Сегодняшнее утро в Крыму было неспокойным. Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на полуостров.
Около 5.30 мск местные жители услышали серию взрывов, о чем сообщалось в ряде пабликов и ТГ-каналов. В частности, пользователи соцсетей писали о звуках взрывов в районе Евпатории.
Позднее Минобороны РФ сообщило об атаке одиннадцати украинских БПЛА самолетного типа на Крым. Все объекты были уничтожены силами ПВО ВС РФ.
Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым
- говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, за несколько минут до налета дронов украинские боевики попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Для этого было задействовано 5 надводных дронов.
Как сообщают в российском военном ведомстве, корабль не получил повреждений. Все вражеские объекты были вовремя обнаружены и уничтожены.
Стоит отметить, что ВСУ регулярно наносят удары по приграничным регионам России. При этом в своих террористических атаках киевский режим задействует не только дроны, но и артиллерию. Так, буквально вчера вечером из 152-мм орудий ВСУ было обстреляно предприятие «Шебекинский картон». К счастью, рабочая смена закончилась за час до атаки ВСУ, поэтому никто из сотрудников предприятия не пострадал.
Подобные террористические акты, совершаемые киевским режимом на территории РФ, не имеют какого-либо военного значения. Они направлены исключительно на запугивание российских граждан и создание информационной повестки для украинцев, которая призвана перекрыть поток плохих новостей с фронта, где ВСУ несут огромные потери в ходе своего провалившегося контрнаступления.