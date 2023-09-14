Советник главы ДНР назвал цифры общих потерь ВСУ с начала российской спецоперации

Несмотря на то, что Киев старается скрыть потери украинской армии с начала спецоперации, всячески замалчивая эту тему, реальные цифры все равно становятся известны. Уже и на Западе признают огромные потри ВСУ, только Зеленский и его окружение продолжают твердить, что "потерь нет".
На сегодняшний день безвозвратные потери украинской армии достигли 500 тысяч человек или около того. Это с начала спецоперации, т.е. с конца февраля прошлого года. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, цифры взяты не с потолка, это и данные разведки и изучение открытых источников Украины и Запада, в том числе заявлений официальных лиц. Западные политики иногда в своих заявлениях называют количество потерянных Украиной военнослужащих.
В пример можно привести недавнюю реакцию генсека НАТО Йенса Столтенберга, который фразой: "Никто и не обещал, что будет легко", фактически подтвердил уничтожение полумиллиона украинских солдат в ходе конфликта.
Причем, как утверждает Гагин, в эти 500 тысяч не вошли санитарные потери и пропавшие без вести. Если их подсчитать, что цифры станут еще больше. Отсюда и нехватка мобилизационного ресурса на Украине. Упоротых нациков уже ликвидировали, кто не успел сбежать - мобилизовали, остальные уже давно частью на Западе, частью в России.
Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, она близка к демографическому срыву
- приводит РИА Новости слова советника Пушилина.
Ранее Гагин заявил о потере ВСУ 70 тысяч человек личного состава с начала летнего контрнаступления. Российский президент, выступая на ВЭФ, привел примерно такие же цифры потерь, заявив о 71,5 погибших и раненых украинских военных.