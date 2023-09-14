Соглашение о техническом обеспечении войск ОДКБ одобрено в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стала одной из ключевых организаций, возникших на постсоветском пространстве. На сегодня в ней состоят шесть республик бывшего СССР – Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.На протяжении своего существования с начала 1990-х годов страны-члены ОДКБ собирались много раз и принимали значимые документы. Одни из таких документов были приняты на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 16 сентября 2021 года, прошедшей в формате видеоконференции.В частности, тогда, помимо прочего, были подписаны соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи и о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ.И вот теперь эти соглашения были ратифицированы одной из ключевых стран организации – Казахстаном. Соглашения одобрили депутаты верхней палаты казахского парламента – Сената.Согласно этим соглашениям, стороны будут согласовывать военно-техническую политику обеспечения войск ОДКБ, а также регулируются правовые вопросы связанные с нахождением войск ОДКБ на территории той или иной страны-члена организации.Кроме этого, казахские депутаты одобрили создание миротворческих сил ОДКБ, которые будут действовать в рамках операций ООН по поддержанию мира, под эгидой координирующего государства.