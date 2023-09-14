Научный центр ГК «Ростех» выпустил опытные образцы всепогодной видеокамеры с дальностью обнаружения до двадцати километров

Инженеры АО «ЦНИИ «Электрон» (входит в Госкорпорацию «Ростех») разработали и выпустили опытные образцы видеокамеры с дальностью обнаружения и съемки объектов на расстоянии до двадцати километров. Оптический прибор, созданный на ведущем предприятии России по разработке и выпуску фотоэлектроники, способен работать в любое время суток в условиях плохой видимости. О выпуске опытной серии новой видеокамеры рассказали в пресс-службе ГК «Ростех».
Телевизионная камера может использоваться на разных типах летательных аппаратов, в том числе беспилотниках, а также устанавливаться в наземные системы наблюдения. Благодаря универсальности конструкции и уникальным техническим возможностям область применения прибора самая широкая: от военных целей до гражданских, включая проведение поисково-спасательных операций в сложных условиях, в том числе на воде.
Камеры ближнего ИК-диапазона пользуются стабильным спросом со стороны как военных, так и гражданских заказчиков, поскольку такие устройства незаменимы для решения целого спектра задач
— рассказал генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.
Он добавил, что разработанный в научном центре оптический прибор оснащен инфракрасной SWIR-камерой, способной работать в ночное время и давать картинку наблюдаемого объекта на порядок более четкую, чем устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне. При использовании лазерной подсветки дальность обнаружения объектов у данной камеры в 3−3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона.
Специалисты ЦНИИ «Электрон» разработали и впервые применили в новом устройстве наблюдения и видеофиксации собственное ноу-хау, позволяющее сократить количество помех и увеличить разрешающую способность камеры. Суть его в том, что в камере установлен специальный телевизионный датчик в герметичном корпусе. Внутри него в вакууме находится чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Датчик считывает и обрабатывает отраженные от обнаруженных объектов фотоны, в том числе в ближнем инфракрасном диапазоне 0,95−1,65 мкм.
Основным сигналом, который фиксирует прибор, является лазерная подсветка, полученная в установленное время, при этом передний и задний планы кадра подавляются. Это позволяет четко сфокусироваться на изображении целевого объекта. Применение лазерной подсветки дает возможность обнаруживать объекты и формирует изображение с высоким разрешением даже в полной темноте, в условиях тумана, дождя, пылевых бурь и наличии других природных и искусственных помех.
Таким образом, наша разработка «смотрит» дальше и «видит» лучше
— резюмировал генеральный директор ЦНИИ «Электрон».