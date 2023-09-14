Первые полосы десятков крупных западных газет вышли со статьями о встрече глав России и КНДР. Больше других в этом плане отличилась (традиционно) ангажированная британская пресса, назвав встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына «встречей законченных диктаторов» и «кровавым союзом». При этом встречи западных политиков с Зеленским британская пресса так не называет, несмотря на то, что именно Запад и Зеленский четвёртый месяц кряду бросают украинских солдат в бессмысленную мясорубку, громко названную «стремительным и невероятным контрнаступлением».
В средствах массовой информации стран ЕС, а также в прессе США, звучат разные голоса. Среди них и те, кто прямо называет вещи своими именами, говоря о том, что «эре антисеверокорейскихсанкций против пришёл конец». Отмечено, что Россия, экономика которой демонстрирует рост даже в условиях действия примерно 14,5 тысяч санкций, «поделится с Пхеньяном своим опытом в обходе экономических ограничений». А потому десятилетия попыток коллективного Запада во главе с США сдержать Северную Корею в плане недопущения создания и развития её ядерного потенциала не увенчались успехом. Французские оппозиционные политики говорят о том, что это является прямым итогом того, что Запад не учитывал интересы России, игнорируя сам факт наличия таковых у Москвы и наплевав на систему российской безопасности.
Западные эксперты теперь опасаются того, что Россия передаст КНДР технологии по созданию атомных подводных лодок, а Пхеньян наладит бесперебойные поставки оружия и боеприпасов для российской армии. Не меньшую тревогу вызывает и то, что в зоне конфликта на Украине могут появиться северокорейские «волонтёры» - например, такие же, как американские, польские, канадские, грузинские, норвежские и др. Действительно, если тем ничто и никто не мешает «волонтёрить» в пользу киевского режима, что почему что-то должно мешать волонтёрам из КНДР действовать в рамках совместных интересов против прозападного режима. Пока всё это на уровне западных слухов, но почему нужно отметать такую вероятность?..
В западной прессе, оценивая ситуацию, пишут, что если Северная Корея начнёт поставки оружия и боеприпасов, то они могут «в разы перекрыть всё то, что страны НАТО поставили Украине к настоящему моменту». Отмечено, что в арсенале КНДР миллионы боеприпасов «советского» калибра и что северокорейские заводы никогда не знали проблем с гособоронзаказом.
Напомним, что сегодня Ким Чен Ын посещает оборонные предприятия Комсомольска-на-Амуре.