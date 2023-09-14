Научный центр ГК «Ростех» выпустил опытные образцы всепогодной видеокамеры с дальностью обнаружения до двадцати километров

Камеры ближнего ИК-диапазона пользуются стабильным спросом со стороны как военных, так и гражданских заказчиков, поскольку такие устройства незаменимы для решения целого спектра задач

Таким образом, наша разработка «смотрит» дальше и «видит» лучше