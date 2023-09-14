В Москве суд продлили срок ареста сотруднику ФСБ, получившему крупную взятку от группировки хакеров

Суд в Москве продлил срок ареста сотрудника УФСБ по Пермскому краю, обвиняемого в получении крупной взятки от хакерской группы. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России, продлив до 7 ноября срок содержания под стражей сотрудника ФСБ из Перми Григория Царегородцева. Как установило следствие, данный сотрудник "негласно опекал" одну из хакерских группировок, которая попала в разработку МВД и была задержана в полном составе. Задержанные хакеры сумели выйти на своего "куратора", который пообещал решить проблемы, но за определенную сумму.
По данным издания "Коммерсант", за свои услуги Царегородцев потребовал 100 млн. рублей, пообещав перевести задержанных в СИЗО Перми, а уголовное дело из МВД забрать в ФСБ, где прекратить, а всю группу освободить в связи с прекращением уголовного преследования. Также он настаивал на том, чтобы задержанные не раскрывали факт "крышевания" сотрудником ФСБ группировки.
Однако, получив 100 млн. рублей через посредника, Царегородцев не стал выполнять обещанное, а может и не сумел. В общем, хакеры его сдали и в апреле этого года сотрудник Управления ФСБ по Пермскому краю также отправился в СИЗО, но уже в Москву. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере).
На данный момент оперативные и следственные действия в отношении Царегородцева продолжаются, в следствии уверены, что за это не первое преступление коррупционной направленности, совершенное им. Также проверяется его причастность к преступлениям в кибернетической сфере, факт "крышевания" хакерской группировки из дела никуда не делся.