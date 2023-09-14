ВС РФ пресекли очередную попытку атаки корабля Черноморского флота «Сергей Котов» со стороны ВСУ

Вооружёнными силами РФ была пресечена попытка атаки ВСУ корабля Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов». Об этом в своём ТГ-канале сообщило Минобороны. Так, по данным оборонного ведомства страны, сегодня около 05:00 утра украинская армия пыталась атаковать этот патрульный корабль ЧФ в акватории Чёрного моря пятью морскими безэкипажными катерами. При отражении атаки 5 вражеских морских дронов они были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.
О том, что российская армия также уничтожила 3 безэкипажных катера украинских войск в Чёрном море, стало известно накануне вечером. О месте случившегося российское военное ведомство не сообщило.
Напомним, что военный корабль «Сергей Котов» уже не раз отражал атаки морских дронов противника. Первый такой случай был зафиксирован 25 июля, когда корабль выполнял задачи в районе Севастополя. После уничтожения им украинских катеров, корабль продолжил боевую работу. Также ВСУ пытались нанести удар по ещё одному кораблю ВМФ России – «Василию Быкову», что произошло 1 августа. Тогда при осуществлении кораблём контроля (надзора) за безопасностью судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя, корабли отразили вражеский удар. В итоге беспилотные катера ВМСУ в количестве 3 единиц были уничтожены, после чего российские сторожевые корабли беспрепятственно продолжили выполнять свои задачи.