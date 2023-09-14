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Украинская разведка не согласна с выводами Запада о наращивании Россией выпуска ракет до довоенного уровня

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Украинская разведка не согласна с выводами Запада о наращивании Россией выпуска ракет до довоенного уровня

Россия не могла нарастить выпуск ракет и выйти на довоенный уровень по их количеству, таких возможностей у Москвы нет. С таким заявлением выступил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.


Украинская военная разведка категорически не согласна с выводами западных военных экспертов и аналитиков о наращивании производства ракетного вооружения в России. В Киеве вообще не допускают такого варианта развития событий, этого просто не может быть, потому что западные санкции "раздавили" российскую экономику, у России нет для этого необходимых комплектующих. Даже самый маленький ребенок на Украине знает, что Россия ничего не производит сама, а закупает все на Западе. Так о каком росте можно здесь говорить?

В ГУР допускают, что какое-то количество необходимых для сборки ракет Россия контрабандным путем доставляет с Запада, но этого явно не хватит для выпуска большого количества высокоточных боеприпасов.

РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень из запасов ракет (...)

- заявил Юсов.

Ранее ряд западных изданий, ссылаясь на данные американской разведки сообщил, что Россия нарастила выпуск ракетного вооружения и уже вышла на довоенный уровень, возможно и превысив его.

В Киеве периодически начинают "считать" вооружения, "оставшиеся" у России. Чтобы как-то успокоить население, а также самих себя, делаются выводы, что тех же самых ракет осталось на "один или два" залпа, самолеты почти все сбили и т.д. А поскольку удары продолжаются, через некоторое время очередной "эксперт" выдает заключение, что на этот раз "уже точно последние". До Киева никак не дойдет, что российский ВПК способен выпускать оружие, в том числе и высокоточное, без западных комплектующих, спасибо за это советским разработкам.
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11 комментариев
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  1. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:22
    0
    логикой можно объяснить что угодно,а как на самом деле...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: Constantin N
      логикой можно объяснить что угодно,а как на самом деле...

      У нового рода млекопитающих, из семейства кастрюлеголовые, логика напрочь отсутствует.
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 07:23
    0
    Даже самый маленький ребенок на Украине знает, что Россия ничего не производит сама, а закупает все на Западе.

    Да уж большая доля правды в этом есть. А у как-лов разве всё по другому ?
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 07:23
    +1
    Прямо новая укро - национальная забава, считать сколько у России осталось ракет и когда они закончатся .
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:24
    -1
    Откуда им знать сколько Россия чего выпускает, на украине даже спутников нет. Америка понятно что с помощью мобильной техники и компьютеров шпионит за нашими военными и те кто работает на военных заводах.
    Украина если и славится чем так это мошейникам, что звонят по телефонам .
    С производством чипов тоже проблем нет, куплено ранее было производство. Китай в Россию свои чипы поставляет. Я думаю ракет столько не делают сколько этих чипов завозят
    Как я слышал сейчас хотят обновить ракеты с военных кораблей они более мощные и скоро украина получит мощные удары.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:47
      0
      Откуда им знать сколько Россия чего выпускает, на украине даже спутников нет.

      Насчёт откуда знать это вы зря свои глаза и уши у них в России есть и не мало. Когда то же мы были одной великой страной и многие выходцы с той стороны здесь у нас не плохо осели .
  5. kromer
    kromer Сегодня, 07:25
    +2
    В Киеве вообще не допускают такого варианта развития событий, этого просто не может быть, потому что западные санкции "раздавили" российскую экономику, у России нет для этого необходимых комплектующих. Даже самый маленький ребенок на Украине знает, что Россия ничего не производит сама, а закупает все на Западе.


    Всё строго по классике. Сначала долго врёшь, а потом уже сам безоговорочно веришь собственному вранью.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:26
    0
    Украинская разведка не согласна с выводами Запада о наращивании Россией выпуска ракет до довоенного уровня
    Кукуевские разведчики мечтают переплюнуть свои старших коллег бритишей... спать, кушать не могут от зависти.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:34
    0
    Даже самый маленький ребенок на Украине знает, что Россия ничего не производит сама, а закупает все на Западе.

    Даже самый маленький ребенок на Украине знает -"батька наш Бандера, маты Украина, Зеля новый Моисей, который выведет народ з пустыни".
    1. JOYyppe
      JOYyppe Сегодня, 07:48
      0
      Зеля новый Моисей, который выведет народ з пустыни

      В таком случае по пустыне им бродить еще восемь лет, как минимум laughing
      (если они бродят с 1991г)
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    0
    В Киеве вообще не допускают такого варианта развития событий, этого просто не может быть, потому что западные санкции "раздавили" российскую экономику,
    Удивительно (хотя чему удивляться), что они искренне в это верят (или хотят верить) занимаясь самоуспокоением. Самое смешное заключается в том, что ГУР не согласен с выводами западных разведок при этом находясь под их полным контролем. Что там какое-то ЦРУ, МИ-6, БНД... когда ГУР всему голова. Сказали "люминий" значит "люминий".