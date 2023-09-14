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Пашинян заявил о якобы провале российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

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Пашинян заявил о якобы провале российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Антироссийская риторика армянского премьер-министра с каждым днем набирает обороты, на этот раз Пашинян заявил о якобы проваленной миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе. Такое заявление прозвучало в интервью Politico.


В беседе с журналистами американского издания, армянский премьер раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе заявив, что они не справились со своей миссией. По его словам, непризнанная республика была зоной ответственности России, но Москва допустила закрытие Лачинского коридора, после чего ситуация резко ухудшилась, регион попал в блокаду.

Так как проблемы с закрытием Лачинского коридора существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей

- заявил Пашинян.

В то же время он признал, что не будь в Нагорном Карабахе российских подразделений, ситуация могла быть еще хуже.

В последне время Пашинян в различных интервью западной прессе критикует Россию и ее действия на Южном Кавказе, пытаясь переложить на Москву ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе. Однако, как заявил российский президент, в сложившейся ситуации виновны власти Армении, которые фактически признали суверенитет Азербайджана над территорией непризнанной республики. И это было решение Армении, но никак не России.

В конце мая этого года Пашинян лично заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Какие могут быть претензии к России, когда армянское правительство само же и сдало Карабах вместе со всем проживающим там населением. Теперь же Пашинян пытается прикрыть свой тыл, сваливая все на Россию.
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40 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:10
    +8
    Так как проблемы с закрытием Лачинского коридора существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей
    Да нет, просто у кого то в одной маленькой стране задница очень широкая, на двух табуретках не помещается, третий притащил... recourse
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:22
      +4
      У Пашиняна видимо отлегло от пятой точки и опять перья пушит. По окончанию противостояния и потери остатков Карабаха он свалит в Америку, а остальным армянам куда подаваться ? Сочи не резиновый, и дядя Ашот всех не прокормит.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 08:36
        +1
        Цитата: Silver99
        Карабаха он свалит в Америку, а остальным армянам куда подаваться ? Сочи не резиновый, и дядя Ашот всех не прокормит.

        Анекдот в том что ему в США нельзя- там армянская диаспора около 3 млн.Если Азербайджан начнет резать армян- то его могут грохнуть запросто...
        Только в Европу...
      2. a_2573
        a_2573 Сегодня, 08:50
        +3
        Сочи не резиновый, и дядя Ашот всех не прокормит.
        есть ещё резиновый мАсквастан....Туда все влезут "истинные патриоты" Армянии. Которые побегут, когда Азербайджан пойдёт забирать "свои исторические земли"....
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 08:25
      0
      В конце мая этого года Пашинян лично заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха
      Я вообще в шоке, а у народа спросили? Тут как бы не менее референдума быть должно, а то так Пашиняны весь мир перекроят. recourse
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:50
        +1
        Я вообще в шоке, а у народа спросили?

        Да, спросили. Несколько раз спрашивали. И каждый раз народ говорил - действуй Пашинян, мы в тебя верим и ни в чём не ограничиваем.
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 08:35
      +1
      Пашиняну по болту на свою Армению за энное количество баблища. Может стать вторым галстукоедом. Фото пусть посмотрит к чему галстуковая диета приводит.....
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 08:50
      -1
      Как то забылось,что 21 октября 2021 года, истек срок Карского договора.Теперь Россия и Турция могут его денонсировать в ОДНОСТОРОННЕМ порядке, а Грузия, Армения и Азербайджан, пользующиеся в документе статусом одной стороны, выйти из Карского договора по отдельности не имеют права.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:00
        +1
        А у Карского договора был срок действия?
    5. Седов
      Седов Сегодня, 09:18
      0
      Так как проблемы с закрытием Лачинского коридора существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей

      Последние мосты сожжены. Американцы во главе с Блинкеном уже взялись за "урегулирование" конфликта, так что в пору армянам собирать чемоданы.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:11
    +5
    Пашинян заявил о якобы провале российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
    А кто то от этого "соросенка" и "майданного" политика ожидал, что то иное? Ну уж извините, пора делать заявление, что Вас опять ОБМАНУЛИ... и в конце концов, что то предпринимать. А то и Такаев пойдет по этому пути
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 08:39
      +3
      Токаев спит и видит как продаться подороже матрасне yes
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:13
    +7
    Пашинян активно дрейфует к Западу, Алиев к Турции...наше влияние на них стремится к нулю.
    Так что впереди развилка истории со множеством х-сов. what
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 08:32
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      наше влияние на них стремится к нулю.
      Правительство России проводит официальную политику невмешательства во внутренние дела даже вражеских государств, не говоря уже о дружеских. Причём соглашением ОДКБ прямо запрещается вести даже простую разведку.
      Поэтому о влиянии России на политику соседей не может быть и речи, тупо нет инструментов и ресурсов. Это только СССР могло влиять на другие страны, поддерживая дружественные партии и СМИ, выделять на это огромные деньги, иметь мощную СВР и содержать шпионские сети. Сейчас страны поддерживающие Россию действую исключительно всилу собственных геополитических и экономических интересов.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:14
    +7
    Наверно подходит момент истины для ереванских армян, решается их судьба на очень долгое время. Как историку-любителю, очень интересно, что получится в итоге. Очень часто бывает когда некий самый умный, в итоге, поимеет сам себя.
    1. vik669
      vik669 Сегодня, 08:42
      +2
      Да судьбу ереванских армян решили когда в Ереване открыли второе по размерам посольство США в мире . Ну а кто решил так ... со всеми вытекающими из этого результатами.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:17
    +4
    Пашинян заявил о якобы провале российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
    . Сказал бы, что Остапа понесло, но, оно такое и есть., изначально и по сути ... народец сам такое выбрал, ему и черпать эту... субстанцию.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:20
      +1
      Там уже на подходе войска Ирана, Азербайджана... и если начнётся новая кровавая мясорубка незнаю как Пашинян будет выкручиваться из неё.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:28
        +1
        Так все такие зелебобики, пашинянчики не шибко волнуются, что будет со всеми остальными, главное, что у них все хорошо, гарантированно... как им кажется.
        Ничему их история не учит... кстати и народец, их избравший, мимо истории мимо проходил.
  6. kromer
    kromer Сегодня, 08:20
    +1
    Как говорится с кем поведёшься, от того и наберёшься:

    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:27
      0
      А не надо завидовать. Он из простого блогера в свитере стал первым человеком в своей стране. Как говорил Коровьев: Это не каждому дано (с)
      1. Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:46
        +1
        Он из простого блогера в свитере стал первым человеком в своей стране.
        Как говорил Коровьев: Это не каждому дано (с)

        ***
        — Да уж,это не каждому блогеру* дано ...


        ***
  7. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:26
    +7
    Ну так провал это неплохо. Еще одна бригада на украинском фронте лишней не будет. Кстати Пашинян ничего не сказал почему именно российские миротворцы, а не армия Армении должны разблокировать коридор. У миротворцев даже тяжелого оружия нет. Кроме этого, не упомянул соросенок, что Армения блокирует Зангезурский коридор, хотя по условиям перемирия должна была его разблокировать.
  8. север 2
    север 2 Сегодня, 08:31
    +3
    Запад ,США, чувствуют и видят , что Украине приходит северный пушной зверёк. Так припасён запасной вариант -Армения , во главе с ставленником США Пашиняном . Как Вы думаете , получил бы Путин ещё большую поддержку народа России , если он всю на тёплых местах жирующую нелегальную армянскую диаспору выпихнул бы в Армению, что бы та объяснила Пашиняну , с кем Армении по пути . Я думая , что российский народ и русский мир крикнул бы Путину стомиллионным "Да"!
  9. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 08:37
    +2
    С Пашиняном понятно. А что по этому поводу думают армяне?
    Чего то молчат. Значит их всё устраивает.
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:38
    0
    - заявил Пашинян.
    Ещё одно гуано вызревает. Хочет перехватить упавший прапор)) у наркомана зе?
  11. Luminman
    Luminman Сегодня, 08:39
    +3
    Чем мы быстрее выведем оттуда войска, тем будет лучше. А, кстати, они нам думают отдавать долги за строительство АЭС и поставки оружия?
  12. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 08:41
    +2
    - вполне закономерный процесс... Маленькие государства, как маленькие дети - всегда тянут свои ручонки за более сладкой конфетой . Тем более, что этой конфетой постоянно потрясает у них перед носом большой дядя , со своим интересом. Почему у России кнфета оказалась менее сладкой - вопрос другой... В любом случае, через слабых (малосахарных) - переступают, рассчитывая на выгоду в перспективе , не забывая напоследок пнуть бывшую опустошающуяся сахарницу...
  13. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 08:48
    -1
    Можете заминусовать , а факты такие - армян разнесли теми же байрактарами , от которых мы на украине спокойно отбились . Тут вопрос в "яйцах" , зачем надо было беречь РЭБ при миротворцах и ОДКБ . Леопольду пора , наверное, на пенсию - великий человек для России , но .... И да, преемник нужен соответствующий - Дюмин А.Г. , Мишустин , Белоусов, не ниже .
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:57
    0
    Собрать всех армян, имеющих конфликт с российскими законами и вернуть их на историческую родину без права на возвращение. С нашей стороны вывести свои войска на родину, так как нет смысла защищать чужие интересы, особенно если за это в любой момент могут начать стрелять с обеих сторон. Уговорить иран не вмешиваться в случае конфликта между одной страной стремящейся в нато с другой страной поддерживаемой представителем нато. Дать армянам свободу выбора и не мешать его делать.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:17
      0
      Это как? Лишить гражданства лиц армянской национальности за нелады с законом? Для проблемных граждан в России есть КоАП, УК и места временного/пожизненного пребывания. С гражданами России так нельзя, независимо от национальности. А бурятов куда будете высылать? в Монголию? Карелов в Финляндию? А русских куда девать?
  15. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:59
    -5
    Хоть что пишите . По факту союзников своих мы не защитили вот и все. Это железный факт. Правы они или не правы, если это наш союзник мы должны впрягаться и отстаивать . А это ближе чем союзник , русскоязычная республика , бывшие наши . ОДКБ и прочие вещи.
    Так и растеряем всех.
    Нет просто сил их защищать вот и все. И хоть какие тут лозунги расписывайте господа диванные маршалы !
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 09:13
      +3
      Правы они или не правы, если это наш союзник мы должны впрягаться и отстаивать .

      Почему это Россия всем должна? За что? И почему она должна "впрягаться". Почему не т.н. "союзники" не должны "впрягаться" за Россию. Это не Россия должна "дружить" с арменией, молдавией или туркменией. Это они должны постараться, что бы Россия стала дружить с ними. Потому что Россия без них обойдется. А вот они без нее - большой вопрос.
      К конце 80 годов все эти местные князьки со всех местных экранов и митингов орали, что они Москву кормят. Прошло 32 года с разрушения СССР. И всем видно, кто кого кормил. Как бы мы не ругали свои власти (заслуженно!), но уровень жизни в РФ в разы лучше, чем в странах- лимитрофах. Кто сомневается- сравните количество граждан России, работающих например в Таджикистане и количество таджиков, приехавших на заработки в РФ.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:19
        -1
        Перестаньте пороть чепуху. Будем поддерживать и защищать , будут союзники. Нет так найдут защиту и поддержку в других блоках .
        Зачем мы столько лет покупали тростниковый сахар на Кубе ? Или зачем 10 лет в Афганистане воевали ?
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 10:26
          0
          Будем поддерживать и защищать , будут союзники.

          Кто лично вам мешает самостоятельно это сделать?
          Нет так найдут защиту и поддержку в других блоках .

          Они этим и занимаются, попутно поливая грязью и продолжая пользоваться привилегиями наших союзников. К тому же интересная ситуация с "другими блоками" получается. У них конфликт с союзником члена нато, но они именно нато и призывают стать на их защиту. То есть этот конфликт получается создан ими сами под руководством нато для того чтобы втянуть в него россию и реально они могли его всегда остановить, так как если нато сможет его остановить, то как конфликт созданный искусственно.
          Зачем мы столько лет покупали тростниковый сахар на Кубе ?

          Чем вам тросниковый сахар не угодил? laughing
          Это была имитация торговых отношений и не факт что это было выгодно обеим сторонам. Одни помогли коммунистической революции на острове свободы при этом пытаясь лягнуть своего противника, другим надо было продать имеющийся в избытке товар. Но сейчас это не мешает кубе лягнуть россию, когда россия вдруг хочет использовать былые заслуги.
          Или зачем 10 лет в Афганистане воевали ?

          Наверное чтобы потом они завалили нашу территорию наркотой? Да и многие функционеры тогдашнего афганистана сейчас не плохо пытаются пнуть россию будучи на должностях в бывших республиках.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:20
      +3
      если это наш союзник мы должны впрягаться и отстаивать .

      А он наш союзник? Хочет ли он быть нашим союзником? Готов ли он сам поступать как союзник? Может это и не союзник, а всего лишь временный попутчик, готовый нас терпеть за то что может поесть за наш счёт?
    3. Arcyus Long
      Arcyus Long Сегодня, 09:43
      +1
      А что эти 'союзники' сделали реально хорошего, что бы мы их защищали? Своя рубашка ближе к телу, у всех и всегда.
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:25
    +1
    Американцы вроде как анонсировали, что будут вплотную заниматься урегулированием конфликта. Так что армяне еще увидят, что бывает, когда в регион приходит Америка, чтобы "нести мир".

    — Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь, стало быть, пошло! Пропал калабуховский дом! Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову!
    (с) Булгаков.
  17. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 10:20
    +1
    По фиг! Нет Армении, нет проблем! Не жизнеспособное государство!
  18. VicVic
    VicVic Сегодня, 11:28
    0
    Вообще-то, действия миротворцев не вполне понятны в принципе. Регулярно мы слышим, как обе стороны обвиняют друг-друга в провокациях и каждая говорит, что другая сторона виновата в каждой конкретной ситуации.
    Так вот, какова роль миротворцев в этом процессе? Стоять живой стеной между стронами, препятствую их сближению? Звонить каждой стороне с призывом прекратить огонь? Возможную гумманитарную помощь не рассматриваем. С моей точки зрения, этого недостаточно. Миротворцы, это, как судья на спортивных соревнованиях.
    Такой судья сообщает всем и его слово закон, кто нарушил, что нарушил. Это, как минимум. Никогда не слышал, чтобы сами миротворцы оценивали ситуацию с точки зрения, "а кто начал первый" и "что сделала конкретно та или иная сторона".
    В ситуации, когда каждая сторона обвиняет другую, "судейское" решение миротворцев озвученное публично могло бы явиться конструктивным и сдерживающим фактором, если не прекращения, то сдерживания конфликта.