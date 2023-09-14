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Новый министр иностранных дел Японии заявила, что санкции против России сохранятся

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Новый министр иностранных дел Японии заявила, что санкции против России сохранятся

Япония, считающаяся страной коллективного Запада, хотя и находится далеко на востоке, продолжает придерживаться политики того самого Запада в отношении России.


Такое положение дел будет сохраняться и впредь, если верить словам Ёки Камикава, ставшей новым министром иностранных дел Японии. В частности, японский дипломат заявила, что санкции введённые ранее Токио против Москвы будут сохраняться. При этом Камикава добавила, что отношения с Россией будут строиться, учитывая национальные интересы Японии. Правда, не совсем понятно в чем интерес японцев при сохранении санкций, кроме как в потере российских рынков и ухудшении отношений с Москвой.

По словам главы японского внешнеполитического ведомства, её страна будет и дальше тесно взаимодействовать с мировым сообществом и, в частности, со странами G7, которые, видимо, Камикава и считает мировым сообществом.

Япония в рамках западных антироссийских санкций, введённых из-за ситуации на Украине, заморозила активы около тысячи российских граждан и ввела ограничения против почти 130 организаций и 12 банков.

Ёко Камикава возглавила МИД Японии вчера, сменив на этом посту Ёсимаса Хаяси, занимавшего эту должность около двух лет. Напомним, что ранее правительство Японии было отправлено в отставку, после чего началась смена министров кабмина.
Использованы фотографии:
ru.freepik.com
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12 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:36
    +2
    В частности, японский дипломат заявила, что санкции введённые ранее Токио против Москвы будут сохраняться. При этом Камикава добавила, что отношения с Россией будут строиться, учитывая национальные интересы Японии.

    Интересная логика у японской дамы - "мы вам ведро гуана в кашу, а вы нам за это бочку мёду".
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:56
      0
      У них все просто/сложно....
      Значимая часть населения настроена националистически и мечтают взять реванш... любым способом.
      Какая то часть реально опасается лезть в авантюра, свои, чужие, да ни в какие.
      Кого больше, кто сейчас рулит?
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:37
    +1
    Правда, не совсем понятно в чём интерес японцев при сохранении санкций, кроме как в потере российских рынков

    ***
    Не валяй дурака, Япония,
    Вот те газ, ты ведь мёрзнешь, небось.
    Сахалин и Хоккайдо – два берега:
    Сакэ,водка, минтай и лосось.
    Сакэ, водка, минтай и лосось...



    ***
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 09:38
    +1
    Что с нее взять-япона мать,как не крути.
  4. Седов
    Седов Сегодня, 09:43
    +1
    Правда, не совсем понятно в чем интерес японцев при сохранении санкций, кроме как в потере российских рынков и ухудшении отношений с Москвой.

    А это просто такая новая форма "взаимовыгодного" сотрудничества по-японски. За примером далеко ходить не надо, казус произошёл этой весной. Японский МИД: "Вчера мы ввели в отношении вас санкции, накладывающие запрет на поставки медикаментов и электронных компонентов в РФ. По-этому требуем немедленно отменить введённый сегодня Правительством РФ запрет на вылов японскими судами рыбы и крабов в районе южных Курил".. Как-то так.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Седов
      Японский МИД: "Вчера мы ввели в отношении вас санкции, накладывающие запрет на поставки медикаментов и электронных компонентов в РФ. По-этому требуем немедленно отменить введённый сегодня Правительством РФ запрет на вылов японскими судами рыбы и крабов в районе южных Курил"

      А это результат гастрольного чёса Зеленского по странам коллективного запада. Теперь они все живут в парадигме "А нас-то за шо?!"
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:51
    0
    японский дипломат заявила, что санкции введённые ранее Токио против Москвы будут сохраняться

    А мы тут, как-то, на другое и не рассчитывали.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:53
    0
    Новый министр иностранных дел Японии заявила, что санкции против России сохранятся
    . Какие хотелки у них самих, можно предпологать с высокой долей вероятности, история всем в помощь.
    Чьи хотелки они исполняют сейчас, тоже легко догадаться, предположить....
    В общем, все как и было, по накатанной.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:53
    0
    . При этом Камикава добавила, что отношения с Россией будут строиться, учитывая национальные интересы Японии.
    Аха, хитромудрый)) ипенец, в данном случае ипенка! fool Один в один с мерикатосами гонят свою политику.. Где ИМ выгодно, там всё ОК! Остальное пО борту!
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:56
    0
    От перестановки слагаемых сумма не меняется, а тут изменений даже не наблюдается, одно Ё поменяли на другое Ё.
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:59
    0
    . В частности, японский дипломат заявила, что санкции введённые ранее Токио против Москвы будут сохраняться.

    Сохранение санкция было одним из условий назначения этого человека на пост главного дипломата, иначе не прошла бы "америкосовскую комиссию".
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    0
    санкции введённые ранее Токио против Москвы будут сохраняться... отношения с Россией будут строиться, учитывая национальные интересы Японии
    Значит и санкции сохранят, а то и добавят и интересы России в отношениях учитываться не будут. Япония превыше всего, но при этом склонится в глубоком поклоне перед Сша. Ну и зачем нам такие отношения?