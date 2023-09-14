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Советник главы ДНР назвал цифры общих потерь ВСУ с начала российской спецоперации

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Советник главы ДНР назвал цифры общих потерь ВСУ с начала российской спецоперации

Несмотря на то, что Киев старается скрыть потери украинской армии с начала спецоперации, всячески замалчивая эту тему, реальные цифры все равно становятся известны. Уже и на Западе признают огромные потри ВСУ, только Зеленский и его окружение продолжают твердить, что "потерь нет".


На сегодняшний день безвозвратные потери украинской армии достигли 500 тысяч человек или около того. Это с начала спецоперации, т.е. с конца февраля прошлого года. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, цифры взяты не с потолка, это и данные разведки и изучение открытых источников Украины и Запада, в том числе заявлений официальных лиц. Западные политики иногда в своих заявлениях называют количество потерянных Украиной военнослужащих.

В пример можно привести недавнюю реакцию генсека НАТО Йенса Столтенберга, который фразой: "Никто и не обещал, что будет легко", фактически подтвердил уничтожение полумиллиона украинских солдат в ходе конфликта.

Причем, как утверждает Гагин, в эти 500 тысяч не вошли санитарные потери и пропавшие без вести. Если их подсчитать, что цифры станут еще больше. Отсюда и нехватка мобилизационного ресурса на Украине. Упоротых нациков уже ликвидировали, кто не успел сбежать - мобилизовали, остальные уже давно частью на Западе, частью в России.

Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, она близка к демографическому срыву

- приводит РИА Новости слова советника Пушилина.

Ранее Гагин заявил о потере ВСУ 70 тысяч человек личного состава с начала летнего контрнаступления. Российский президент, выступая на ВЭФ, привел примерно такие же цифры потерь, заявив о 71,5 погибших и раненых украинских военных.
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36 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 10:02
    0
    Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, она близка к демографическому срыву

    Она близка к мобилизации подростков и женщин. И это страшнее всего. Но Зе команду это не коснётся.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:12
      +5
      Цитата: Седов
      Она близка к мобилизации подростков и женщин.

      Узбагойтесь. Вна Украине 800 000 крепких здоровых богатых молодых мужиков призывного возраста гуляют по ресторанам и ночным клюбам с бронёй или студбилетом в кармане. Даже таксисты каким-то образом получают бронь. Бизнес покруче военкоматовского на миллиарды.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 10:12
      +4
      Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, она близка к демографическому срыву

      Вот и прекрасно, чтобы больше такие кретины не рождались...
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:18
        +2
        Цитата: Msi
        Вот и прекрасно, чтобы больше такие кретины не рождались...

        Да, это немного облегчит процесс денацификации.
    3. Msi
      Msi Сегодня, 10:15
      +2
      Она близка к мобилизации подростков и женщин. И это страшнее всего

      Что вас испугало? Обычная практика людоедских режимов...
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
    +1

    Причем, как утверждает Гагин, в эти 500 тысяч не вошли санитарные потери и пропавшие без вести. Если их подсчитать, что цифры станут еще больше.
    А кто этих будет считать? Валяются по полям лесам, и перелескам... От коих, уже только кости остались.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      пропавшие без вести. Если их подсчитать, что цифры станут еще больше.
      А кто этих будет считать?

      Можно и к-во этих примерно оценить. Есть какие-то сообщества жён, мужья которых "пропали без вести". В этих сообществах есть списки тех, кого они ищут. Даже митинги устраивают.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 10:21
        +2
        Есть какие-то сообщества жён, мужья которых "пропали без вести".

        Osint считал несколько месяцев назад. Было 350 тыс. убитых. Выписки о смерти военнослужащих. Могут быть дополнительно без вести пропавшие. Они не входят.
        1. solar
          solar Сегодня, 11:00
          0
          Osint считал несколько месяцев назад

          Osint ничего не считал и не мог считать, так как это не человек или организация, а способ сбора информации. :((
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:14
    +2
    Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, она близка к демографическому срыву
    На месте ГШ МО РФ я бы на это не надеялся.
    Сидя в окопе, в войнах не побеждают.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 10:17
      +1
      На месте ГШ МО РФ я бы на это не надеялся.
      Сидя в окопе, в войнах не побеждают.

      Ну дайте дельный совет, как нужно воевать. Можно стрелочки даже нарисовать...
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 10:59
        0
        Вы как к старшему по званию обращаетесь, корнет?! )
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      На месте ГШ МО РФ

      не обижайтесь но вы на своем за год не смогли освоить сервисы сайта в полном объеме
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 11:01
        0
        Не царское это дело.
        Для этого существуют специально обученные люди.
  4. Million
    Million Сегодня, 10:23
    +1
    Интересно,почему умалчивают наши потери?Боятся озвучить?
    1. Msi
      Msi Сегодня, 10:27
      0
      Интересно,почему умалчивают наши потери?Боятся озвучить?

      А укросвиньи свои озвучили? Или тож боятся?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:33
        0
        А укросвиньи свои озвучили?
        Равнение на право!
    2. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 11:14
      +2
      Цитата: Million
      Интересно,почему умалчивают наши потери?

      Точная цитата слов Стрелкова ( Гиркина ) -
      " Наши потери , как минимум не меньше "
      --------------------
      И все тут понимают , что изрядную долю этих потерь составляют жители Донбасса. А так же.. т.наз новоприсоединенных территорий. И Донбасс и эти территории .. обезлюдели заметно ( в мужском населении ).
      Кроме того , изрядную долю составляют бывш. заключенные.
  5. Седов
    Седов Сегодня, 10:26
    +1

    Узбагойтесь. Вна Украине 800 000 крепких здоровых богатых молодых мужиков призывного возраста гуляют по ресторанам и ночным клюбам с бронёй или студбилетом в кармане. Даже таксисты каким-то образом получают бронь. Бизнес покруче военкоматовского на миллиарды.

    Чего-то они в бой то не сильно рвутся, эти 800 тысяч крепких мужских тел. А на Западе в экстрадиции мобресурса Зеленскому все, кроме прибалтов отказали.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 10:30
      0
      Чего-то они в бой то не сильно рвутся, эти 800 тысяч крепких мужских тел.

      Видимо тела не сильно крепкие, а может и не мужские...и не 800 тыс.
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:32
    +1
    На сегодняшний день безвозвратные потери украинской армии достигли 500 тысяч человек или около того.
    Если это правда, это катастрофа для украины. В принципе это не хорошо для всех славян.
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 10:59
      -1
      Славяне славянам рознь. Славяне из Восточной Европы считают нас врагами.
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:35
    +4
    А собственные потери скрываем? Делаем вид что их нет?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 10:50
      0
      Расскажите пожалуйста , хоть один пример в истории , когда были идиоты озвучивающие свои потери во время боевых действий ? Ну хоть один. И да , никто не делает вид что потерь нет. Даже высшие лица говорят что они есть.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 11:07
        0
        Расскажите пожалуйста , хоть один пример в истории , когда были идиоты озвучивающие свои потери во время боевых действий ? Ну хоть один. И да , никто не делает вид что потерь нет. Даже высшие лица говорят что они есть.


        Так у нас не война же, а СВО. Впрочем, во время ВОВ никто в СМИ не обсуждал каков мобилизационный потенциал у Германии остался, только уничтоженных врагов.
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 11:13
          0
          Вопрос номер один : где в моем тексте написано слово война (раз вы решили к словам придраться ). Вопрос номер два : как хорошо вы изучали СМИ ВОВ СССР что бы утверждать подобное ?
          1. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 11:29
            0
            Ответ на первый вопрос: а я где-то вам что-то приписал и придрался к словам? Это только плод вашего воображения.
            Что до второго вопроса, то да, лучше вас изучал, всё же высшее образование в советское время получал. yes

            И не старайтесь уводить разговор в сторону. Ваш отсыл к истории ничего не стоит.Время изменилось, сейчас как во время минувшей войны не обязать граждан сдать приёмники и ограничить население газетами да проводным радио. Потому противник легко заполняет пробелы в информации, причём на свой лад.
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:10
      0
      Естественно свои потери скрываются от командования , тут дело такое и жратва и даже БК зависят от численности подразделения и скажем так растянуть потери по времени часто полезно. за большие единовременные потери без наркоза мозг высосут . Словом командир должен уметь докладывать , та4к что б и правда и снабжения вытянуть на побольше и малость жути на командования навести дабы в случае чего арт поддержка была гарантирована как можно быстрее.
  8. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 10:58
    0
    Писали, что Польша депортирует на Украину 80 тыс. мужчин призывного возраста. Возможно инициативу поддержат и другие страны. Плюс студенты и пр. Получится, что озвучиваемый зарубежными СМИ запас в 1,5 млн человек. Если не больше.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:58
    0
    Цитата: Седов
    Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, она близка к демографическому срыву

    Она близка к мобилизации подростков и женщин. И это страшнее всего. Но Зе команду это не коснётся.

    Почему? Зе и К° коснётся другое: вспомните судьбу Муссолини, Чаушеску...
  10. solar
    solar Сегодня, 10:58
    +1
    можно привести недавнюю реакцию генсека НАТО Йенса Столтенберга, который фразой: "Никто и не обещал, что будет легко", фактически подтвердил уничтожение полумиллиона украинских солдат в ходе конфликта.

    Теперь можно даже полную чушь писать, только нужно добавлять магическое слово "фактически"?
    Так можно?
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг споткнулся на лестнице, чем фактически подтвердил полное уничтожение украинской бронетехники.

    Оторопь берет от такого уровня журналистики:(((
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:04
      +1
      Это да. Написано сумбурно. Я видел то самое видео с ответом Столенберга. Самая суть в реплике из зала , на которую он так ответил. В той реплике было цифра 500 тыщ потерь ВСУ. Которую Столенберг "проглотил " и ответил что легко и не должно быть. Да это не подтверждение потерь в 500 , но как косвенное сойдёт
  11. Blaster
    Blaster Сегодня, 11:10
    +1
    Зачем считать чужие потери?Добились то мы чего?
    1. _КМ_
      _КМ_ Сегодня, 11:16
      0
      Аналогичных результатов. Увы. И что дальше будет непонятно.
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:25
      0
      Вам нужны итоги ? Снижение расчетов в долларах в мировом масштабе . Заявки на вступление в БРИКС новых государств. Достаточно ? Или вы не понимаете , что конфликт на Украине это только кусочек мозаики происходящих процессов ?
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:15
    0
    Когда еще столько же положат, вот тогда, возможно, начнут тявкать о переговорах. Чем меньше на земле бандеровцев тем лучше жизнь на планете.