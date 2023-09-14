Военное обозрение
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Президент России принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

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Президент России принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын продолжает свой визит в Россию. Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», северокорейский лидер посетил космодром «Восточный», провёл переговоры с президентом России как в составе делегаций, так и один на один.


В ходе одной из бесед с Владимиром Путиным Ким Чен Ын отметил, что был бы рад встретиться с российским лидером теперь в КНДР. После этого последовало приглашение в адрес президента России посетить Северную Корею.

Президент России, как сообщается, принял приглашение лидера Кореи.

Информационная служба ЦТАК называет встречу лидеров России и КНДР на космодроме «Восточный» исторической, отмечая, что Ким Чен Ыну был показан стартовый комплекс для запуска ракет «Ангара» и «Союз-2».



ЦТАК:

Его сопровождали высшие партийные кадры, сотрудники правительства и силовых ведомств, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи, маршалы Корейской народной армии Ли Бён Чхор и Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, секретари ЦК Трудовой Партии Кореи О Су Ён и Пак Тхэ Сон.

Ким Чен Ын во время устроенного в его честь обеда:

Я передаю боевое уважение и теплый братский привет корейского народа всему российскому народу, поднявшемуся на свершение исторического дела за строительство сильной России и надежную защиту стратегических интересов государства.
Использованы фотографии:
ЦТАК
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14 комментариев
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  1. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:56
    +4
    Года полтора-два назад никто бы не мог предположить, что такое возможно.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:10
      +5
      Мир меняется.... Я считаю визит лидера Северной Кореи в Россию стратегически важным. Все свободные силы мира должны сплотиться и помогать друг другу.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:19
      +6
      Узнай друга,попав в беду.Главное,что бы потом не стали плевать в колодец.Присоединяясь к "международным" санкциям
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:42
        +2
        Почему мы до сих пор не отменили ВСЕ санкции против КНДР? Почему мы не заключили военный союз? У нас что, нет общих заклятых врагов?
  2. макс702
    макс702 Сегодня, 06:57
    +3
    По этому визиту только два вопроса будут ли поставки вооружений и БК в товарных количествах и будут ли добровольцы КНДР участвовать в СВО..
    1. АИК05
      АИК05 Сегодня, 07:14
      +1
      Наверняка будут, но без широкой огласки, тон встречи и слова Ын «боевое уважение», тому подтверждение.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:16
      0
      Цитата: макс702
      По этому визиту только два вопроса будут ли поставки вооружений и БК в товарных количествах и будут ли добровольцы КНДР участвовать в СВО..

      1)возможно но не факт
      2) не будут.Одного языкового барьера по уши хватит.Единичные- бессмысленно, а крупные группы - позор
      1. bayard
        bayard Сегодня, 07:49
        0
        Цитата: свой1970
        1)возможно но не факт

        Это уже точно факт , ибо слова "военно-техническое сотрудничество" прозвучали .
        Цитата: свой1970
        2) не будут.Одного языкового барьера по уши хватит.Единичные- бессмысленно, а крупные группы - позор

        Проблема языкового барьера отчасти невилируется наличием переводчиков и представителей союзников в штабах партнёра . Но это будет иметь смысл только при достаточно массовом представительстве дружественного контингента .
        Цитата: свой1970
        крупные группы - позор

        Вообще то крупные подразделения и даже соединения иностранных контингентов присутствуют в порядках противника уже не менее года . Именно крупные - когда целые участки фронта занимаются носителями польского , румынского или английского языка . У нас тут уже по сути Война Миров . И раз против нас воюет коалиция , то почему и нам коалицию не создать ?
        Когда с сентябре прошлого года на главных направлениях удара сил противника действовало до 50 тыс. иностранного контингента , Вы это позором не считали . А ведь Россия по сути воюет сейчас на своей земле . ДНР , ЛНР , Запорожская и Херсонская области - территория России .
        И разумеется перед тем , как приглашать союзника на войну , хорошо бы откатать пару совместных учений - для отработки взаимодействия и введения соратника в курс происходящего .
    3. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 07:22
      +4
      Цитата: макс702
      По этому визиту только два вопроса будут ли поставки вооружений и БК в товарных количествах и будут ли добровольцы КНДР участвовать в СВО.

      Я бы еще и третий вопрос присовокупил: рассматривалась ли возможность замены трудовых мигрантов из Средней Азии на северокорейских рабочих?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:12
    +2
    Мне интересно почему так запад взвыл о возможных поставках вооружений КНДР России .И не нашёл в свободном доступе все санкции с полным текстом ,где разложены всё по пунктам. Есть только урывками упоминания что ,можно ,а что нельзя.Очень интересуют пункты - если очень хочется ,то можно,только надо сообщить в СБ ООН что очень хочется.Похоже в этих санкциях есть дыры ,о которых на неведомо.Поэтому и такой визг на западе.И Лавров на днях " нахамил" о санкциях,а он поболее в этом разбирается .Например; КНДР транзитом через КНР по воздуху поставили военной продукции Ирану на 1,5 млрд долларов.Приезжают представители США в КНР на "разборки,'почему транспортные самолёты следующие в Иран осуществляют дозапрвку в КНР .Представитель КНР- спасибо ,разберёмся.До сих пор разбираются.
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:22
    +1
    Разворот на восток принимает очень интересный облик, буржуи завыли и побледнели, значит всё делаем правильно!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:29
    0
    Президент России принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
    . Это нормально. Контакты надо поддерживать, ещё полезнее их развивать, расширять.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:29
    +1
    Глава КНДР Ким Чен Ын продолжает свой визит в Россию.
    Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию и после 4-х часовых переговоров с российским президентом убыл в КНДР предварительно пригласив В.В. Путина посетить Пхеньян. На Западе и в частности в Сша внимательно следили за этой встречей не забывая при этом "потребовать", "предупредить" и т.д. Дело дошло до того, что посол России в Сша Антонов вынужден был обратиться к Госдепу и провести небольшой ликбез о том, что с кем и когда встречаться это сугубо внутреннее дело России и американцам не следует указывать, что и как нам делать. А американцев действительно корежило в процессе этой встречи.
  7. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 07:33
    0
    Эти точно не выдадут президента МУС )))