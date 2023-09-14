Источник назвал сроки пуска реакторов прошедшего капитальный ремонт тяжёлого атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Запланированный на ноябрь физический пуск знаменует начало практических полномасштабных испытаний реакторов в разных режимах. Фактически это означает выход на определенный уровень мощности реакторов, чтобы потом можно было сделать вывод о работоспособности всей ядерной энергетической установки

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М продолжает находиться на "Севмаше", где проходит капитальный ремонт и модернизацию. Как заявил источник в кораблестроительной отрасли, на крейсере готовится запуск реакторных установок.Основные работы на "Адмирале Нахимове" уже завершены, корабль готовят к выходу на испытания, которые должны начаться в этом году. По словам источника, знакомого с ситуацией, физический пуск двух атомных реакторов запланирован на конец осени, полномасштабные испытания силовых установок начнутся в ноябре.- приводит ТАСС слова источника.Испытания модернизированного крейсера начнутся в этом году, это заявили в Минобороны, но точных сроков не назвали. Возвращение "Адмирала Нахимова" в боевой состав Северного флота запланировано на следующий год.Корабль в ходе капитального ремонта и модернизации полностью обновил свой комплекс вооружения, получив 80 ячеек УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахты ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпед либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР. Такая информация имеется в свободном доступе, как там на самом деле никто не знает.Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".