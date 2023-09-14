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Пентагон отправляет на Украину специалистов, которые будут отслеживать использование Киевом помощи от США

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Пентагон отправляет на Украину специалистов, которые будут отслеживать использование Киевом помощи от США

Похоже, что у американских покровителей киевского режима остается все меньше доверия к своим прокси. Миллиарды долларов поступают на Украину в качестве помощи, но при этом ВСУ терпят поражение в разрекламированном ранее контрнаступлении, а президент Зеленский обвиняет Запад в недостаточной поддержке.


Все это происходит на фоне нарастающих противоречий между Демократической и Республиканской партиями в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут осенью следующего года. Так, республиканцы, получившие большинство в Конгрессе, настаивают на «урезании» помощи Киеву или хотя бы на тщательном контроле за ее использованием.

Видимо в последнем вопросе стороны таки достигли консенсуса.

Как сообщает CNN со ссылкой на генинспектора Минобороны США, уже к концу текущего месяца в Киев должна прибыть специальная команда из Пентагона, которая будет заниматься мониторингом расходования средств, вооружения и оборудования, переданных Западом в качестве помощи ВСУ.

В материале говорится, что руководитель вышеупомянутой группы прибыл в столицу Украины еще в августе. Теперь к нему присоединится остальной персонал.

Со слов генинспектора Минобороны США, Пентагон столкнулся с некоторыми проблемами, касающимися контроля за расходованием предоставленных Киеву средств. Это связано с, как он выразился, «ограниченным присутствием» США на Украине.

Стоит отметить, что вышеупомянутой команде, которая будет базироваться в американском посольстве в Киеве, действительно, есть чем заняться. С начала нашей СВО на Украине многие СМИ неоднократно писали, что часть поставляемого Западом вооружения в качестве помощи ВСУ каким-то образом «материализовалась» в странах Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, о попытках украсть и продать западное оружие различными «торговцами оружием, боевиками-добровольцами и прочими преступниками» говорилось в докладе Пентагона еще в октябре прошлого года.

Вся ирония заключается в том, что вышеупомянутые «преступники» и представители киевского режима – это одни и те же лица. Впрочем, есть вероятность, что в Пентагоне скоро об этом «узнают».
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12 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:10
    +2
    Когда Бог создал Землю и сказал, что "Это - хорошо!",
    он решил пойти и посмотреть: а хорошо ли это? (с)
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:12
    +1
    Пентагон отправляет на Украину специалистов, которые будут отслеживать использование Киевом помощи от США —

    ***
    — «З глузду з'їхали, чи що?»...



    ***
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:13
    +1
    Вот не понятно, месяца три назад там уже были оружейные аудиторы. Это новый "десант" для отмазки конгресса, что все под контролем? Прошлогодний мем о "черной дыре" на окраине актуален, и вчера, и сегодня, и завтра, до самой кончины.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: Uprun
      Вот не понятно, месяца три назад там уже были оружейные аудиторы.

      Тех купили, и новых купят. )))
      Цитата: Uprun
      Это новый "десант" для отмазки конгресса, что все под контролем?

      Так конгрессу тоже хочется себе кусочек отломить. )))
  4. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 11:13
    +1
    команде, которая будет базироваться в американском посольстве в Киеве, действительно, есть чем заняться. С начала нашей СВО на Украине многие СМИ неоднократно писали, что часть поставляемого Западом вооружения в качестве помощи ВСУ каким-то образом «материализовалась» в странах Африки и Ближнего Востока.

    Вот это Остин разбушевался!
    Трепещи укрохунта - скоро будет расплата!
    "Вся ирония заключается в том, что вышеупомянутые «преступники» и представители киевского режима – это одни и те же лица. Впрочем, есть вероятность, что в Пентагоне скоро об этом «узнают»."
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:14
    0
    в Киев должна прибыть специальная команда из Пентагона, которая будет заниматься мониторингом расходования средств, вооружения и оборудования,

    Разве не Пентагон использует так называемую Украину для транзита оружия в горячие точки?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:14
    0
    Пентагон отправляет на Украину специалистов, которые будут отслеживать использование Киевом помощи от США
    . А в Пентагоне не пьющие, не берущие, импотенты есть??? Других туда посылать бесполезно!
    Впрочем, а цель чего то там расследовать, найти, наказать, она есть или... варианты и не один?!
  7. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:15
    0
    Послать контролировать расходы Пентагон, который не может отчитаться о 8 триллионах(!!!) долларов( причем на почти 4трлн дабухгалтерских документов нет!!!!!!)- это гениально!!!
    Фиг теперь Страна 404 хоть цент получит- пацанские пацаны изымут все бабки помощи.Технику может и получат, а бабки 150% нет.
    "Все уже украдено до нас"(с) Операция Ы
    будут караулить капусту, ага...
  8. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 11:17
    0
    Впрочем, есть вероятность, что в Пентагоне скоро об этом «узнают»

    Узнают и что? У них все политики в голос заявляют, что в любом случае будут поддерживать Украину
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:18
    +1
    Когда такая комиссия приезжала к французам во время первой индокитайской войны, их легко надули и даже смогли денег сверх того выбить :) Мне кажется сейчас будет так же.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    0
    к концу текущего месяца в Киев должна прибыть специальная команда из Пентагона, которая будет заниматься мониторингом расходования средств, вооружения и оборудования, переданных Западом в качестве помощи ВСУ.
    Дотрынделись киевские "95 квартальные", достали своими требованиями и жалобами даже Вашингтон. Вот только результата от "проверяющих" на выходе будет полный 0, т.к. у Киева на этот случай заготовлены необходимые документы оправдывающие и недостачи (уничтожено в ходе боевых действий) и финансовые дыры (израсходовано на нужды ВСУ). Если я не ошибаюсь уже приезжали с проверкой. Как приехали, так и уехали.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:26
    0
    Сноуден рассказал всему миру ,что американцы всех слушают ,а вот Украину нет . И даже специальную миссию организовали ,за контролем выделяемых средств ,аж через год конфликта.
    Ну прямо чудеса,год не воровали и вдруг ...........