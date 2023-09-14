Президент России принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Его сопровождали высшие партийные кадры, сотрудники правительства и силовых ведомств, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи, маршалы Корейской народной армии Ли Бён Чхор и Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, секретари ЦК Трудовой Партии Кореи О Су Ён и Пак Тхэ Сон.

Я передаю боевое уважение и теплый братский привет корейского народа всему российскому народу, поднявшемуся на свершение исторического дела за строительство сильной России и надежную защиту стратегических интересов государства.