского режима. Использовались различные средства поражения, включая беспилотники-«камикадзе» «Герань-2». Напомним, что несколько дней назад на Украине показали обломки «Герани» с модулем связи, который является устойчивым к наведению радиоэлектронных помех.


Сирена воздушной тревоги в течение ночи была слышна в ряде областей, подконтрольных войскам противника. Среди прочего, это Днепропетровская область.

Взрывы прогремели в Кривом Роге и в окрестностях этого города. Целью удара стали предприятия, которые используются киевским режимом для ремонта и восстановления военной техники.

Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске. Там, по последним данным, использовались не только дроны, но и ракеты авиационного базирования. Сообщается о том, что в результате ударов были поражены составы с топливом и техникой для ВСУ.

Накануне вечером был поражён пункт базирования личного состава ВСУ в городе Марганец на правом берегу Днепра в Днепропетровской области.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам размещения личного состава, узлам связи и военным складам в оккупированном киевским режимом Запорожье.
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7 комментариев
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  1. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 06:34
    +3
    После Севастополя у них не должно быть спокойных ночей . Объектов для атак много . Они должны забыть о спокойном сне.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:15
      +1
      А ракеты то закончились ещё в 2022м ))
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:52
    +1
    В Кривом роге помещение разрушили , где Зельцу обрезание делали, вот это зрада зрадная.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:17
      0
      Почему рог Кривой, чей он и был ли прямым? Пришлось почитать энциклопедию, где ссылаются на форму мыса при слиянии двух рек. А заодно подсказали мне, как правильно называть женщин этого города. Я жалел их, думая что все они криворожицы, но оказалось, что с рожицами все в порядке. Надо называть их криворожанками....даже не знаю, легче от этого или нет? Каково это рожать криво, мне не дано понять и моё предложение переименовать этот город, остается в силе. lol
  3. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 06:55
    -3
    Стесняюсь спросить.А какие центры принятия решений в Днепропетровске поражены.Севастополь обстреляли британскими штормами,а три месяца назад Хуженекудыч,по ходу самый бездарный министр обороны за всю историю зуб давал что при применении британских ракет по территории России,ответка будет жёсткой.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:19
      0
      Вот НАТО и ждёт этой самой жести. На хохляндию им плевать понятно, а вот вооружение России, возможности ВС . им очень надо изучить и тут наши не торопяться. Боюсь доведут нашего до Великой мстя.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    +2
    Целью удара стали предприятия, которые используются киевским режимом для ремонта и восстановления военной техники
    Удивительно, что еще работают предприятия, по которым с устойчивой периодичностью наносятся удары. Кроме цехов просто необходимо уничтожать и инфраструктуру предприятий: котельные, электроподстанции..., чтобы предприятие просто не могло функционировать даже после возможного восстановления цеха(ов). Создать такие условия, чтобы рабочие просто боялись выходить на работу.