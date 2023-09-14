Европарламент принял резолюцию, призывающую «Международный уголовный суд» выдать ордер на арест Александра Лукашенко

ЕС продолжит оказывать всестороннюю поддержку белорусским демократическим силам, таким как оппозиционные политические партии, активисты гражданского общества, правозащитники, профсоюзы и независимые СМИ

В Европе снова озаботились арестом Александра Лукашенко, обвинив его в причастности к боевым действиям на Украине, а также в "уничтожении демократических свобод" в Белоруссии. Соответствующую резолюцию принял Европарламент.Европейским депутатам, по-видимому, больше заняться нечем, как принимать различные резолюции с обвинением то Путина, то Лукашенко. В самой Европе все хорошо, проблем нет, поэтому их больше заботит происходящее в России и Белоруссии. Вот и накануне Европарламент принял очередную резолюцию, в которой призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест белорусского лидера.Лукашенко становится главным "злодеем" Европы, депутаты ЕП уже второй раз требуют его арестовать, первый раз такое предложение было выдвинуто комитетом по иностранным делам Европарламента в июле, но не было реализовано. Теперь Лукашенко обвинили в прямом участии в боевых действиях на Украине, а также других "преступлениях", совершенных им. В частности, туда же приплели "сфальсифицированные" выборы, репрессии и притеснение народа Белоруссии, уничтожении белорусской культуры и языка, а самое главное - уничтожение западных "свобод", которые таки не дошли до белорусского народа. Но в Европе намерены поддержать "многострадальный" народ республики.- говорится в резолюции.Напомним, что резолюции Европарламента никакой юридической силы не имеют, это рекомендательный документ. Последует ли за принятой резолюцией постановление МУС об аресте Лукашенко покажет время. Однако, после того, как Россия объявила в розыск судей МУС за вынесение постановления об аресте в отношении Владимира Путина, они как-то попритихли и уже не так активно выполняют рекомендации.