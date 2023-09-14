Если Россия в военном плане победит на Украине и достигнет политического успеха в плане ожиданий Владимира Путина, это станет настоящей катастрофой для всего Запада в целом и для американского руководства в частности.

В западном мире растут опасения по поводу того, что следующим президентом США станет Дональд Трамп. Дело в том, что к настоящему моменту уже однозначно обозначилась ситуация, при которой именно Трамп является безоговорочным лидером из состава республиканцев. Его отрыв от ближайшего внутрипартийного конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса, составил 50 с лишним процентов (у Трампа 61% продержки, у Десантиса 10% с небольшим).В связи с ростом поддержки Трампа со стороны рядовых американцев опасения возникли у экс-премьера Британии Бориса Джонсона. По словам экстравагантного британского политика, «если Трамп станет президентом США в 2024 году, он не должен сворачивать военную поддержку Украины».Такие слова Джонсон высказал в интервью журналистам британского журнала The Spectator.Бывший премьер Соединённого королевства:По словам Джонсона, который решил сыграть на лозунгах самого Трампа, «это нанесёт удар и по президентству Дональда Трампа, который намерен вернуть США былое величие». По словам Джонсона, при победе России на Украине Соединённым Штатам своё прежнее величие уже не вернуть.Видимо, однозначным успехом Запада и президента США Джонсон считает обратный вариант, когда Запад попытается победить Россию руками Украины и получит в ответ «нажатую красную кнопку». Или всё не так, и Джонсон надеется, что Запад выйдет из вероятного глобального конфликта целым и невредимым?