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Минобороны РФ: 11 БПЛА ВСУ уничтожены системой ПВО над Крымом

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Минобороны РФ: 11 БПЛА ВСУ уничтожены системой ПВО над Крымом

Сегодняшнее утро в Крыму было неспокойным. Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на полуостров.


Около 5.30 мск местные жители услышали серию взрывов, о чем сообщалось в ряде пабликов и ТГ-каналов. В частности, пользователи соцсетей писали о звуках взрывов в районе Евпатории.

Позднее Минобороны РФ сообщило об атаке одиннадцати украинских БПЛА самолетного типа на Крым. Все объекты были уничтожены силами ПВО ВС РФ.

Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым

- говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за несколько минут до налета дронов украинские боевики попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Для этого было задействовано 5 надводных дронов.

Как сообщают в российском военном ведомстве, корабль не получил повреждений. Все вражеские объекты были вовремя обнаружены и уничтожены.

Стоит отметить, что ВСУ регулярно наносят удары по приграничным регионам России. При этом в своих террористических атаках киевский режим задействует не только дроны, но и артиллерию. Так, буквально вчера вечером из 152-мм орудий ВСУ было обстреляно предприятие «Шебекинский картон». К счастью, рабочая смена закончилась за час до атаки ВСУ, поэтому никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Подобные террористические акты, совершаемые киевским режимом на территории РФ, не имеют какого-либо военного значения. Они направлены исключительно на запугивание российских граждан и создание информационной повестки для украинцев, которая призвана перекрыть поток плохих новостей с фронта, где ВСУ несут огромные потери в ходе своего провалившегося контрнаступления.
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8 комментариев
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  1. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 09:36
    +3
    Несомненно не стоит учить генералов.
    Но всё же есть желание, что бы эта СВО побыстрее закончилась.
    И закончилась победой.
    И закончилась на польской границе.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
      0

      Neo-9947 (Neo)
      Сегодня, 09:36
      НОВЫЙ
      +1
      Несомненно не стоит учить генералов.
      Но всё же есть желание, что бы эта СВО побыстрее закончилась.
      И закончилась победой.
      И закончилась на польской границе.
      Ваши пожелания, да будь услышаны! мерикатос и запад накачивают ненужную вооружением, и не думают останавливаться. Походу уже и ATACMS прикатил туда.
      Байден одобрил передачу Украине тактических ракет ATACMS

      Касаемо сбитых дронов над Крымом, пока ПВО справляется. Молодцы!
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:07
      +2
      По позициям ПВО под Евпаторией судя по фотографии явно не дрон прилетел.

      1. Виктор29
        Виктор29 Сегодня, 11:29
        0
        УкроСМИ уже вовсю радуются, что опять жахнули С300/С400 под Евпаторией стоимостью 1.2лярда баксов, наши не возражают, заполняя эфир кадрами с Ланцетами, обстановкой на фронте, коррупцией в ВСУ и пр более важной чепухой.
        Скорей всего опять ихняя правда рулит, вчера про корабли тоже долго молчали пока они спутниковые фотки не выложили.
  2. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 09:38
    +2
    Кэпу "Сергея Котова" - браток, красавчик, так держать , жму лапу !
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:50
    0
    С какой целью написано про режим работы "Шебекинского картона"? Понятно, что нас порадовать подробностью, но после прочтения нацисты в другой раз могут и пораньше обстрел начать, не приходило на ум? Не стоило бы писать о режиме работы, ведь жизни человеческие...
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:04
    -1
    Зато над всей ОЧУ (оставшейся частью украины) этой ночью вполне себе "безоблачное небо".
    Видимо, у Шойгу на этот раз точно "ракеты кончились".
    Я требую продолжения банкета! (с)
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:12
    0
    маск отдал контроль над спутниками шас сша и всу онлайн будут все делать надо сбивать спутники