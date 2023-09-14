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Европарламент принял резолюцию, призывающую «Международный уголовный суд» выдать ордер на арест Александра Лукашенко

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Европарламент принял резолюцию, призывающую «Международный уголовный суд» выдать ордер на арест Александра Лукашенко

В Европе снова озаботились арестом Александра Лукашенко, обвинив его в причастности к боевым действиям на Украине, а также в "уничтожении демократических свобод" в Белоруссии. Соответствующую резолюцию принял Европарламент.


Европейским депутатам, по-видимому, больше заняться нечем, как принимать различные резолюции с обвинением то Путина, то Лукашенко. В самой Европе все хорошо, проблем нет, поэтому их больше заботит происходящее в России и Белоруссии. Вот и накануне Европарламент принял очередную резолюцию, в которой призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест белорусского лидера.

Лукашенко становится главным "злодеем" Европы, депутаты ЕП уже второй раз требуют его арестовать, первый раз такое предложение было выдвинуто комитетом по иностранным делам Европарламента в июле, но не было реализовано. Теперь Лукашенко обвинили в прямом участии в боевых действиях на Украине, а также других "преступлениях", совершенных им. В частности, туда же приплели "сфальсифицированные" выборы, репрессии и притеснение народа Белоруссии, уничтожении белорусской культуры и языка, а самое главное - уничтожение западных "свобод", которые таки не дошли до белорусского народа. Но в Европе намерены поддержать "многострадальный" народ республики.

ЕС продолжит оказывать всестороннюю поддержку белорусским демократическим силам, таким как оппозиционные политические партии, активисты гражданского общества, правозащитники, профсоюзы и независимые СМИ

- говорится в резолюции.

Напомним, что резолюции Европарламента никакой юридической силы не имеют, это рекомендательный документ. Последует ли за принятой резолюцией постановление МУС об аресте Лукашенко покажет время. Однако, после того, как Россия объявила в розыск судей МУС за вынесение постановления об аресте в отношении Владимира Путина, они как-то попритихли и уже не так активно выполняют рекомендации.
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18 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:55
    +1
    Ну это показатель того, как Эуропа относится к нам, похоже чубатые их заразили.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 06:59
      +5
      Клали мы на вашу резолюцию и МУС в целом и по отдельности...
      P.s А снизу подпись - Два Злодея (ВВП и Грыгорыч). laughing
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:38
        +1
        А у меня предложение - объявить судей МУС, всяких руководителей ВАДА, МОК, которые унижают наших спортсменов, в списки на ликвидацию. Как Бандеру и Мельника в свое время.
    2. Сергей250455
      Сергей250455 Сегодня, 07:05
      +3
      Они всё время так относились. Мы - "кровавый режим" для них. А они все такие демократичные гомосеки
      1. kromer
        kromer Сегодня, 07:18
        +1
        Но в Европе намерены поддержать "многострадальный" народ республики.


        Украинский народ уже "поддержали". Мало им видать. Хотят, чтоб и в Белоруссии кладбища росли не по дням, а по часам.
      2. 41 РЕГИОН
        41 РЕГИОН Сегодня, 07:22
        +1
        ЕС продолжит оказывать всестороннюю поддержку белорусским демократическим силам, таким как оппозиционные политические партии

        Подкидывает кухарке Светке на котлетки, что бы ноги не протянула , а то что то все забыли про лидера демократической оппозиции ....
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 07:39
          +1
          А почему Басманный суд не выписал ордер на арест Байдена, Сунака, Шольца, Макрона и прочих еврофашистов? Почему мы не обвиняем США и НАТО в геноциде русского народа? Почему мы не предъявляем всем странам Евросоюза обвинения в геноциде (Русском Холокосте) русского народа во время ВМВ? Почему Небензя на заседании Совбеза ООН не обвиняет США и НАТО в фашизме?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:58
    +7
    Все идёт по накатанной схеме уничтожения политических противников физически...как это было с Милошевичем, Хуссейном, Каддафи...теперь вот добрались до Путина и Лукашенко.
    Война в таком случае с Западом будет неизбежна.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:01
    +5
    Если Лукашенко и появится в Европе ,то только для сноса Европарламента ,а на освободившееся место бульбу засадить и белорусским удобрениями посыпать.
  4. Cypa
    Cypa Сегодня, 07:03
    +3
    Могу точно предсказать, кто у них будет следующий - Ким Чен Ын
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:03
    +1
    . Однако, после того, как Россия объявила в розыск судей МУС за вынесение постановления об аресте в отношении Владимира Путина, они как-то попритихли и уже не так активно выполняют рекомендации.

    Если ещё и в отношении Лукашенко вынесут, то судьи рискуют и вовсе исчезнуть с концами
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +2
    Европейским депутатам, по-видимому, больше заняться нечем, как принимать различные резолюции с обвинением то Путина, то Лукашенко.
    А чем еще заниматься представителям европейской шоблы заседающим в ЕП, как только пытаться устроить очередную пакость тем кто не желает жить по их "правилам"? Только осуждать, угрожать, оскорблять, выносить пустые резолюции. После чего, почувствовав удовлетворение, отправится в уютную квартирку (дом), выпить бокал вина и в красках рассказать домашним, как он сегодня "героически" наехал на очередного "диктатора" и создал ему проблемы (по его мнению). Вот кто давно заслуживает суда (трибунала), так это бюрократическая верхушка ЕС и самые отвязанные русофобы в ЕП. Ну, а Александр Григорьевич наверное в ответ на резолюцию ЕП просто показал им средний палец и продолжил свою работу.
  7. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 07:17
    0
    Остаётся посмеяться над проткнутыми кретинами. Убогие Батьку напугать задумали, ха-ха-ха! Дальше по Лаврову.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:30
      -4
      "По Лавровау" - это вы про "красные линии"? Если вы про другое, то это давно уже не актуально.
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:18
    0
    . Однако, после того, как Россия объявила в розыск судей МУС за вынесение постановления об аресте в отношении Владимира Путина, они как-то попритихли и уже не так активно выполняют рекомендации.

    Замечательное было решение. Это вроде как электронный ошейник одели. По англосаксонским странам, ну и по Европе ездить можно, а вот дальше страшновато, кто знает как поведут себя власти, например Индонезии.
  9. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:27
    0
    Европа, которую у нас некоторые боготворят, уже морально разложилась на столько, что нам с ними не учится даже при самых идеальных условиях. Поэтому и мы для них так и будем всегда дикарями, ордами орков с дикого востока. Ненадо туда смотреть и слушать вообще.
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:29
    +1
    Судя по всему европа и сша делает раскол в мире. Они решили выделиться, только теперь они свои товары сами потреблять будут.
    Как бы вот не получилось что все страны мира изгои не объединились и не дали бой сша. Потопив их флот весь.
    Еще можно удивиться тому факту что россия не бьет по Польше аэродромам где все завозят, порты германии и Англии
    Лукашенко просто пофиг на эти санкции, Беларусь живет выпускает продукцию независима.
    Запад нашел сумасшедших в лице украины, что начать войну с Россией.
  11. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 07:44
    +1
    Новых голивудских фильмов ещё не сняли про диктаторов Владимира и Александра?