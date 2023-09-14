Четверых россиян исключили из санкционного списка Евросоюза

С началом российской специальной военной операции на Украине под санкции Европейского Союза попало большое количество российских граждан и организаций. И с того времени мало с кого они были сняты.Однако согласно информации, опубликованной в официальном издании Европейского Союза, четверо россиян, одного из которых уже нет в живых, были исключены из санкционных списков ЕС. Речь идёт о полковнике Георгии Шуваеве, экс-главе компании OZON Александре Шульгине и российских бизнесменах Фархаде Ахмедове и Григории Берёзкине.Герой России полковник Георгий Иванович Шуваев был участником СВО, за что и был внесён в санкционный список ЕС. Полковник погиб в бою 1 октября 2022 года. Однако лишь почти через год исключён из списков ЕС.Александр Александрович Шульгин занимал ранее должности гендиректора «Яндекс», а затем и группы компаний Ozon. 8 апреля ЕС ввел против него санкции за его поддержку политики Путина, чему доказательством считалось его присутствие на встрече с президентом России в Кремле 24 февраля. После того как Шульгин попал под санкции, он почти сразу покинул пост гендиректора Ozon.Российский бизнесмен Фархад Теймурович Ахмедов в прошлом был совладельцем газодобывающей компании «Нортгаз», сейчас он является председателем Совета директоров компании AZNAR, занимающейся дистрибьюцией гранатового сока. Ахмедов попал в пакет антироссийских санкций Евросоюза, принятый 8 апреля 2022 года, как ведущий бизнесмен, работающий в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству РФ.Российский предприниматель Григорий Викторович Берёзкин является владельцем группы компаний ЕСН, занимающихся нефтяной промышленностью и электроэнергетикой. Он, также как и Ахмедов, оказался в санкционном списке ЕС, принятом 8 апреля 2022 года, и по тем же причинам.