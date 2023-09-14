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ВС РФ пресекли очередную попытку атаки корабля Черноморского флота «Сергей Котов» со стороны ВСУ

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ВС РФ пресекли очередную попытку атаки корабля Черноморского флота «Сергей Котов» со стороны ВСУ

Вооружёнными силами РФ была пресечена попытка атаки ВСУ корабля Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов». Об этом в своём ТГ-канале сообщило Минобороны. Так, по данным оборонного ведомства страны, сегодня около 05:00 утра украинская армия пыталась атаковать этот патрульный корабль ЧФ в акватории Чёрного моря пятью морскими безэкипажными катерами. При отражении атаки 5 вражеских морских дронов они были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.


О том, что российская армия также уничтожила 3 безэкипажных катера украинских войск в Чёрном море, стало известно накануне вечером. О месте случившегося российское военное ведомство не сообщило.

Напомним, что военный корабль «Сергей Котов» уже не раз отражал атаки морских дронов противника. Первый такой случай был зафиксирован 25 июля, когда корабль выполнял задачи в районе Севастополя. После уничтожения им украинских катеров, корабль продолжил боевую работу. Также ВСУ пытались нанести удар по ещё одному кораблю ВМФ России – «Василию Быкову», что произошло 1 августа. Тогда при осуществлении кораблём контроля (надзора) за безопасностью судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя, корабли отразили вражеский удар. В итоге беспилотные катера ВМСУ в количестве 3 единиц были уничтожены, после чего российские сторожевые корабли беспрепятственно продолжили выполнять свои задачи.
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:57
    +9
    Вахта не спит, службу несет. Респект и уважуха.
  2. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:58
    +4
    Парни с "Сергея Котова" молодцы!!!!
    Уважание и почёт!
    Но откуда идёт запуск безэкипажных катеров????
    Одесская акватория??
    Или часть Николаевской акватории???
    Возможно ли предупреждение и накрытие мест подготовки и запуска морских дронов????
    1. freddyk
      freddyk Сегодня, 09:02
      0
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Возможно ли предупреждение и накрытие мест подготовки и запуска морских дронов????

      Вот именно, а то как в народе говорят- вода камень точет. Когда нибудь да прилетит.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:03
      +3
      Этот дрон - по сути скутер, его привезти на любой пляж на автомобильном прицепе и на Запоре не составит труда, а уж оператора отследить на дачах, это как иголку в стоге сена искать.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 09:27
        0
        Цитата: Uprun
        оператора отследить на дачах, это как иголку в стоге сена искать.

        Управляются они через спутник. Оператор наверняка находится в Польше или Румынии. Нужно глушить спутники. Хотя по этой связи комплексы радиотехнической разведки могут обнаруживать эти катера гораздо дальше чем с помощью акустической разведки. Может поэтому не глушат, пока катера не подойдут в зону поражения, а то потом запаришся их искать по всему морю.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:41
      0
      Возможно ли предупреждение и накрытие мест подготовки и запуска морских дронов????

      Нет. Морской беспилотник помещается в небольшом тентованом грузовике. Спуск в воду производится в любом месте где грузовик может близко подьехать к воде с помощью минимальной механизации этого процесса. Маршрут готовится зараннее с использование данных разведки в том числе и натовской. Хранение производится в любом большом помещении как и сборка. Комплектующие приходят из-за границы и может производится даже на легковых автомобилях. Это плохое оружие для войны, но хорошее для диверсий и терактов. Ящик пандоры который скоро начнёт бить и по самому западу как только этот девайс начнут применять террористы.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 10:31
        0
        Не обязательно с побережья.
        Можно с любого судна, имеющего технические возможности по спуску лодок на воду.
        При старте с побережья обеспечивается скрытность, но хромает оперативность. При старте с плавсредств - наоборот.

        По сложности задачи обнаружение лодок сравнимо с работой береговой службы США по пресечению морского наркотрафика.

        О украинских инженерах,проектирующих колумбийцам средства доставки забыли наверное?
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 11:14
          0
          Не обязательно с побережья.
          Можно с любого судна, имеющего технические возможности по спуску лодок на воду.

          Да, так тоже можно.
          По сложности задачи обнаружение лодок сравнимо с работой береговой службы США по пресечению морского наркотрафика.

          Согласен.
          О украинских инженерах,проектирующих колумбийцам средства доставки забыли наверное?

          Проектировать они могут всё что угодно, но как и в любом деле нужны технологии. Кроме самого плавсредства, которое при желании можно в любом гараже слепить, нужны электроника и двигатели. Сомнительно что это всё украинского производства, скорее импорт. В данном случае это высокотехнологичные компоненты разработанные и поставляемые западными союзниками укропов, скорее всего британией. Что же касаемо конкретно отношений сша, колумбии и украины, то при желании сша давно бы разобрались с этими делами, но тогда это потеря дохода от контроля за наркотрафиком для некоторых американских спецслужб. Подозреваю, что наймом украинских инженеров занимались как раз сами спецслужбы сша. Есть у них такая "развлекалочка".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    +3
    5 вражеских морских дронов они были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.
    Чувствуется, что боевой опыт по отражению наработан (тем более, что не в первый раз), бывшие ранее недостатки и халатность (на др. кораблях) разобраны и учтены. Экипажу удачи при выполнении боевых задач.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:11
    -1
    Пришло время уничтожить портовые сооружения Одессы, Николаева, а затем и окончательно захватить портовые сооружения.
    По крайней мере, гавань на данный момент.
    В противном случае нападения никогда не прекратятся.
    В этот раз нам повезло, а что в следующий раз?

    Я бы проверил нефтяные платформы, Возможно, украинцы установили передатчики для судоходства.Может быть, нет, а может быть, да.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: LeutnantTom
      Пришло время уничтожить портовые сооружения Одессы, Николаева, а затем и окончательно захватить портовые сооружения.
      По крайней мере, гавань на данный момент.
      В противном случае нападения никогда не прекратятся.
      В этот раз нам повезло, а что в следующий раз?

      Я бы проверил нефтяные платформы, Возможно, украинцы установили передатчики для судоходства.Может быть, нет, а может быть, да.

      Чтобы их захватить нужно либо форсировать Днепр на глазах армии противника, либо организовывать десант, что в свете потерь в БДК вообще мало реально
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 09:30
        0
        Это было всего лишь предложение. другое предложенное решение?
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 09:46
          0
          В противном случае нападения никогда не прекратятся.

          Это было утверждение.
  5. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 09:15
    0
    Сегодня и в воздухе заваруха была знатная, слышно было прямо "бой", как землетрясение маленькое
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:43
    0
    Что то действия НАТО напоминают действия гитлеровской Германии 1944-45гг, те тоже пытались фантастические планы воплотить в жизнь ,чтобы изменить ход войны.У НАТО контрнаступ не задался,попробуем беспилотниками терроризировать россиян - не задалось .Не пошли Кремль штурмовать .А не начать терраризировать аэродромы - задалось ,но для них не смертельно.А давайте нанесён неприемлемый ущерб ЧФ ,может сговорчивее станут ,когда флот будет на ремонте.Так что у флота время сдавать экзамен на боеспособность.Уверен сдадут и ещё накостыляют кому надо.
  7. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 09:47
    +2
    Что радует, так это эффективность защиты, видно стрельба и опыт. И это хорошо. Что беспокоит, так это повторяемость и настойчивость этих атак, и это грозит тем, что однажды такой беспилотник пройдет. Это вопрос статистики.
  8. Escariot
    Escariot Сегодня, 10:40
    0
    Самое опасное, что данные катера подходят на расстояние прямого выстрела. И пока их используют как брандеры - это ещё можно терпеть, но придет время и к ним привяжут какую-нибудь ракету с ГСН типа того же Бримстоуна. Корабль это вряд-ли потопит, но приятного мало.
  9. V.B.
    V.B. Сегодня, 10:49
    0
    А откуда они выплывают? Почему база не уничтожена?
  10. solar
    solar Сегодня, 10:53
    0
    При отражении атаки 5 вражеских морских дронов они были уничтожены огнём

    И снова никакого видео...