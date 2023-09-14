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Экс-премьер Британии: Если Россия победит на Украине, Соединённым Штатам уже не вернуть своё прежнее величие

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Экс-премьер Британии: Если Россия победит на Украине, Соединённым Штатам уже не вернуть своё прежнее величие

В западном мире растут опасения по поводу того, что следующим президентом США станет Дональд Трамп. Дело в том, что к настоящему моменту уже однозначно обозначилась ситуация, при которой именно Трамп является безоговорочным лидером из состава республиканцев. Его отрыв от ближайшего внутрипартийного конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса, составил 50 с лишним процентов (у Трампа 61% продержки, у Десантиса 10% с небольшим).

В связи с ростом поддержки Трампа со стороны рядовых американцев опасения возникли у экс-премьера Британии Бориса Джонсона. По словам экстравагантного британского политика, «если Трамп станет президентом США в 2024 году, он не должен сворачивать военную поддержку Украины».

Такие слова Джонсон высказал в интервью журналистам британского журнала The Spectator.

Бывший премьер Соединённого королевства:

Если Россия в военном плане победит на Украине и достигнет политического успеха в плане ожиданий Владимира Путина, это станет настоящей катастрофой для всего Запада в целом и для американского руководства в частности.

По словам Джонсона, который решил сыграть на лозунгах самого Трампа, «это нанесёт удар и по президентству Дональда Трампа, который намерен вернуть США былое величие». По словам Джонсона, при победе России на Украине Соединённым Штатам своё прежнее величие уже не вернуть.

Видимо, однозначным успехом Запада и президента США Джонсон считает обратный вариант, когда Запад попытается победить Россию руками Украины и получит в ответ «нажатую красную кнопку». Или всё не так, и Джонсон надеется, что Запад выйдет из вероятного глобального конфликта целым и невредимым?
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    +1
    Если Россия в военном плане победит на Украине... это станет настоящей катастрофой для всего Запада
    Но почему-то лохматый Боря все сводит к тому, чтобы Трамп став президентом не сворачивал помощь Украине начисто забывая о российской армии. Надеется, что при продолжении помощи, которая сегодня идет нескончаемым потоком Киев достигнет каких-то результатов? Зря надеется. Рано или позже, но кирдык ВСУ настанет однозначно. После чего Западу придется скромно забиться в политический уголок по украинскому вопросу опасаясь ответных мер России за все то, что они вытворяли все это время.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:00
    +2
    Перевожу его высказывание - дайте больше денег и вооружений Украине.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:00
    +1
    Вангую, что бориска уже прикупил в Новой Зеландии кусочек земельки с бунгалом.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:00
    +2
    Если Россия в военном плане победит на Украине и достигнет политического успеха в плане ожиданий Владимира Путина, это станет настоящей катастрофой для всего Запада —

    ***
    «Запад - это не весь мир —
    — Запад - это закат»...


    ***
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:01
    +1
    Все кинули эту лохматую гнусь , вот и брызжет желчью дальше чем видит.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:01
    0
    А еще интересно, что "думает" Лиза Трасс, а также мать ее ...Тереза Мэй.
    Особенно -Карло #3.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:09
    0
    Если Россия в военном плане победит на Украине и достигнет политического успеха в плане ожиданий Владимира Путина, это станет настоящей катастрофой для всего Запада в целом и для американского руководства в частности.
    . Им бы умерить свои амбиции, заняться делами у себя дома, глядишь потрясений было б меньше... ан нет, пыжатся, козни строят, а то и проблемы не малые, всем, кто под их дудку плясать не хотят... так и отгребут то, что заслужил.
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 09:14
      0
      козни они строят по одной простой причине: всё нынешнее благосостояние Запада зиждется на ограблении остального мира. То же текущее господство доллара - из этой серии. США в принципе живёт в долг, и остальной мир это всё оплачивает.

      Вот за что они борются, а всё остальное - лирика.
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:51
    0
    Есть мнение, что прежнее величие в виде Pax Americana уже не вернётся в любом случае. Американский золотой век уже прошёл. Слишком много в мире стало непослушных, против которых у США (и у глобального Запада в целом) нет методов.