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В Харькове охранник супермаркета посоветовал агрессивной украинской журналистке снять кастрюлю с головы

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В Харькове охранник супермаркета посоветовал агрессивной украинской журналистке снять кастрюлю с головы

В Харькове охранник одного из супермаркетов сети METRO в ответ на предъявленные в агрессивной форме требования разговаривать на украинском языке посоветовал украинской журналистке снять с головы кастрюлю.


На кадрах можно увидеть, как женщина потребовала от сотрудника магазина в общении с ней употреблять исключительно украинский язык, на что охранник ответил агрессивной стороннице тотальной украинизации, что имеет право разговаривать на родном, русском языке, а также посоветовал ей снять с головы кастрюлю. Стоит отметить, что идиома о "кастрюлеголовых" гражданах Украины появилась во время произошедшего в 2014 году государственного переворота в этой стране. Тогда в ответ на появление запрета на использование в ходе массовых мероприятий военной амуниции, в том числе касок, участники переворота, якобы в знак протеста, начали надевать на головы кастрюли и другой кухонный инвентарь.

Украинская журналистка, снимая на камеру диалог с охранником, пригрозила мужчине доносом в Службу безопасности Украины (СБУ) и назвала высказывание "лозунгом пророссийской сволочи", однако охранник, несмотря на угрозы, продолжил общаться на русском языке.


Агрессивная украинская журналистка Мария Уманская является корреспондентом финансируемого США издания "Радио Свобода*" (*признано иноагентом в РФ) и, как сообщается, ранее использовала в общении исключительно родной для себя русский язык, однако после начала принудительной украинизации русских регионов, в настоящее время остающихся под контролем киевского режима, демонстративно перешла на государственный украинский язык.

В результате широкой огласки этого инцидента, администрация торговой сети уволила попытавшегося защитить свое право разговаривать на родном языке охранника, а также принесла извинения украинской журналистке. Кроме того, с другими сотрудниками будут проведены дополнительные разъяснения о недопустимости общения на русском языке.

В настоящее время режим Зеленского проводит на Украине политику насильственной дерусификации. В исконно русских городах населению запрещается использовать родной язык во всех сферах общественной жизни, сносятся памятники русским писателям и другим имеющим отношение к общей с Россией истории деятелям, массово переименовываются улицы и другие топонимы, за проявление малейшей симпатии к России или СССР вполне можно получить реальный тюремный срок.

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37 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:14
    +13
    ***
    — «Сними кастрюлю с головы,Украина!»...


    ***
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:30
      +2
      Ему надо было перейти на английский, он ей ближе и понятнее. А за родную речь там ничего хорошего не ждет(
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 12:41
        +3
        его уже уволили!!.........................
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 12:35
      +10
      «Сними кастрюлю с головы,Украина!»...
      Поздно, прикипела. Теперь можно снять только с головой.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:01
        +1
        Цитата: rotmistr60
        Сними кастрюлю с головы,Украина!»...
        Поздно, прикипела. Теперь можно снять только с головой.

        Снявши голову, по кастрюле не плачут.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:54
      +3
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***
      — «Сними кастрюлю с головы,Украина!»...

      Великая вещь кастрюля !
      НЕ было бы кастрюли, Украина была бы целой.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:10
        +2
        Цитата: carpenter
        НЕ было бы кастрюли, Украина была бы целой.

        Врач псих больницы спрашивает у пациента:
        - - Больной зачем вам голова ? - -
        На что больной отвечает:
        - - Что бы кастрюлю носить - -
  2. potterz
    potterz Сегодня, 12:16
    +20
    Просто красавчик мужик. Жаль преследования начнутся...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:21
      0
      Он не красавчик, а самоубийца. Преследования были бы до войны, а теперь могут даже просто грохнуть, если военком его первый не успеет отправить в мясной штурм.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:25
      +2
      Цитата: potterz
      Просто красавчик мужик. Жаль преследования начнутся...

      Уже. Там в статье сказано, что его уволили. Потом начнут с помощью полиции и военкомов ловить для утилизации на фронте. Не прокатило у него остаться в стороне.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 13:28
        0
        Может это новый способ пополнения призывников?
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:28
      +10
      Уволили, на передок отправят и только за то, что разговаривает на русском языке. А ничего, что пидляка интервью СМИ раздает на чистом русском? Чего эта психическая не идет его "покусать"? Правильно, там можно и по фейсу получить, а тут какой-то охранник. Вот в этом они все, в кастрюлях..
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 12:33
      +2
      "Ах, журналистка ты моя истеричная, Скоро будут тебе деньги заграничные"..
    5. Д-восток
      Д-восток Сегодня, 13:04
      +1
      Бежать мужику надо или прятаться где-нибудь, иначе, в лучшем случае, фронт, а в худшем в украинское гестапо попадет.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:18
    +6
    Сейчас загребут его в армию, жалко мужика.
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:19
    +10
    Никогда не спорьте с дураками, они опустят Вас до своего уровня и размажут, так как имеют более богатый опыт. Видео показывает то, что мовоговорящие это сумасшедшие.
    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 12:40
      +4
      Вот согласен!!! Балакающие "на фене" теряют интеллект и становятся слабоумными неадекватами! Видимо кастрюля нужна для того чтобы последние мозги не расплескать...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:03
      +2
      Цитата: Виктор Сергеев
      Видео показывает то, что мовоговорящие это сумасшедшие.

      Выучил мову, потерял голову.
  5. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 12:23
    +3
    Смотреть тем, кто считает, что "там нет фашистов"! Или это другое?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:34
      -1
      Цитата: Юрий Васильев
      Смотреть тем, кто считает, что "там нет фашистов"! Или это другое?

      Другое. Я на рыбалку с пацаном из Львова мотался, а Вика из Киева подругой была.
    2. Комментарий был удален.
    3. freddyk
      freddyk Сегодня, 12:36
      +4
      Цитата: Юрий Васильев
      Смотреть тем, кто считает, что "там нет фашистов"! Или это другое?

      Это другое, фашисты не запрещали разговаривать на родном языке на оккупируемых территориях.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:23
    0
    Скоро этот бывший охранник будет разговаривать в окопе на русском языке и защищать право укропов ненавидеть русских.(ге сарказм, а лишь констатация факта) recourse
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:28
      0
      Неплохо сказано кстати и очень зло, в духе времени.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:23
    +1
    Истеричная же тварина ему (охраннику) попалась. Я её в кадре не видел, но весь экран себе ан телефоне заплевал. Голос истеричный. Аааа. Дайте я её удавлю....
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 12:29
      +1
      Это вы, похоже ещё их стриммеров в Тиктоке не видели. Истерика их оружие против фактов и правды.
  8. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:24
    +1
    в принципе по данному факту...с этой кострюлеголовой охраннику и не обязательно было втыкатся в разговор...у него чётко прописано в контракте...неадекватов в маркете за борт без слов...мог бы ещё и пинка бы под зад сунул вполне законно ...а так ..ну на фронт и сдастся безоговорочно
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:25
    +3
    В Харькове охранник супермаркета посоветовал агрессивной украинской журналистке снять кастрюлю с головы
    Не, не, кастрюля прироста, снимается только с головой.
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 12:32
      +4
      Иными словами: поздно снимать кастрюлю с головы, когда мозги уже сварились
    2. Елис_С
      Елис_С Сегодня, 12:43
      +2
      В Харькове охранник супермаркета посоветовал агрессивной украинской журналистке снять кастрюлю с головы
      Не, не, кастрюля приросла, снимается только с головой.

      Ничего, подождите, вот наши прийдут -все ваши кастрюли поснимают! А у кого к чему-то приросло, то уж не обессудьте с тем, к чему приросло!
  10. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 12:42
    +2
    До чего же упоротые украинские женщины. Зомби какие то.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:58
      +3
      Так мужиков на фронт Загреб ли, а то, что осталось, не того формата или "цвета"... вот и бесятся, кидаются на всех нормальных, потому как и правда, кастрюли с головы снять они уже не могут.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:00
      +2
      Цитата: 16112014nk
      До чего же упоротые украинские женщины. Зомби какие то.

      Скорее похоже, что недопоротые...
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:47
        0
        "Недопоротые" wassat
        А ведь я и не подумал.... wassat
        Охранник её явно не хотел. Не в его вкусе.
        А больше оно может и некому request
        Я замечал у женщин так бывает feel
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:03
    +2
    кастрюля к башке приросла, снять не получится
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:07
    +1
    Мова и вегетарианство это психические заболевания одного уровня, они вызывают агрессию ко всем, кто не согласен. Представляют вегетарианца мовоговорящего, это же будет монстр.
  13. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 13:39
    +1
    Нужно было всего лишь дать в бубен, чтобы память потеряла а в телефоне дырку проковырять. Было бы дешевле, вряд ли у них за такое садят на долго.
  14. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Сегодня, 14:03
    0
    Не понятно почему охранник позволяет снимать на частной территории, надо было просто вышвырнуть её на улицу, а не разговоры с ней разговаривать.