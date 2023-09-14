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Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур

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Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур

Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался сегодня на 84-м году жизни. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил экс-вице-премьер страны Константин Тампиза.


13 сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался первый президент Республики Молдова Мирча Снегур

– написал бывший вице-премьер, занимавший эту должность в бытность Снегура главой молдавской республики в 1991-1992 годах.

Также не лишним в этом контексте было бы упомянуть и о том, что экс-президент Молдавии внёс и свою лепту в развал СССР путём бойкотирования референдума, датирующегося 17 марта 1991 о сохранении Советского Союза. Среди прочего, именно он был тем, кто открыто выступал за унирю - объединение республики с Румынией, хотя политик неоднократно отрицал это. Об этом свидетельствует, в частности, его личные встречи с тогдашним президентом соседней страны Ионом Илиеску, с которым у него велись дискуссии по поводу возможной реализации данного проекта.

Наконец, своими действиями Снегур спровоцировал вооружённый конфликт в Приднетровье, что произошло, разумеется, на национальной почве, поскольку жители непризнанной ПМР вовсе не желали быть поглощёнными Румынией, а ведь риск развития подобного рода ситуации тогда был вполне оправданным и реальным. Этому способствовал в какой-то степени и переход правобережья на латинскую графику с сохранением в конституции синтагмы "молдавский язык", что произошло в августе 1989 (при том, что Молдавия ещё находилась в составе СССР).

Для справки: Родился Мирча Снегур 17 января 1940 года в селе Трифанешты, относящегося на тот момент к Сорокскому уезду, который входил тогда в состав Королевства Румыния (ныне Флорешсткий район). Занимал пост президент РМ в период с 1990-го по 1997-е годы. С 1961-68 годы был агрономом и председателем колхоза в селе Лунга Флорешсткого района. Впоследствии занимал следующие должности: директор экспериментальной станции по полевым культурам (1968-73 гг.); начальник Главного управления сельскохозяйственных наук Министерства сельского хозяйства (1973-78 гг); генеральный директор научно-производительной Ассоциации «Селекция». Также был директором Бельцкого института научных исследований в области полевых культур в период с 1978-го по 1981-е годы.

Политическая карьера Снегура началась в 1981-м, когда он был назначен первым секретарём Единецкого районного комитета Коммунистической партии Молдавии (КПМ), пробыв в этой должности до 1985-го. Затем, с 1985-го по 1989-е годы занимал должность секретаря ЦК КПМ. В тот же год стал председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем ВС МССР. В том же 1989-м стал депутатом ВС МССР XI и XII созывов, ну а впоследствии – депутатом парламента Молдовы XIV созыва.

В 2000 году был награжден орденом Республики, будучи удостоенным докторской степени Молдавского аграрного университета, Международного независимого университета Молдовы, Университета Анкары и Академии наук (АН) Молдовы.
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5 комментариев
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  1. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 11:02
    +2
    За резню в Бендерах, только в ад. Даже ренегатство из коммунистов не зачтется.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 12:37
      +1
      «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»,
      Умер,вот и хорошо.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:02
    0
    Что нам с того чтобы об этом читать...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:04
    +1
    Ельцын с Кравчуком заждались.......................
    1. guest
      guest Сегодня, 12:59
      0
      Цитата: Uprun
      Ельцын с Кравчуком заждались.......................

      Там уже компания по больше собралась, Шушкевича и Горбачёва не стоит забывать. Пусть горят они там теперь вместе с Снегуром в аду.