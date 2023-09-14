Президент России принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын продолжает свой визит в Россию. Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», северокорейский лидер посетил космодром «Восточный», провёл переговоры с президентом России как в составе делегаций, так и один на один.
В ходе одной из бесед с Владимиром Путиным Ким Чен Ын отметил, что был бы рад встретиться с российским лидером теперь в КНДР. После этого последовало приглашение в адрес президента России посетить Северную Корею.
Президент России, как сообщается, принял приглашение лидера Кореи.
Информационная служба ЦТАК называет встречу лидеров России и КНДР на космодроме «Восточный» исторической, отмечая, что Ким Чен Ыну был показан стартовый комплекс для запуска ракет «Ангара» и «Союз-2».
ЦТАК:
Его сопровождали высшие партийные кадры, сотрудники правительства и силовых ведомств, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи, маршалы Корейской народной армии Ли Бён Чхор и Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, секретари ЦК Трудовой Партии Кореи О Су Ён и Пак Тхэ Сон.
Ким Чен Ын во время устроенного в его честь обеда:
Я передаю боевое уважение и теплый братский привет корейского народа всему российскому народу, поднявшемуся на свершение исторического дела за строительство сильной России и надежную защиту стратегических интересов государства.