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Соглашение о техническом обеспечении войск ОДКБ одобрено в Казахстане

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Соглашение о техническом обеспечении войск ОДКБ одобрено в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стала одной из ключевых организаций, возникших на постсоветском пространстве. На сегодня в ней состоят шесть республик бывшего СССР – Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.


На протяжении своего существования с начала 1990-х годов страны-члены ОДКБ собирались много раз и принимали значимые документы. Одни из таких документов были приняты на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 16 сентября 2021 года, прошедшей в формате видеоконференции.

В частности, тогда, помимо прочего, были подписаны соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи и о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ.

И вот теперь эти соглашения были ратифицированы одной из ключевых стран организации – Казахстаном. Соглашения одобрили депутаты верхней палаты казахского парламента – Сената.

Согласно этим соглашениям, стороны будут согласовывать военно-техническую политику обеспечения войск ОДКБ, а также регулируются правовые вопросы связанные с нахождением войск ОДКБ на территории той или иной страны-члена организации.

Кроме этого, казахские депутаты одобрили создание миротворческих сил ОДКБ, которые будут действовать в рамках операций ООН по поддержанию мира, под эгидой координирующего государства.
Использованы фотографии:
ТГ/ОДКБ
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:35
    +1
    (ОДКБ) стала одной из ключевых организаций

    Реально только РФ и РБ, а уж про Армению вспоминать просто смешно.
    1. Владимир Владимирович Воронцов
      Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:41
      +1
      Реально только РФ и РБ, а уж про Армению вспоминать просто смешно.

      ***
      — А про Карфаген? ...
      ***
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:49
    0
    От наличия ОДКБ не просто смех, а самое настоящее раздражение. Нет этой коллективной безопасности, есть слабая попытка России сохранить минимальное военное присутствие которое рассыплется при первой опасности, все элиты постсоветских республик давно смотрят на Запад, доллары их окончательно разложили, кто не согласен смотрите на причины развала СССР. Пока Россия не станет великой экономической державой нам не собрать полноценный оборонительный союз, сегодня приходится надеяться только на себя.
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:54
    0
    Кроме этого, казахские депутаты одобрили создание миротворческих сил ОДКБ, которые будут действовать в рамках операций ООН по поддержанию мира, под эгидой координирующего государства.

    Видимо в Армении ранее одобрили и утвердили с другими, если проводят учения Eagle Partner 2023 с миротворцами США в построенном с американской помощью учебном центре Зар подготовки миротворческого контингента Армении.
    Командование Армии США в Европе и Африке сообщало, что эти учения позволят обеим странам "выстроить отношения на тактическом уровне" и повысить "оперативную совместимость" подразделений для миротворческих операций.
    Вопрос: что там ратифицировали армяне (члены ОДКБ) по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи и о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ?
    what Помнится у одних "партнеров - братьев" была поговорка определяющая их ориентацию в политике: ласковое теля у двух .... сосет!!! Опасаюсь, за выводы модер на губу (в бан) сошлет.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:09
      0
      Видимо в Армении ранее одобрили и утвердили с другими, если проводят учения Eagle Partner 2023 с миротворцами США
      С учениями понятно - они уже идут. Но тут вчера Пашинян опять полез в бутылку заявив, что "Армения более не может полагаться на Российскую Федерацию как на гаранта безопасности, даже невзирая на опасения возобновления острой фазы конфликта с Азербайджаном" (дословно). То, что Казахстан, не прошло и 2-х лет, ратифицировал соглашение о техническом обеспечении войск ОДКБ конечно хорошо, но полагаться в этой организации можно только на Россию и Белоруссию. Остальные только рассчитывают на помощь России в случае кризисной ситуации и не более.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:04
    0
    Ага...
    Очень страшная организация.
    Капец просто.