Украинская разведка не согласна с выводами Запада о наращивании Россией выпуска ракет до довоенного уровня

Россия не могла нарастить выпуск ракет и выйти на довоенный уровень по их количеству, таких возможностей у Москвы нет. С таким заявлением выступил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Украинская военная разведка категорически не согласна с выводами западных военных экспертов и аналитиков о наращивании производства ракетного вооружения в России. В Киеве вообще не допускают такого варианта развития событий, этого просто не может быть, потому что западные санкции "раздавили" российскую экономику, у России нет для этого необходимых комплектующих. Даже самый маленький ребенок на Украине знает, что Россия ничего не производит сама, а закупает все на Западе. Так о каком росте можно здесь говорить?
В ГУР допускают, что какое-то количество необходимых для сборки ракет Россия контрабандным путем доставляет с Запада, но этого явно не хватит для выпуска большого количества высокоточных боеприпасов.
РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень из запасов ракет (...)
- заявил Юсов.
Ранее ряд западных изданий, ссылаясь на данные американской разведки сообщил, что Россия нарастила выпуск ракетного вооружения и уже вышла на довоенный уровень, возможно и превысив его.
В Киеве периодически начинают "считать" вооружения, "оставшиеся" у России. Чтобы как-то успокоить население, а также самих себя, делаются выводы, что тех же самых ракет осталось на "один или два" залпа, самолеты почти все сбили и т.д. А поскольку удары продолжаются, через некоторое время очередной "эксперт" выдает заключение, что на этот раз "уже точно последние". До Киева никак не дойдет, что российский ВПК способен выпускать оружие, в том числе и высокоточное, без западных комплектующих, спасибо за это советским разработкам.