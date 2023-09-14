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Научный центр ГК «Ростех» выпустил опытные образцы всепогодной видеокамеры с дальностью обнаружения до двадцати километров

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Научный центр ГК «Ростех» выпустил опытные образцы всепогодной видеокамеры с дальностью обнаружения до двадцати километров

Инженеры АО «ЦНИИ «Электрон» (входит в Госкорпорацию «Ростех») разработали и выпустили опытные образцы видеокамеры с дальностью обнаружения и съемки объектов на расстоянии до двадцати километров. Оптический прибор, созданный на ведущем предприятии России по разработке и выпуску фотоэлектроники, способен работать в любое время суток в условиях плохой видимости. О выпуске опытной серии новой видеокамеры рассказали в пресс-службе ГК «Ростех».


Телевизионная камера может использоваться на разных типах летательных аппаратов, в том числе беспилотниках, а также устанавливаться в наземные системы наблюдения. Благодаря универсальности конструкции и уникальным техническим возможностям область применения прибора самая широкая: от военных целей до гражданских, включая проведение поисково-спасательных операций в сложных условиях, в том числе на воде.

Камеры ближнего ИК-диапазона пользуются стабильным спросом со стороны как военных, так и гражданских заказчиков, поскольку такие устройства незаменимы для решения целого спектра задач

— рассказал генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

Он добавил, что разработанный в научном центре оптический прибор оснащен инфракрасной SWIR-камерой, способной работать в ночное время и давать картинку наблюдаемого объекта на порядок более четкую, чем устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне. При использовании лазерной подсветки дальность обнаружения объектов у данной камеры в 3−3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона.

Специалисты ЦНИИ «Электрон» разработали и впервые применили в новом устройстве наблюдения и видеофиксации собственное ноу-хау, позволяющее сократить количество помех и увеличить разрешающую способность камеры. Суть его в том, что в камере установлен специальный телевизионный датчик в герметичном корпусе. Внутри него в вакууме находится чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Датчик считывает и обрабатывает отраженные от обнаруженных объектов фотоны, в том числе в ближнем инфракрасном диапазоне 0,95−1,65 мкм.

Основным сигналом, который фиксирует прибор, является лазерная подсветка, полученная в установленное время, при этом передний и задний планы кадра подавляются. Это позволяет четко сфокусироваться на изображении целевого объекта. Применение лазерной подсветки дает возможность обнаруживать объекты и формирует изображение с высоким разрешением даже в полной темноте, в условиях тумана, дождя, пылевых бурь и наличии других природных и искусственных помех.

Таким образом, наша разработка «смотрит» дальше и «видит» лучше

— резюмировал генеральный директор ЦНИИ «Электрон».
Использованы фотографии:
Сайт ГК «Ростех»
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26 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:40
    0
    Ну вот, а то кричат тут некоторые что всё развалили, ничего не выпускают, стикеры переклеивают и все такое. Есть умы и они работают!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:44
      +1
      Дьявол он как положено кроется в деталях, а именно в комплектующих и возможности не опытного, а массового выпуска. Вопрос затрат, в условиях невойны, дело десятое, на потом.
      1. Седов
        Седов Сегодня, 09:54
        +2
        Дьявол он как положено кроется в деталях, а именно в комплектующих и возможности не опытного, а массового выпуска. Вопрос затрат, в условиях невойны, дело десятое, на потом.

        Была скудная информация о том, что она собрана на 97% из отечественных компонентов. Видимо сам SWIR модуль не российский (могу ошибаться) . А так, технологический вектор хоть поздно, но все-таки меняется на сборку из российских компонентов, с минимальным применением электронных компонентов, произведённых в дружественных странах. Но приоритет все-таки за российским. Просто немного раньше надо было в эту гонку включаться. Пока мы сильно запаздываем..
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 10:00
          +1
          Я только за, увидеть в стране своего производителя хорошей и массовой оптики.
        2. mann
          mann Сегодня, 10:08
          +2
          технологический вектор хоть поздно, но все-таки меняется на сборку из российских компонентов, с минимальным применением электронных компонентов, произведённых в дружественных странах. Но приоритет все-таки за российским.
          Если так,то я очень и очень рад hi
          Просто немного раньше надо было в эту гонку включаться. Пока мы сильно запаздываем..
          Что поделаешь,все мы задним умом крепки... Но гораздо хуже опустить руки и скупать готовую технику с китайских интернет-магазинов! А так наберутся опыта и глядишь,догоним! Будем верить
        3. Елис_С
          Елис_С Сегодня, 11:07
          0
          Но приоритет все-таки за российским. Просто немного раньше надо было в эту гонку включаться. Пока мы сильно запаздываем..

          Лучше позже, чем никогда!
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:42
    +1
    Звучит хорошо, ну тогда расположите одинаково с севера на юг для наблюдения за дронами противника.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 09:52
      +2
      До того, как "расположить с севера на юг" надо, чтобы Министерство обороны "увидело" и "закупило" -а с этим может выйти проблема, как и с многими другими перспективными разработками до этого. Лично я жалею больше о не закупке взрывателей воздушного подрыва для артиллерийских снарядов, которые в своё время были уже разработаны, но Мин Обороны их в упор "не заметило" , из-за чего теперь тратим по 10 снарядов там, где хватило бы и 2.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:45
    +4
    Лазерная подсветка? Против высокотехнологичного противника не проканает, простите за мой французский. В текущем моменте остро необходимо в достаточном количестве. Цену только не задирайте, ростеховцы!
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:04
      0
      Лазерная подсветка вроде бы во всех приличных ночниках есть. Конечно есть и датчики лазерного облучения, но что они дают? Успеть выпрыгнуть из танка или успеть накидать дымовых гранат во все стороны?
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 10:36
      0
      Цитата: Галеон
      Лазерная подсветка?

      SWIR-камерой видно сквозь туман, например. А излучение... Ну, так сканировать теоретически можно любое. И на практике подтверждается.

      Хотя, читая Ваш коммент, вспомнил, как в школе (советской) учитель физики привела пример пользы производства изотопов. Забрасываем в источник водоснабжения противника определенный изотоп в безвредной для здоровья концентрации... и противник будет "светиться" в любое время суток.
      Цитата: Галеон
      Цену только не задирайте, ростеховцы!
      Есть надежда, что их тоже учили правильные учителя.
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 09:53
    -1
    Если фото соответствует действительности - камера не всепогодная laughing
    В туман, в минус ноль градусов точно ослепнет yes
    Простейшие щетки не предусмотрены для очистки камеры
    А если вылетел в дождь дрон, а потом минус 1 хотя бы ?
    Так что как опытная партия может и ок, а так надо еще пахать и пахать fellow
    1. mann
      mann Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: Корона без вируса
      Если фото соответствует действительности - камера не всепогодная laughing
      В туман, в минус ноль градусов точно ослепнет yes
      Простейшие щетки не предусмотрены для очистки камеры
      А если вылетел в дождь дрон, а потом минус 1 хотя бы ?
      Так что как опытная партия может и ок, а так надо еще пахать и пахать fellow

      Главное,начать! В космос тоже не сразу на Марс полетели
    2. svan26
      svan26 Сегодня, 10:29
      +2
      Во всепогодных камерах наблюдения давно используют боксы и стекла с подогревом, чтоб не потели и не мерзли...
    3. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: Корона без вируса
      Простейшие щетки не предусмотрены для очистки камеры

      А может там обогрев стекла.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 10:39
        0
        Цитата: Южноукраинец
        Цитата: Корона без вируса
        Простейшие щетки не предусмотрены для очистки камеры

        А может там обогрев стекла.

        Не путайте мягкое с теплым! bully
    4. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 10:33
      +2
      Цитата: Корона без вируса
      А если вылетел в дождь дрон, а потом минус 1 хотя бы ?

      А у них стекла "не потеющие", да еще и с подогревом! laughing
      Полагаю конструкторы не ученики-первогодки и данную проблему учли при разработке изделия. Гораздо проблематичней с лазерной подсветкой, ибо она напрочь демаскирует объект. Ну, если только кто-то это делает отдельно от нашего наблюдателя. Тогда ответка полетит к нему... yes
      (А потом чем будем "светить"? Фонарем под левым глазом?
      -- Почему ... "под левым"?
      -- Да потому что правым нужно прицеливаться! )
      laughing
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 10:41
        0
        Я же написал - что если фотка соответствует действительности - то только тогда мои претензии на 146 прОцентов верны wink
        Фотка правдивая - я прав good
        Ну а нет - и суда нет wassat
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 09:59
    +2
    Я, конечно, человек тёмный... Но если камера чего-то не видит из-за песка в воздухе, почему этому может помочь лазерная подсветка? Или лазер его прожигает?
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: acetophenon
      Я, конечно, человек тёмный... Но если камера чего-то не видит из-за песка в воздухе, почему этому может помочь лазерная подсветка? Или лазер его прожигает?

      А у нас, в средней полосе или на ЦЕ ТВД, так много пылевых бурь, что аж деваться некуда? А арабам, если нужно, продадим то, что разработали. Если хотят -- пусть сами и дорабатывают! (если ума хватит... bully )
  6. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 10:01
    +4
    Получается не зря американский беспилотник со дна Чёрного моря достали. Дальность 20 км, безусловно впечатляет. Теперь можно использовать БПЛА на высотах до 20 км, или воздушные шары (упрощённые, управляемые ааэростаты), что значительно дешевле. Для аэрростатов , камеры можно изготавливать потяжелее и помощнее соответственно. Обнаружить и тем более уничтожить, такой, прозрачный для локаторов объект будет очень непросто.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 10:39
      0
      По лазеру подсветки навестись - не?
      Хотя стратосферные аэростаты, да ещё с беспилотниками-камикадзе...
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:21
    0
    Надеюсь это не пиар акция, а анонс о запуске в производство качественного изделия востребованного нашими военными.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:31
    +2
    Лучшая в СССР оптика, в т.ч. первая в СССР "просветлённая" выпускалась на легендарном заводе "Арсенал". Там после ВОВ работали немцы с Карл Цейс. "Арсенал" выпускал не только всякие прицелы, перископы для АПЛ, но и бытовые и профи фотоаппараты на уровне лучших мировых образцов, намного всё лучше было, чем, например, у ЛОМО. Не только оптика, но и файнмеханика были великолепные.
    Возродить после освобождения Киева вряд ли получится. Все специалисты уже умерли.((((
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:38
    +1
    Всё же Хавк не зря тогда уронили.
    А лазерная подсветка разве не выдаёт место положение самой камеры и не предупреждает врага, что он обнаружен?
  10. solar
    solar Сегодня, 11:07
    0
    с дальностью обнаружения и съемки объектов на расстоянии до двадцати километров

    Ох уж эти лукавые фразы.
    Объект- это и трехэтажное здание в чистом поле может быть. А "до"- это и километр- другой, тоже до 20 км.
    Информации реальной ноль, кроме того, чтобы обеспечить дальность до 20 км нужно использовать для обнаружения демаскирующее лазерное излучение.