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Источник назвал сроки пуска реакторов прошедшего капитальный ремонт тяжёлого атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

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Источник назвал сроки пуска реакторов прошедшего капитальный ремонт тяжёлого атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М продолжает находиться на "Севмаше", где проходит капитальный ремонт и модернизацию. Как заявил источник в кораблестроительной отрасли, на крейсере готовится запуск реакторных установок.


Основные работы на "Адмирале Нахимове" уже завершены, корабль готовят к выходу на испытания, которые должны начаться в этом году. По словам источника, знакомого с ситуацией, физический пуск двух атомных реакторов запланирован на конец осени, полномасштабные испытания силовых установок начнутся в ноябре.

Запланированный на ноябрь физический пуск знаменует начало практических полномасштабных испытаний реакторов в разных режимах. Фактически это означает выход на определенный уровень мощности реакторов, чтобы потом можно было сделать вывод о работоспособности всей ядерной энергетической установки

- приводит ТАСС слова источника.

Испытания модернизированного крейсера начнутся в этом году, это заявили в Минобороны, но точных сроков не назвали. Возвращение "Адмирала Нахимова" в боевой состав Северного флота запланировано на следующий год.

Корабль в ходе капитального ремонта и модернизации полностью обновил свой комплекс вооружения, получив 80 ячеек УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахты ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпед либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР. Такая информация имеется в свободном доступе, как там на самом деле никто не знает.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".
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16 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:38
    +3
    Ну дай бог чтоб все прошло успешно! Будет хоть один большой корабль с хорошим вооружением.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:52
      -2
      Самые большие и самые мощные по вооружению в мире неавианосные боевые надводные корабли с ядерной энергетической установкой в составе российского ВМФ -«Киров», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» и «Пётр Великий». Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" на модернизации, остальные в строю, поэтому всего таких кораблей в составе ВМФ -4 .
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 09:57
        +4
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" на модернизации, остальные в строю

        Вы, пардон, из какой параллельной вселенной такие репорты пишете?
        Киров из состава флота еще в 2002-ом вывели, Лазарева еще в 2021 на утилизацию отправили
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 11:05
          0
          согласен, только какая то странная утилизация
          ни Киров ни Лазарев так и не пилят на иголки - больше похоже на дефектацию корпусов этих 2-х ТАРКов
          а позже от нашего минобороны могут и новые вводные поступить
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 10:00
        +1
        Вы статью эту в википедии хотя бы до конца листните, там в конце написано как они все четыре "в строю".
  2. евгений-дальневосточник
    евгений-дальневосточник Сегодня, 09:57
    0
    Долго же его модернизируют....А испытания на год расстянуть могут если не больше..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:00
    0
    По службе " Калинина" при СССР у нас на сайте пару человек знают причину ,но молчат,почему он довольно быстро стал " королём причала" одного такого хитрого ,в Северомооске.Когда выходили и заходили в Мурманск он там долго стоял,вот не было у меня привычки фотографировать рейд и ВМБ и что вокруг.Честно говоря были сомнения ,что " Калинина" - " Нахимова " восстановят.Экипажу удачного освоения ввереной ему " машины" ,кораблю семь футов под килём.
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 10:23
      0
      В конце июня1991 вернулся с боевой службы на последних каплях провизии, дошло до "автономного хлеба". Дембелей уволили одним сходом, со словами "вы корабль не очень то растаскивайте".
      Потом стоял на рейде, причала для него не было :(
      Это его служба в СССР, дальше не знаю :(
      А по "Кирову" решение надо принимать еще в 1989, когда он вернулся с боевой службы с течью в парогенераторе первого контура носового эшелона.
  4. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 10:16
    +1
    Автор, говоря о вооружении ТАРКР-а, почему-то назвал только комплекс ЗУР большой (средней) дальности С-300СФ, а о ЗРК самообороны (ближнего радиуса) даже не вспомнил. Куда подевалась батарея ЗРПК???Или от установки 6 "Панцирей-М" на 240 перехватчиков, плюс зенитные автоматы уже отказались? Ну тогда мы рискуем в итоге получить "Нью-нуклеар Москву", а не "Адмирала Нахимова". bully
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:25
      +2
      Я боюсь что 10 гарпунов в залпе с одного борта он и так и сяк не переживет
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 10:34
        -1
        Так он их с гор рунами км себе и подпустит....
        1. Умник
          Умник Сегодня, 10:52
          +1
          Даже если гарпуны с АПЛ летят??? Для того чтобы завалить такую вундервафлю матрасы пойдут на любую хитрость
  5. Умник
    Умник Сегодня, 10:24
    0
    Как Франкенштейна будут оживлять! Он жив! И молния в небеса!
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:28
    -1
    С беспилотниками чем будет бороться?
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:52
      0
      Наверно матросским матом сбивать будет
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 10:52
    0
    Бесцельная и не нужная трата денег в настоящее время. Известно что нужно и даже экстренно необходимо ! Не нужен нам большой корабль . Укры вон без флота ЧФ выводят из строя успешно