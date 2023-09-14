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В Москве суд продлили срок ареста сотруднику ФСБ, получившему крупную взятку от группировки хакеров

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В Москве суд продлили срок ареста сотруднику ФСБ, получившему крупную взятку от группировки хакеров

Суд в Москве продлил срок ареста сотрудника УФСБ по Пермскому краю, обвиняемого в получении крупной взятки от хакерской группы. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.


235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России, продлив до 7 ноября срок содержания под стражей сотрудника ФСБ из Перми Григория Царегородцева. Как установило следствие, данный сотрудник "негласно опекал" одну из хакерских группировок, которая попала в разработку МВД и была задержана в полном составе. Задержанные хакеры сумели выйти на своего "куратора", который пообещал решить проблемы, но за определенную сумму.

По данным издания "Коммерсант", за свои услуги Царегородцев потребовал 100 млн. рублей, пообещав перевести задержанных в СИЗО Перми, а уголовное дело из МВД забрать в ФСБ, где прекратить, а всю группу освободить в связи с прекращением уголовного преследования. Также он настаивал на том, чтобы задержанные не раскрывали факт "крышевания" сотрудником ФСБ группировки.

Однако, получив 100 млн. рублей через посредника, Царегородцев не стал выполнять обещанное, а может и не сумел. В общем, хакеры его сдали и в апреле этого года сотрудник Управления ФСБ по Пермскому краю также отправился в СИЗО, но уже в Москву. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере).

На данный момент оперативные и следственные действия в отношении Царегородцева продолжаются, в следствии уверены, что за это не первое преступление коррупционной направленности, совершенное им. Также проверяется его причастность к преступлениям в кибернетической сфере, факт "крышевания" хакерской группировки из дела никуда не делся.
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10 комментариев
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  1. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 08:57
    +6
    Конечно надо сажать. Что это за куратор такой, который не смог решить "проблемы". Да еще и за приличную сумму.
    Гнать в три шеи таких из ФСБ за проф непригодность.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:00
      +2
      Это при Феликсе у чекистов были холодная голова и горячее сердце. А сейчас только липкие руки. Как и во всех "органах" впрочем.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 09:18
        0
        У этого даже руки недостаточно липкие. winked Сорвался куш.
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 08:59
    +1
    Доказывание хакерства сложно.Могли ускользнуть от правосудия...
    А теперь им на шею оденут прицепом еще и дачу взятки в особо крупном
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 09:04
      +2
      оденут прицепом еще и дачу взятки в особо крупном
      Вряд ли. Зачтут сотрудничество со следствием.
  3. kromer
    kromer Сегодня, 09:00
    +1
    Однако, получив 100 млн. рублей через посредника


    У ФСБшника неплохой аппетит .... был.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:03
    +4
    Так вот откудова хохлота знает все наши банковские реквизиты.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:19
    +2
    от хакерской группы

    А чем занимались эти хакеры? Если воровали в России, то должны сидеть. А если взламывали серверы ЦРУ - то должны получить медали "За отвагу".
    p.s. Мы еще помним уголовное дело, открытое какой-то районной прокуратурой против сельского учителя, использовавшего в школе нелицензионную винду.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 09:26
      +2
      7 мая 2007 года был приговорён к штрафу в размере 5000 рублей, позже он обжаловал приговор и 19 декабря 2008 года был полностью оправдан.

      Обошлось.
  6. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 09:35
    0
    Очень сомнительно, что этот сотрудник действовал в одиночку. Наверняка часть этих денег уходило наверх. Больно сумма большая, яно не для одного человека предназначалась. А ведь есть те, кто писал этому обортню характеристики и двигал его по службе.