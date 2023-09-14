Сухопутные войска ВС России заинтересовались новой боевой машиной пехоты «Манул»

Специальная военная операция на сегодняшний день показывает, что решения, которые есть в "Мануле", были бы полезны на поле боя. Прежде всего к машине проявили интерес Сухопутные войска

Разрабатываемая "Курганмашзаводом" боевая машина пехоты "Манул" заинтересовала российские Сухопутные войска. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.Опыт спецоперации показал важную роль бронетехники на поле боя, а также необходимость доработки имеющихся на вооружении российской армии боевых машин пехоты и разработки новых образцов БМП в иной конфигурации. В этом отношении военных заинтересовала БМП "Манул" с передним расположением двигателя, необитаемым боевым модулем и откидывающейся задней аппарелью, что облегчает выход десанта.- приводит РИА Новости слова Хромова.Разработка БМП "Манул" ведется с учетом требований Минобороны, а также опыта применения бронетехники в СВО. Работы ведет Курганское СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения), впервые машину показали на форуме "Армия-2020", основой для "Манула" послужила БМП-3М "Драгун". Разработчики изначально заложили в конструкцию возможность вносить изменения, поэтому окончательный облик БМП еще не определен.В базовом варианте БМП имеет переднее расположение двигателя и десантный отсек в кормовой части с откидывающейся аппарелью, вмещающий восемь человек. На вооружении необитаемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТРК "Корнет".