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Датские пацифисты выступили против военного присутствия США в своей стране

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Датские пацифисты выступили против военного присутствия США в своей стране

В Дании участники пацифистского движения провели акцию протеста против военного присутствия НАТО и призвали власти страны не использовать Орхусскую гавань в качестве плацдарма для войны и перевооружения.


Как сообщает датское издание Arbejderen, одним из поводов для проведения демонстрации стала очередная отправка военной техники в Восточную Европу. Пацифисты выступают против превращения Дании в одну из "пешек", используемых США и НАТО в своих военных целях.

Датские пацифисты потребовали ухода с территории своей страны всех иностранных, в первую очередь американских, военных. Участники акции протеста несли плакаты с надписями "Янки, убирайтесь домой".

Организаторы мероприятия напомнили, что Дании и другим странам Европы придется жить с Россией в качестве соседа, и в интересах политики безопасности этой скандинавской страны, чтобы сосуществование с Россией было мирным. Создавая противоречия между Данией и Россией, США зарабатывают миллиарды долларов. Американские власти нисколько не заботит то, что в случае вооруженного конфликта с Россией Дания неизбежно будет полностью уничтожена.

По условиям членства в НАТО Дания обязуется предоставить альянсу свою транспортную инфраструктуру для обеспечения западного военного присутствия в Восточной Европе. Участники акции подчеркивают, что американские военные отказываются раскрывать, какое оружие они привозят, и могут разместить на территории Дании в том числе ядерное оружие, кассетные боеприпасы и другие неконвенциональные вооружения.

Стоит отметить, что любые акции против американского военного присутствия в Европе остаются без внимания со стороны властей. США фактически рассматривают Европу в качестве одной из своих колоний. Власти стран Евросоюза никогда не откажутся от получения доходов от членства в альянсе в пользу своих национальных интересов.
Использованы фотографии:
Pixabay
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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:35
    +1
    Датские пацифисты выступили против военного присутствия США в своей стране —

    ***
    — Оба? ...
    ***
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:57
    0
    любые акции против американского военного присутствия в Европе остаются без внимания со стороны властей.
     Видимо их на столько мало,что власти просто не обращают внимания.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 11:06
      0
      Дык... самих датчан в той Дании... тоже не очень.
      Но... мал клоп, да вонюч! (нар.мудрость)
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:58
    +1
    Датские пацифисты потребовали
    Так немецкие "зелёные", прям за мир, за мир БЫЛИ! Как только до власти дорвались, так сразу ястребинее всех прежних ястребов и стали!
    отчего такая метаморфоза???
    Хотя, если подумать ... не, не бьётся мысль, заблудилась в этом тумане ....
    Хотя, а не пофиг ли нам, там всё равно все сбрендили и идут на поводу у наглосаксов.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    +1
    несли плакаты с надписями "Янки, убирайтесь домой
    Этот призыв звучит десятки лет и во многих странах, но естественно безрезультатно. Не для того янки пришли в ту или иную страну, чтобы потом по требованию протестующих из нее уйти. Американский милитаризм он такой прямолинейный, что даже о последствиях не стоит размышлять - все и так ясно.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:24
    0
    В 60-х и 70-х это была большая социальная сила. Пацифисты в Европе и в самой Америке довольно сильно мешали жить американской военщине.
    Сейчас, увы. Их голос вообще не слышен.