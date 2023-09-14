Пентагон отправляет на Украину специалистов, которые будут отслеживать использование Киевом помощи от США

Похоже, что у американских покровителей киевского режима остается все меньше доверия к своим прокси. Миллиарды долларов поступают на Украину в качестве помощи, но при этом ВСУ терпят поражение в разрекламированном ранее контрнаступлении, а президент Зеленский обвиняет Запад в недостаточной поддержке.
Все это происходит на фоне нарастающих противоречий между Демократической и Республиканской партиями в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут осенью следующего года. Так, республиканцы, получившие большинство в Конгрессе, настаивают на «урезании» помощи Киеву или хотя бы на тщательном контроле за ее использованием.
Видимо в последнем вопросе стороны таки достигли консенсуса.
Как сообщает CNN со ссылкой на генинспектора Минобороны США, уже к концу текущего месяца в Киев должна прибыть специальная команда из Пентагона, которая будет заниматься мониторингом расходования средств, вооружения и оборудования, переданных Западом в качестве помощи ВСУ.
В материале говорится, что руководитель вышеупомянутой группы прибыл в столицу Украины еще в августе. Теперь к нему присоединится остальной персонал.
Со слов генинспектора Минобороны США, Пентагон столкнулся с некоторыми проблемами, касающимися контроля за расходованием предоставленных Киеву средств. Это связано с, как он выразился, «ограниченным присутствием» США на Украине.
Стоит отметить, что вышеупомянутой команде, которая будет базироваться в американском посольстве в Киеве, действительно, есть чем заняться. С начала нашей СВО на Украине многие СМИ неоднократно писали, что часть поставляемого Западом вооружения в качестве помощи ВСУ каким-то образом «материализовалась» в странах Африки и Ближнего Востока.
Кроме того, о попытках украсть и продать западное оружие различными «торговцами оружием, боевиками-добровольцами и прочими преступниками» говорилось в докладе Пентагона еще в октябре прошлого года.
Вся ирония заключается в том, что вышеупомянутые «преступники» и представители киевского режима – это одни и те же лица. Впрочем, есть вероятность, что в Пентагоне скоро об этом «узнают».