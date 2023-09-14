Российский военкор прокомментировал возможность «нового майдана» на Украине

Его в Вашингтоне и Лондоне принимают. Ему дают оружие и деньги. Его слушаются и военные, и спецслужбы, и банкиры. Он воюет с Россией. Он лидер? Лидер

Так вот, если эта украинская уверенность будет разрушена в пыль, тогда о мятеже можно будет и поразмышлять. Пойдут позитивные движения на фронте — пройдут движения везде. А я на 100% уверен, что так и будет

Несмотря на то, что украинский народ недоволен происходящем в стране, во всем обвиняя Зеленского и его окружение, никакого нового майдана не будет. В этом уверен российский военкор Александр Сладков, написавший об этом в своем ТГ-канале.Революцией на Украине и не пахнет, хотя народ вроде бы высказывает какое-то недовольство. По мнению Сладкова, на сегодняшней Украине уже нет людей, способных организовать эту самую революцию и выступить против действующей власти. Всех пророссийских подпольщиков уже давно уничтожили, кто остался жив, сбежали в Россию. Правда был один "революционер", благодаря которому мы влетели в самом начале спецоперации. Да и он уже в России, пришлось выменять.Военкор отмечает, что каким бы не был лидер, но в момент опасности народ вокруг него сплачивается. Такая ситуация сегодня сложилась и на Украине, где Зеленский якобы защищает народ от "агрессии" России. Поэтому народ против него не пойдет, никакого нового майдана не будет.- подчеркивает Сладков.Единственная реальная сила, которая могла бы смесить Зеленского - это военные, но генералы против власти тоже не пойдут. На фронте погибают солдаты, генералы сидят в теплых кабинетах. К тому же он уверены в победе над Россией, впрочем, как и украинские политики и большинство населения Украины.Для того чтобы что-то переключилось в мозгах украинцев, необходимо эту уверенность "в победе" уничтожить. А значит, необходимо увеличивать количество выпускаемой российским ВПК военной техники, оружия и снарядов, поддерживать российских военных, оказывая им всю необходимую помощь. Потому что победа куется на фронте и в тылу.- добавил военкор.