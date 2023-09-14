В Харькове охранник одного из супермаркетов сети METRO в ответ на предъявленные в агрессивной форме требования разговаривать на украинском языке посоветовал украинской журналистке снять с головы кастрюлю.
На кадрах можно увидеть, как женщина потребовала от сотрудника магазина в общении с ней употреблять исключительно украинский язык, на что охранник ответил агрессивной стороннице тотальной украинизации, что имеет право разговаривать на родном, русском языке, а также посоветовал ей снять с головы кастрюлю. Стоит отметить, что идиома о "кастрюлеголовых" гражданах Украины появилась во время произошедшего в 2014 году государственного переворота в этой стране. Тогда в ответ на появление запрета на использование в ходе массовых мероприятий военной амуниции, в том числе касок, участники переворота, якобы в знак протеста, начали надевать на головы кастрюли и другой кухонный инвентарь.
Украинская журналистка, снимая на камеру диалог с охранником, пригрозила мужчине доносом в Службу безопасности Украины (СБУ) и назвала высказывание "лозунгом пророссийской сволочи", однако охранник, несмотря на угрозы, продолжил общаться на русском языке.
Агрессивная украинская журналистка Мария Уманская является корреспондентом финансируемого США издания "Радио Свобода*" (*признано иноагентом в РФ) и, как сообщается, ранее использовала в общении исключительно родной для себя русский язык, однако после начала принудительной украинизации русских регионов, в настоящее время остающихся под контролем киевского режима, демонстративно перешла на государственный украинский язык.
В результате широкой огласки этого инцидента, администрация торговой сети уволила попытавшегося защитить свое право разговаривать на родном языке охранника, а также принесла извинения украинской журналистке. Кроме того, с другими сотрудниками будут проведены дополнительные разъяснения о недопустимости общения на русском языке.
В настоящее время режим Зеленского проводит на Украине политику насильственной дерусификации. В исконно русских городах населению запрещается использовать родной язык во всех сферах общественной жизни, сносятся памятники русским писателям и другим имеющим отношение к общей с Россией истории деятелям, массово переименовываются улицы и другие топонимы, за проявление малейшей симпатии к России или СССР вполне можно получить реальный тюремный срок.