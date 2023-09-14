Военное обозрение
Войти Регистрация

Утечка на газопроводе в Саратове привела к обширному возгоранию

19
Утечка на газопроводе в Саратове привела к обширному возгоранию

Вызванная разгерметизацией утечка на газопроводе в Саратове привела к обширному возгоранию. Пожар охватил площадь два гектара.

Об этом сообщили в пресс-службе главка местной службы МЧС.

Была нарушена герметичность газопровода Песчаный Умет – Сторожевка в городском поселке Красный Октябрь. При этом никто из жителей не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило от диспетчера компании «Газпром трансгаз Саратов» в 7.37 по местному времени (или в 6,37 по московскому). Выяснилось, что трубопровод, откуда произошла утечка газа, имел диаметр один метр. Эта линия не была предназначена для потребления домохозяйствами. Газ, который поступил наружу из поврежденной в результате разгерметизации трубы, загорелся. Возгорание охватило сухую траву на большой площади.

К месту происшествия прибыли четыре расчета пожарных.

Согласно информации, поступившей на Telegram-канал SHOT от жителей Саратова, перед возгоранием был слышен звук сильного взрыва. Они также сообщили, что горение сопровождается сильным дымом, столб которого заметен с расстояния нескольких километров от места происшествия.

Аварии на российских газопроводах не являются редкостью и время от времени случаются в различных регионах страны. К примеру, в дальневосточном городе Уссурийске в прошлом месяце в трубе с газом произошел порыв. К счастью, там не случилось возгорания. Но даже если бы оно и произошло, это вряд ли привело бы к трагическим последствиям. Дело в том, что место прорыва находилось вдалеке от жилья, инфраструктурных объектов и дорог.
Использованы фотографии:
https://saratov-tr.gazprom.ru/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 09:20
    +1
    "Разгерметизация"... случайная, такая и следом-пожар. Само так, взяло и разгерметизировалось и само же и загорелось.... Ага.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:32
      0
      Самовольная врезка? Или будем на всё реагировать "если в кране нет воды, значит выпили ххлы"?
      1. uav80
        uav80 Сегодня, 10:12
        +1
        Цитата: KCA
        Самовольная врезка?

        Какая может быть врезка в газопровод высокого давления, там что самоубийцы чтоль...

        У нас радом с Сарапулом тоже газопровод в 99 рванул, из-за смещения пластов земли по причине оползня на берегу Камы, но это был уже второй раз поэтому минерализованная полоса была сделана и пожар дальше не распространился
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 11:23
          0
          Цитата: uav80
          Какая может быть врезка в газопровод высокого давления, там что самоубийцы чтоль...

          Запросто до года 2005- потом они стали охранные системы ставить.
          Врезались и газовый конденсат отбирали...
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:15
        +1
        Да,спецслужбы украинециков неприятно удивляют...Смеялись над их эмблемой несколько лет назад."А оно вот как,Михалыч(с)"
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: Monster_Fat
      "Разгерметизация"... случайная, такая и следом-пожар. Само так, взяло и разгерметизировалось и само же и загорелось.... Ага.

      Под поездом в СССР - тоже страна 404 или США? fool
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:30
    -2
    Думаю теперь такие «утечки» будут происходить , а возможно и веярные отключения электроснабжения... эти теперь научились свои «гераньки-шахиды» запускать .
    И надо признать не безуспешно .
    Теперь и крым и Саратов и Псков и Энгельс . И Черноморскому флоту не хило ввалили и стратегической авиации . И это есть факт . И это 404 страна без Авиации и флота.
    Минусы кидайте товарищи маршалы диванов и продолжайте распушать свои Будённовский усы , как все круто проходит
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 09:35
      +5
      Минусы кидайте товарищи маршалы диванов и продолжайте распушать свои Будённовский усы , как все круто проходит


      Критика полезна, а вот ёрничать не надо. Открытия своим творением вы не сделали.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 10:49
        +1
        Да не ёрничаю я. Именно что обидно и досадно ! Полтора года СВО и ? Прилетает теперь везде где хотят. И каждый день же что то новое креативят!
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:10
      -3
      теперь в каждой аварии искать руку киева?????
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 10:50
        0
        Скорее голову , не в каждой но это очень похоже
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 11:24
          0
          Цитата: kaufman
          Скорее голову , не в каждой но это очень похоже

          Пока это ни на что не похоже, и версии в пользу диверсии, или технической неисправности можно оценивать как 50%х50%. Короче надо ждать заключение работы комиссии по установлению причин аварии, которых всяко может быть больше чем одна, от коррозийного повреждения до просадки грунта в результате дождей или неравномерного промерзания(промерзание в данном случае не канает).
  3. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 09:33
    +1
    Диверсия это,не надо врать.Контрразведка жует сопли..
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:11
      -4
      диверсия у вас в голове)))))))............
      1. AVESSALOM
        AVESSALOM Сегодня, 10:34
        +1
        А у вас в голове все хорошо.Продолжайте радоваться.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: AVESSALOM
      Диверсия это,не надо врать.Контрразведка жует сопли..

      Выйдете и помогите ей НЕ жевать- поохраняйте например мосты и путепроводы которых у нас около 42 000.Или школы.Или больницы...
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 09:34
    +1
    Была нарушена герметичность... Произошло возгорание... Но при этом никто из жителей не пострадал....

    Любая диверсия в тылу так или иначе наносит вред как бойцам на фронте, так и населению в тылу. Просто это не всем очевидно, но это именно так. А благодушное отношение к этому факту лишь усугубляет ситуацию.
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:04
    +1
    Бомбят, взрывают, обстреливают...
    Но живут, и гораздо дольше заявленных трёх дней.
    Г-н Путин - не из обидчивых.

    "Разгерметизация", не иначе как самопроизвольная. Бывает. У нас всё бывает.
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:09
    +1
    горение сопровождается сильным дымом

    Ну да, это газ горит, ну конечно. Главное - начальство не расстраивать, а то и вломить могут.