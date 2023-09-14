Переброшенные в район Артемовска резервы 76-й дивизии ВДВ и 123-й бригады ВС РФ стабилизировали ситуацию на флангах

По сообщениям военкоров, общающихся с российскими бойцами на передовой, командование ВС РФ на большинстве участков фронта продолжает реализацию тактики активной обороны. При этом наша разведка, в основном с использованием БПЛА, постоянно вычисляет опорные и управленческие пункты, места дислокации живой силы и техники, артиллерии ВСУ, в том числе резервов. По ним немедленно отрабатывает артиллерия, авиация, ударные дроны и даже танки с закрытых позиций.
Часть «разобранных» опорников штурмуют и берут под контроль наши пехотинцы. Таким образом у противника, несущего огромные потери в ходе попыток прорвать хоть где-то оборону ВС РФ, почти не остается шансов не только на перегруппировку для масштабных атак, но и на элементарный отдых и ротацию.
Конечно, враг тоже огрызается, пытается перегруппироваться и контратаковать. Как говорят наши разведчики, недооценивать потенциал противника категорически недопустимо. При этом боевики ВСУ не только массово гибнут и получают ранения, но и все больше сдаются в плен, что вполне естественно с учетом мотивационной составляющей психологии насильно мобилизованных в ряды украинской армии. Тем более что по нашу сторону ЛБС им гарантирован пусть и не теплый, но вполне гуманный прием.
Сообщается о некотором затишье боевой активности после провальных контратак ВСУ на южном и западном участках вблизи с Артемовском. Обстановка здесь стабилизирована после переброски резервов 123-й бригады и частей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. К тому же, считающаяся элитной 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, обученная инструкторами НАТО, накануне была срочно переброшена из под Клещеевки к Малой Токмачке в направлении Работино для усиления контрнаступа на Вербовое.
По занятой ВСУ части Клещевки продолжает работать наша артиллерия и авиация, как и в населенных пунктах Орехово-Васильевка и Спорное. Позиции врага здесь не самые выгодные, так как наши занимают почти все господствующие высоты в данном секторе. Атаковать Артемовск с запада «в лоб» ВСУ не решаются из-за плотного огневого прикрытия ВС РФ.
В свою очередь, украинская артиллерия била по российским позициям в Курдюмовке и Андреевке. При этом ранее начатое контрнаступление ВС РФ в районе Берховского водохранилища к северу от Артемовска пока приостановлено.
На самом горячем участке Запорожского фронта российские войска после мощной артподготовки активизировали контратакующие действия у Новопрокоповки и Вербового. По закрепившимся на окраинах села Работино украинским боевикам отработала наша штурмовая и армейская авиация. Само село, вернее то что от него осталось, так и не перешло под полный контроль ни одной из сторон.
На Угледарском участке украинские войска при поддержке артиллерии возобновили наступление на Приютное и продолжили на Новодонецкое и Новомайорское. Уперевшись в нашу оборону, штурмовики ВСУ отступили со значительными потерями. Артиллерия ВС РФ работала по позициям украинских войск в Новодаровке, Урожайном, Пречистовке и Угледаре.
На Луганском направлении ВС РФ атаковали в Серебрянском лесном массиве со стороны Дибровы, у Новоегоровки и Синьковки. Без особого продвижения. Под ударами украинские подразделения в Белогоровке, Макеевке, Мясожаровке, Крахмальном, Котляровке, Кисловке и Ивановке.
Украинский Генштаб сообщает об «отбитых» атаках ВС РФ на Купянском направлении северо-восточнее Берестовой и более чем десяти атаках в Марьинке. Подтверждается значительная активизация ВКС РФ. По данным командования ВСУ, за сутки наши летчики нанесли восемьдесят авиаударов.
По сведениям наших военкоров, российские войска вчера успешно атаковали между Синьковкой и Петропавловкой в направлении Купянска. Попытки ВСУ контратаковать полностью купированы, как бы не старался перевернуть, а вернее переврать, ситуацию на этом участке украинский Генштаб.
Ночью ВС РФ нанесли удар по поселку Великий Бурлук в оккупированной ВСУ части Харьковской области. В результате прилетов уничтожен склад с кассетными боеприпасами. Сейчас в центре поселка отсутствует электричество.
Артиллеристы 205-й бригады ВС РФ точными ударами накрыли пункт временной дислокации одного из подразделений бригады территориальной обороны ВСУ в районе железнодорожного моста под Херсоном. В результате огневого поражения были уничтожены 152-мм буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б» с боекомплектом, шесть пикапов с пулеметами, гранатометами и боеприпасы к ним, более 30 украинских боевиков. Кадры четкой и эффективной работы наших артиллеристов публикуют российские соцсети.
Очевидно, что нервозность, переходящая в психоз, в рядах команды Зеленского набирает обороты. Американский журнал Newsweek сообщает, что Киев подал в суд на западные компании за срыв поставок военной техники. Против каких компаний поданы иски не уточнятся, но упоминается польская фирма Alfa, которая уже получила по контрактам с Украиной порядка 22 миллиардов долларов за поставку вооружений, однако исполнять обязательства не торопится.