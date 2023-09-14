Вызванная разгерметизацией утечка на газопроводе в Саратове привела к обширному возгоранию. Пожар охватил площадь два гектара.Об этом сообщили в пресс-службе главка местной службы МЧС.Была нарушена герметичность газопровода Песчаный Умет – Сторожевка в городском поселке Красный Октябрь. При этом никто из жителей не пострадал.Сообщение о возгорании поступило от диспетчера компании «Газпром трансгаз Саратов» в 7.37 по местному времени (или в 6,37 по московскому). Выяснилось, что трубопровод, откуда произошла утечка газа, имел диаметр один метр. Эта линия не была предназначена для потребления домохозяйствами. Газ, который поступил наружу из поврежденной в результате разгерметизации трубы, загорелся. Возгорание охватило сухую траву на большой площади.К месту происшествия прибыли четыре расчета пожарных.Согласно информации, поступившей на Telegram-канал SHOT от жителей Саратова, перед возгоранием был слышен звук сильного взрыва. Они также сообщили, что горение сопровождается сильным дымом, столб которого заметен с расстояния нескольких километров от места происшествия.Аварии на российских газопроводах не являются редкостью и время от времени случаются в различных регионах страны. К примеру, в дальневосточном городе Уссурийске в прошлом месяце в трубе с газом произошел порыв. К счастью, там не случилось возгорания. Но даже если бы оно и произошло, это вряд ли привело бы к трагическим последствиям. Дело в том, что место прорыва находилось вдалеке от жилья, инфраструктурных объектов и дорог.