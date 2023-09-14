Новый министр иностранных дел Японии заявила, что санкции против России сохранятся

Япония, считающаяся страной коллективного Запада, хотя и находится далеко на востоке, продолжает придерживаться политики того самого Запада в отношении России.Такое положение дел будет сохраняться и впредь, если верить словам Ёки Камикава, ставшей новым министром иностранных дел Японии. В частности, японский дипломат заявила, что санкции введённые ранее Токио против Москвы будут сохраняться. При этом Камикава добавила, что отношения с Россией будут строиться, учитывая национальные интересы Японии. Правда, не совсем понятно в чем интерес японцев при сохранении санкций, кроме как в потере российских рынков и ухудшении отношений с Москвой.По словам главы японского внешнеполитического ведомства, её страна будет и дальше тесно взаимодействовать с мировым сообществом и, в частности, со странами G7, которые, видимо, Камикава и считает мировым сообществом.Япония в рамках западных антироссийских санкций, введённых из-за ситуации на Украине, заморозила активы около тысячи российских граждан и ввела ограничения против почти 130 организаций и 12 банков.Ёко Камикава возглавила МИД Японии вчера, сменив на этом посту Ёсимаса Хаяси, занимавшего эту должность около двух лет. Напомним, что ранее правительство Японии было отправлено в отставку, после чего началась смена министров кабмина.