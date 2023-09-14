В ночное время суток взрывы гремели в Кривом Роге и Днепропетровске, поражён ряд объектов киевского режима

Вооружённые силы РФ в ночь на 14 сентября провели серию воздушных атак на объекты украинского режима. Использовались различные средства поражения, включая беспилотники-«камикадзе» «Герань-2». Напомним, что несколько дней назад на Украине показали обломки «Герани» с модулем связи, который является устойчивым к наведению радиоэлектронных помех.
Сирена воздушной тревоги в течение ночи была слышна в ряде областей, подконтрольных войскам противника. Среди прочего, это Днепропетровская область.
Взрывы прогремели в Кривом Роге и в окрестностях этого города. Целью удара стали предприятия, которые используются киевским режимом для ремонта и восстановления военной техники.
Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске. Там, по последним данным, использовались не только дроны, но и ракеты авиационного базирования. Сообщается о том, что в результате ударов были поражены составы с топливом и техникой для ВСУ.
Накануне вечером был поражён пункт базирования личного состава ВСУ в городе Марганец на правом берегу Днепра в Днепропетровской области.
Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам размещения личного состава, узлам связи и военным складам в оккупированном киевским режимом Запорожье.