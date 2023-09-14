В Дании участники пацифистского движения провели акцию протеста против военного присутствия НАТО и призвали власти страны не использовать Орхусскую гавань в качестве плацдарма для войны и перевооружения.
Как сообщает датское издание Arbejderen, одним из поводов для проведения демонстрации стала очередная отправка военной техники в Восточную Европу. Пацифисты выступают против превращения Дании в одну из "пешек", используемых США и НАТО в своих военных целях.
Датские пацифисты потребовали ухода с территории своей страны всех иностранных, в первую очередь американских, военных. Участники акции протеста несли плакаты с надписями "Янки, убирайтесь домой".
Организаторы мероприятия напомнили, что Дании и другим странам Европы придется жить с Россией в качестве соседа, и в интересах политики безопасности этой скандинавской страны, чтобы сосуществование с Россией было мирным. Создавая противоречия между Данией и Россией, США зарабатывают миллиарды долларов. Американские власти нисколько не заботит то, что в случае вооруженного конфликта с Россией Дания неизбежно будет полностью уничтожена.
По условиям членства в НАТО Дания обязуется предоставить альянсу свою транспортную инфраструктуру для обеспечения западного военного присутствия в Восточной Европе. Участники акции подчеркивают, что американские военные отказываются раскрывать, какое оружие они привозят, и могут разместить на территории Дании в том числе ядерное оружие, кассетные боеприпасы и другие неконвенциональные вооружения.
Стоит отметить, что любые акции против американского военного присутствия в Европе остаются без внимания со стороны властей. США фактически рассматривают Европу в качестве одной из своих колоний. Власти стран Евросоюза никогда не откажутся от получения доходов от членства в альянсе в пользу своих национальных интересов.