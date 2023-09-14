Пашинян заявил о якобы провале российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Так как проблемы с закрытием Лачинского коридора существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей

Антироссийская риторика армянского премьер-министра с каждым днем набирает обороты, на этот раз Пашинян заявил о якобы проваленной миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе. Такое заявление прозвучало в интервью Politico.В беседе с журналистами американского издания, армянский премьер раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе заявив, что они не справились со своей миссией. По его словам, непризнанная республика была зоной ответственности России, но Москва допустила закрытие Лачинского коридора, после чего ситуация резко ухудшилась, регион попал в блокаду.- заявил Пашинян.В то же время он признал, что не будь в Нагорном Карабахе российских подразделений, ситуация могла быть еще хуже.В последне время Пашинян в различных интервью западной прессе критикует Россию и ее действия на Южном Кавказе, пытаясь переложить на Москву ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе. Однако, как заявил российский президент, в сложившейся ситуации виновны власти Армении, которые фактически признали суверенитет Азербайджана над территорией непризнанной республики. И это было решение Армении, но никак не России.В конце мая этого года Пашинян лично заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Какие могут быть претензии к России, когда армянское правительство само же и сдало Карабах вместе со всем проживающим там населением. Теперь же Пашинян пытается прикрыть свой тыл, сваливая все на Россию.