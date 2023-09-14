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Четверых россиян исключили из санкционного списка Евросоюза

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Четверых россиян исключили из санкционного списка Евросоюза

С началом российской специальной военной операции на Украине под санкции Европейского Союза попало большое количество российских граждан и организаций. И с того времени мало с кого они были сняты.


Однако согласно информации, опубликованной в официальном издании Европейского Союза, четверо россиян, одного из которых уже нет в живых, были исключены из санкционных списков ЕС. Речь идёт о полковнике Георгии Шуваеве, экс-главе компании OZON Александре Шульгине и российских бизнесменах Фархаде Ахмедове и Григории Берёзкине.

Герой России полковник Георгий Иванович Шуваев был участником СВО, за что и был внесён в санкционный список ЕС. Полковник погиб в бою 1 октября 2022 года. Однако лишь почти через год исключён из списков ЕС.

Александр Александрович Шульгин занимал ранее должности гендиректора «Яндекс», а затем и группы компаний Ozon. 8 апреля ЕС ввел против него санкции за его поддержку политики Путина, чему доказательством считалось его присутствие на встрече с президентом России в Кремле 24 февраля. После того как Шульгин попал под санкции, он почти сразу покинул пост гендиректора Ozon.

Российский бизнесмен Фархад Теймурович Ахмедов в прошлом был совладельцем газодобывающей компании «Нортгаз», сейчас он является председателем Совета директоров компании AZNAR, занимающейся дистрибьюцией гранатового сока. Ахмедов попал в пакет антироссийских санкций Евросоюза, принятый 8 апреля 2022 года, как ведущий бизнесмен, работающий в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству РФ.

Российский предприниматель Григорий Викторович Берёзкин является владельцем группы компаний ЕСН, занимающихся нефтяной промышленностью и электроэнергетикой. Он, также как и Ахмедов, оказался в санкционном списке ЕС, принятом 8 апреля 2022 года, и по тем же причинам.
Использованы фотографии:
ru.freepik.com
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12 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:39
    -1
    Состоять в списках санкций - наоборот же почетно! То что убрали героев наших, кто погиб, ни жарко им уже, ни холодно
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:39
    0
    Если со тремя относительнл понятно за что исключили- то в отношении Березкина неясно.Что он сделал- что исключили?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 11:48
      +3
      Сергей,видимо нефть/нефтепродукты как то попадают в Украину.Разумеется с уплатой налогов в РФ.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:50
      0
      то в отношении Березкина неясно.Что он сделал- что исключили?
      ...черное золото...на данный момент на запад Российская нефть идёт через частника-прокладки...и настало время гендерам загибать пальцы подсчитывая убытки в условиях углеводородного голодания...так что далее будет
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: свой1970
      в отношении Березкина неясно. Что он сделал- что исключили?

      Возможно, как то втихаря прогнулся.
    4. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:07
      +2
      Цитата: свой1970
      Что он сделал- что исключили?

      Матрасы сгоряча нефтяника вместо газовика запихали, а нефть самим край нужна))) Они же как санкции вводили:
      а) Сразу сделали "список стратегических для США товаров"
      б) Госдеп выпустил методичку, официальную, для американских бизнесменов по обходу американских же санкций.
      Не забывайте, "все из-за бабок". Если ЧВК Вагнер завтра откроет завод по производству авиационного титана - послезавтра их в списках санкций не будет)))
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:45
    +3
    Трое здравствующих словом и делом что-то доказали ЕС?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Uprun
      Трое здравствующих словом и делом что-то доказали ЕС?

      Один ушел с Яндекса, второй с нефтянки
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:49
    0
    Четверых россиян исключили из санкционного списка Евросоюза
    Список исключённых станет пополняться? Или как?
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:28
    0
    По моему это как раз касается "зерновой сделки".Типа мы(ЕС,ООН ит.д),что то делаем,а РФ не желает вести конструктивный диалог.Короче очередная поытка изобразить себя любимых "миротворцами".А причины именно по этим гражданам РФ не так уж и важны,суть то не меняется.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:35
    0
    С Берёзкиным сложновато - он медиа магнат " РБК" и ИД " Комсомольская Прада" ??? С Ренатом Ахметовым попроще ,ни где не светился в скандалах,честно пахал на себя ,вовремя сбегал из проблемных активов.Деньги сейчас вложил в акции " Магнита"," Новатэка"," Норильского никеля" ," Газпрома" и живёт жизнью раньтье. Имеет очень интересную яхту " Luna" ( ищите бывшего хозяина). bully
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:43
      0
      Извиняюсь ,не Ренат Ахметов ,а Фархад Ахмедов.