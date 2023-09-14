Военное обозрение
Войти Регистрация

Опасения Запада: «Если Северная Корея начнёт военные поставки России, то они могут в разы перекрыть всё то, что страны НАТО поставили Украине»

10
Опасения Запада: «Если Северная Корея начнёт военные поставки России, то они могут в разы перекрыть всё то, что страны НАТО поставили Украине»

Первые полосы десятков крупных западных газет вышли со статьями о встрече глав России и КНДР. Больше других в этом плане отличилась (традиционно) ангажированная британская пресса, назвав встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына «встречей законченных диктаторов» и «кровавым союзом». При этом встречи западных политиков с Зеленским британская пресса так не называет, несмотря на то, что именно Запад и Зеленский четвёртый месяц кряду бросают украинских солдат в бессмысленную мясорубку, громко названную «стремительным и невероятным контрнаступлением».


В средствах массовой информации стран ЕС, а также в прессе США, звучат разные голоса. Среди них и те, кто прямо называет вещи своими именами, говоря о том, что «эре антисеверокорейскихсанкций против пришёл конец». Отмечено, что Россия, экономика которой демонстрирует рост даже в условиях действия примерно 14,5 тысяч санкций, «поделится с Пхеньяном своим опытом в обходе экономических ограничений». А потому десятилетия попыток коллективного Запада во главе с США сдержать Северную Корею в плане недопущения создания и развития её ядерного потенциала не увенчались успехом. Французские оппозиционные политики говорят о том, что это является прямым итогом того, что Запад не учитывал интересы России, игнорируя сам факт наличия таковых у Москвы и наплевав на систему российской безопасности.

Западные эксперты теперь опасаются того, что Россия передаст КНДР технологии по созданию атомных подводных лодок, а Пхеньян наладит бесперебойные поставки оружия и боеприпасов для российской армии. Не меньшую тревогу вызывает и то, что в зоне конфликта на Украине могут появиться северокорейские «волонтёры» - например, такие же, как американские, польские, канадские, грузинские, норвежские и др. Действительно, если тем ничто и никто не мешает «волонтёрить» в пользу киевского режима, что почему что-то должно мешать волонтёрам из КНДР действовать в рамках совместных интересов против прозападного режима. Пока всё это на уровне западных слухов, но почему нужно отметать такую вероятность?..

В западной прессе, оценивая ситуацию, пишут, что если Северная Корея начнёт поставки оружия и боеприпасов, то они могут «в разы перекрыть всё то, что страны НАТО поставили Украине к настоящему моменту». Отмечено, что в арсенале КНДР миллионы боеприпасов «советского» калибра и что северокорейские заводы никогда не знали проблем с гособоронзаказом.

Напомним, что сегодня Ким Чен Ын посещает оборонные предприятия Комсомольска-на-Амуре.
Использованы фотографии:
ЦТАК
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:39
    +5
    «Если Северная Корея начнёт военные поставки России, то они могут в разы перекрыть всё то, что страны НАТО поставили Украине»

    ***
    — Высокоразвитые экономики цивилизованного запада проигрывают находящейся под многолетними санкциями и изоляцией маленькой Северной Корее? ...


    ***
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:39
    +1
    ""Не меньшую тревогу вызывает и то, что в зоне конфликта на Украине могут появиться северокорейские «волонтёры»""
    Не могут они там появится из за специфики жизни в КНДР. У них своя реальность во всех смыслах, это без оценки хорошо/плохо, просто они живут абсолютно самодостаточно. У них в новостях не показывают как на другом конце Земли произошёл пожар или говорящие головы экспертов рассказывают какая ситуация на выборах на другом конце шарика.
    Вот снаряды для арты да, будут наверно в советских количествах.
  3. HermancarloS10
    HermancarloS10 Сегодня, 07:40
    0
    Чтобы прекратить эту войну, нам необходимо максимально приблизиться к западным границам Украины, начав наступление, отрезающее Керсон Николаев Одесса, чтобы блокировать все, что идет из Румынии. Одновременно - наступление, выходящее из Белоруссии, чтобы блокировать оружие, идущее из Польши.

    Если мы не дойдем до границ НАТО, то сможем подойти настолько близко, что граница окажется в пределах дальности стрельбы наших РСЗО и "Искандеров",
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 07:40
    0
    Сколько той КНДР..., но сколько страху у НАТО...
  5. макс702
    макс702 Сегодня, 07:41
    +1
    Если что то можно купить за деньги то значит это нужно покупать за деньги.. Деньгами оплачивается ВРЕМЯ которое в противном случае оплачивается кровью , можем купить у КНДР миллионы снарядов и необходимые образцы военной техники и оборудования Ну и отлично! Меньше денег на запад уйдет.. Да и экономике КНДР на пользу. А уж если " волонтёры" появятся совсем хорошо! Мы в свое время КНДР очень даже помогли и людьми и материальной базой так что хоть какая то отдача для нас будет ( редчайший случай!).
  6. monetam
    monetam Сегодня, 07:42
    -1
    Выдумки ! Пока поставки северокорейских вооружений и не начинались, и неизвестно когда начнутся ( если начнутся), и достигнутые договоренности, в общем-то неизвестны.
    А НАТО - поставляло оружие еще до февраля 2022, и потом поставило столько, что ого-го.
    так что тут газетчики пишут просто о своих ночных кошмарах.
  7. Степняк
    Степняк Сегодня, 07:42
    0
    Хорошо, что в Белоруссии и КНДР не было Чубайса и Гайдара. Хоть кто-то может подпереть СВО промышленной базой.
  8. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 07:42
    0
    По моему скромному мнению у Северокорейцев есть желание поучаствовать в противостоянии с западными имериалистами , только вот как и в чем будет выражаться эта помощь и остаётся главным вопросом , догадки можно предполагать самые разные , но то что помощь от них будет это хорошо, единственным стопом , развития отношений между РФ и СК будет Китай если тот захочет может надавить на СК, но делать он этого не будет
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:42
    +1
    Западные эксперты теперь опасаются
    Правильно опасаются. Теперь некоторое время спать спокойно не будут ожидая результатов переговоров, которые их врятли обрадуют.
  10. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 07:43
    0
    У вассалов и мышление вассала; "а что кто скажет и что подумают???"