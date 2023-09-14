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Сухопутные войска ВС России заинтересовались новой боевой машиной пехоты «Манул»

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Сухопутные войска ВС России заинтересовались новой боевой машиной пехоты «Манул»

Разрабатываемая "Курганмашзаводом" боевая машина пехоты "Манул" заинтересовала российские Сухопутные войска. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.


Опыт спецоперации показал важную роль бронетехники на поле боя, а также необходимость доработки имеющихся на вооружении российской армии боевых машин пехоты и разработки новых образцов БМП в иной конфигурации. В этом отношении военных заинтересовала БМП "Манул" с передним расположением двигателя, необитаемым боевым модулем и откидывающейся задней аппарелью, что облегчает выход десанта.

Специальная военная операция на сегодняшний день показывает, что решения, которые есть в "Мануле", были бы полезны на поле боя. Прежде всего к машине проявили интерес Сухопутные войска

- приводит РИА Новости слова Хромова.

Разработка БМП "Манул" ведется с учетом требований Минобороны, а также опыта применения бронетехники в СВО. Работы ведет Курганское СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения), впервые машину показали на форуме "Армия-2020", основой для "Манула" послужила БМП-3М "Драгун". Разработчики изначально заложили в конструкцию возможность вносить изменения, поэтому окончательный облик БМП еще не определен.

В базовом варианте БМП имеет переднее расположение двигателя и десантный отсек в кормовой части с откидывающейся аппарелью, вмещающий восемь человек. На вооружении необитаемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТРК "Корнет".
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23 комментария
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  1. Волков
    Волков Сегодня, 09:19
    +4
    Заинтересованность, это, конечно, хорошо, но для дела их надо много и много на ЛБС. Вопрос лишь в том, насколько быстро и в каком объёме смогут организовать поставки.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 09:27
      +4
      Точно также они интересовались Курганцем и Бумерангом
      1. KCA
        KCA Сегодня, 09:35
        +5
        Курганец и Бумеранг принципиально новые машины, а это развитие серийных БМП, другая компоновка, другой кузов, но в остальном производство комплектующих давно освоено, да и сборка не так чтоб сильно отличается
        1. Ил-18
          Ил-18 Сегодня, 09:55
          +1
          Цитата: KCA
          не так чтоб сильно отличается

          но получился своеобразный Минитерминатор, что лучше для нас и хуже для них.
        2. NKT
          NKT Сегодня, 09:55
          0
          Я согласен с вами, но все же это можно рассматривать как промежуточный вариант, пока не будут закончены испытания и не пойдет насыщение войсками выше названных БМ. Как во время ВОВ, пока промышленность эвакуировалась на восток, стали выпускать Т-60 и ставить авиационые двигатели на Т-34.
          1. KCA
            KCA Сегодня, 10:06
            0
            Тоже видел передачу про Т-34, из чего и как их не колхозили сразу после эвакуации заводов, пока производство не наладили, два рядом поставить - совсем не похожи
          2. a_2573
            a_2573 Сегодня, 10:09
            +2
            Я согласен с вами, что это промежуточное решение как и БТР82АУ, которое быстро и без больших затрат позволит повысить защиту и боевую мощь подразделений. Учитывая опыт СВО.
            1. Удав КАА
              Удав КАА Сегодня, 10:58
              +2
              Цитата: a_2573
              это промежуточное решение как и БТР82АУ,

              Получится опять "промежуточное" изделие, умножающее энтропию БМП... янки почти 50 лет назад сделали Абрашу и продолжают над ним издеваться бесконечными модернизациями до сих пор. Вон --М1А3Е ныне уже ковыряют и все на той же самой платформе. Та же история с МБР "Минитмен"... Что нам мешает не распылять крохи, а сделать фундамент и на нем лепить терема и избы с беседками -- ну, кому что потребно.
              А с Манулом, как и с Бумерангом возникнет вопрос аэромобильности...И все снова завертится по кругу, поднимая вьюгу... yes
              АГА.
              1. Romario_Argo
                Romario_Argo Сегодня, 11:10
                0
                БМП Манул это современная версия БМП-2 только на базе перевертыша БМП-3
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 09:22
    -5
    Вообще советские наработки по БМП себя изжили. Без должного бронирования превращается в братскую могилу. Еще по опыту Израиля было понятно что нужно беречь главную силу любой армии-ЛЮДЕЙ.Иначе какой смысл от этих бмп если они не могут уберечь экипаж и перевозимых!? Вообще странно что до сих пор нет в войсках тяжелых БМП, на базе тех же Т 72 или Т 80. Вот и опять Манул... На базе БМП 3, которая в свою очередь тоже не славится своей броней. Ладно... Так , мысли в слух. Надеюсь не получу молчаливых минусов, а если кто то подискутировать хочет, милости прошу hi
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:36
      +4
      что до сих пор нет в войсках тяжелых БМП, на базе тех же Т 72 или Т 80.
      ..кто то тебя заминусил ..я поправил..тем не менее ты заблуждаешься....задача БМП состоит в том что б в минимальное время доставить л.с на точку и поддержать огнём....ТБМП этого сделать не сможет..и весьма прожорлив по топливу...а в технике главное пламенное что?..пральна движка...без движки -рухлядь..да к тому же удельная нагрузка на грунт вполовину у БМП ниже чем у ТБМП...потому БМП гораздо проворлив чем ТБМП..
    2. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 09:51
      +1
      Вы получили кучу минусов, и подняли очень важную вещь, о которой здесь не пишут, потому что она непопулярна. А именно защита экипажей в западной технике. Мы все рады, что западная техника горит, и вряд ли кто-то замечает, что да, горит, но экипажи выживают. В профессиональной западной прессе есть анализы о том, что, например, «Леопарды» были уничтожены, но все экипажи уцелели. Как и в случае с Брэдли, выживание находится на гораздо более высоком уровне. А обучение экипажа - это время и деньги.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:02
        +1
        Цитата: Mедвежонок
        Мы все рады, что западная техника горит, и вряд ли кто-то замечает, что да, горит, но экипажи выживают.

        Именно потому, что она тяжелая, ее там мало, и вместо БМП они широко используют полные гробы на колесах - МРАП или Хамви-Максы про. Вы хотели бы, чтоб у нас вместо связки БМП-БТР была связка Курганец-Мотолыга? Так Мотолыга кратно лучше кстати сарая МРАП хотя бы тем, что заметна меньше, МРАП именно сарай, часто выше деревенского дома, МТЛБ за забором часто прячется - найди ее еще. А броня та же.
        Далее, от современных средств поражения не спасет и тяжелая БМП, а вот если их, БМП, кратно меньше, потому как тяжелые дороже обычных - пехота вообще без поддержки. У вас ровно наоборот выходит, вместо усиления защиты, с голым пузом - вперед на врага!
        Не надо лепить ахинею "столько же тяжелых вместо обычных". Это как "вместо мотопехоты" - столько же спецназа!
        Эта техника имеет право на жизнь, но - как техника спецназначения, например если сформируют бригады исключительно прорыва укрепленной обороны. Или для городских боев
      2. rytik32
        rytik32 Сегодня, 10:29
        +2
        Цитата: Mедвежонок
        но все экипажи уцелели

        К сожалению, пока это никак проверить нельзя. А верить западной прессе на слово я не буду.
        Приведу пример, который можно проверить. CV-90 не держит даже РПГ-7 ни в лоб, ни в борт. Модули бронирования оказались "картонными". И жертвы при попадании были.
      3. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:00
        -1
        но экипажи выживают.
        ...это кто тебе такое напел? ..часом ни джени псаки!!!..после атаки Корнета ни выживает ни кто...единственное выживают если открыты аппарели и то только после атаки легендарной "семёрки" и не более...прекращай фантазировать
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:24
    -2
    Уже было , несколько месяцев назад . Очевидно дальше анонсов дело не идёт . Опытные образцы и не более в лучшем случае . Тиражировать никак .
    В итоге - на ту же полку с игрушками где 57 Су , Армата и чекмейт
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 09:26
      +3
      Я бы сказал несколько лет назад. Драгун/манул старая история.
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: kaufman
      Опытные образцы и не более в лучшем случае . Тиражировать никак .

      А вот это уже -- к нашему любимому МО !!! Они заказчики и покупатели, которые хотят за "рупь двадцать"получить недорогую в производстве, технологичную и ремонтопригодную силами л/с, экономичную по ГСМ и долговечно-неубиваемую вундер вафлю!
      К сожалению, чудеса остались только в сказках. А за стоющую вещь ныне нужно платить и весьма дорого... А денег, как всегда, на всех не хватает: ну, не безразмерный же на самом-то деле тришкин кафтан!!! bully
      И надо честно признать: до СВО сухопутье у нас было в отстое...А когда жареный петух в задницу клюнул, то и Т-62 за милую душу присовокупили...
      Да, уж...
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:35
    +3
    То есть пока война не клюнула, она и не нужна была, машины из фольги всех устраивали а особенно тех кому на них точно не воевать! А тут сразу интерес, средства то выделили и можно отломить кусочек, вот и весь интерес. Кто принимает решения на таких машинах не воют, да и вообще никогда не воюет, разве что меж собой за кусок пожирнее
  5. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 09:36
    +5
    Целом вектор развития правильный, но смущает только состав вооружения, ампутирована 100 мм пушка. Троечку хвалят за огневую мощь. Тут явный даунсайзинг. Были же интересные проекты с 57 мм. Имхо идеально для БМП 57 мм высокой балистики + 12.7 пулемёт + АГС как в Бережке. Будет огневая мощь и достаточный боезапас.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:09
      0
      но смущает только состав вооружения, ампутирована 100 мм пушка
      ...ну тут такая история что возможно 100мм КУВ кастет себя не оправдал..во всяком случае мало известно об его подвигах...зато Корнет Оболенский уже вошел в историю как самое эффективное противотанковое снадобье...по сему в такой конфигурации и есть данный в материале комплекс
  6. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 11:02
    +2
    У 57 мм снаряда слабое осколочное действие и большая масса боекомплекта с орудием. Видимо строенная система из 100 мм орудия-пусковой установки, 30 мм автоматической пушки и пулемета эффективнее. Хотя в свете последних событий возможно стоит перейти на 120 мм орудие с функциями миномета, легкой пушки и пусковой установки для ракет.
  7. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 11:13
    0
    Интересна система у нас получается. В армии поступают или планируется поставлять:

    - тяжелая гусеничная БМП;
    - условно средняя и условно плавающая гусеничная БМП (БМП-3, "курганец"?);
    - легкая гусеничная БМП-2 и БМП-1;
    - колесные плавающие БТР-80, 82, 90;
    - не плавающие армейские автомобили типа "Тигр" и пр.;
    - гусеничные плавающие транспортеры МТЛБ.

    Не велика ли номенклатура? Она явно не от желания уменьшить суммарные расходы, обеспечить унификацию.

    Может стоит определиться с тем, что такое БМП, а что такое БТР и как их использовать?