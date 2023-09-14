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Переброшенные в район Артемовска резервы 76-й дивизии ВДВ и 123-й бригады ВС РФ стабилизировали ситуацию на флангах

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Переброшенные в район Артемовска резервы 76-й дивизии ВДВ и 123-й бригады ВС РФ стабилизировали ситуацию на флангах

По сообщениям военкоров, общающихся с российскими бойцами на передовой, командование ВС РФ на большинстве участков фронта продолжает реализацию тактики активной обороны. При этом наша разведка, в основном с использованием БПЛА, постоянно вычисляет опорные и управленческие пункты, места дислокации живой силы и техники, артиллерии ВСУ, в том числе резервов. По ним немедленно отрабатывает артиллерия, авиация, ударные дроны и даже танки с закрытых позиций.


Часть «разобранных» опорников штурмуют и берут под контроль наши пехотинцы. Таким образом у противника, несущего огромные потери в ходе попыток прорвать хоть где-то оборону ВС РФ, почти не остается шансов не только на перегруппировку для масштабных атак, но и на элементарный отдых и ротацию.

Конечно, враг тоже огрызается, пытается перегруппироваться и контратаковать. Как говорят наши разведчики, недооценивать потенциал противника категорически недопустимо. При этом боевики ВСУ не только массово гибнут и получают ранения, но и все больше сдаются в плен, что вполне естественно с учетом мотивационной составляющей психологии насильно мобилизованных в ряды украинской армии. Тем более что по нашу сторону ЛБС им гарантирован пусть и не теплый, но вполне гуманный прием.

Сообщается о некотором затишье боевой активности после провальных контратак ВСУ на южном и западном участках вблизи с Артемовском. Обстановка здесь стабилизирована после переброски резервов 123-й бригады и частей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. К тому же, считающаяся элитной 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, обученная инструкторами НАТО, накануне была срочно переброшена из под Клещеевки к Малой Токмачке в направлении Работино для усиления контрнаступа на Вербовое.

По занятой ВСУ части Клещевки продолжает работать наша артиллерия и авиация, как и в населенных пунктах Орехово-Васильевка и Спорное. Позиции врага здесь не самые выгодные, так как наши занимают почти все господствующие высоты в данном секторе. Атаковать Артемовск с запада «в лоб» ВСУ не решаются из-за плотного огневого прикрытия ВС РФ.

В свою очередь, украинская артиллерия била по российским позициям в Курдюмовке и Андреевке. При этом ранее начатое контрнаступление ВС РФ в районе Берховского водохранилища к северу от Артемовска пока приостановлено.

На самом горячем участке Запорожского фронта российские войска после мощной артподготовки активизировали контратакующие действия у Новопрокоповки и Вербового. По закрепившимся на окраинах села Работино украинским боевикам отработала наша штурмовая и армейская авиация. Само село, вернее то что от него осталось, так и не перешло под полный контроль ни одной из сторон.

На Угледарском участке украинские войска при поддержке артиллерии возобновили наступление на Приютное и продолжили на Новодонецкое и Новомайорское. Уперевшись в нашу оборону, штурмовики ВСУ отступили со значительными потерями. Артиллерия ВС РФ работала по позициям украинских войск в Новодаровке, Урожайном, Пречистовке и Угледаре.

На Луганском направлении ВС РФ атаковали в Серебрянском лесном массиве со стороны Дибровы, у Новоегоровки и Синьковки. Без особого продвижения. Под ударами украинские подразделения в Белогоровке, Макеевке, Мясожаровке, Крахмальном, Котляровке, Кисловке и Ивановке.

Украинский Генштаб сообщает об «отбитых» атаках ВС РФ на Купянском направлении северо-восточнее Берестовой и более чем десяти атаках в Марьинке. Подтверждается значительная активизация ВКС РФ. По данным командования ВСУ, за сутки наши летчики нанесли восемьдесят авиаударов.

По сведениям наших военкоров, российские войска вчера успешно атаковали между Синьковкой и Петропавловкой в направлении Купянска. Попытки ВСУ контратаковать полностью купированы, как бы не старался перевернуть, а вернее переврать, ситуацию на этом участке украинский Генштаб.



Ночью ВС РФ нанесли удар по поселку Великий Бурлук в оккупированной ВСУ части Харьковской области. В результате прилетов уничтожен склад с кассетными боеприпасами. Сейчас в центре поселка отсутствует электричество.

Артиллеристы 205-й бригады ВС РФ точными ударами накрыли пункт временной дислокации одного из подразделений бригады территориальной обороны ВСУ в районе железнодорожного моста под Херсоном. В результате огневого поражения были уничтожены 152-мм буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б» с боекомплектом, шесть пикапов с пулеметами, гранатометами и боеприпасы к ним, более 30 украинских боевиков. Кадры четкой и эффективной работы наших артиллеристов публикуют российские соцсети.



Очевидно, что нервозность, переходящая в психоз, в рядах команды Зеленского набирает обороты. Американский журнал Newsweek сообщает, что Киев подал в суд на западные компании за срыв поставок военной техники. Против каких компаний поданы иски не уточнятся, но упоминается польская фирма Alfa, которая уже получила по контрактам с Украиной порядка 22 миллиардов долларов за поставку вооружений, однако исполнять обязательства не торопится.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. polinet
    polinet Сегодня, 12:16
    +2
    польская фирма Alfa, которая уже получила по контрактам с Украиной порядка 22 миллиардов долларов за поставку вооружений, однако исполнять обязательства не торопится.
    поляки они поляки, немного подождут и ничего никому поставлять не придется, тем более сумма впечатляет wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:21
      +2
      Вот что поляки пишут.Myśl Polska.

      Десантники пришли на усиление российской 42-ой механизированной стрелковой дивизии, более 3 месяцев отражавшей яростные атаки превосходящих украинских сил во главе с генералом Александром Тарнавским. 9-й, 10-й корпуса и "Группа Марун" были заняты систематическим "пробиванием бреши" в русской обороне под Орехово.
      И вот две недели назад начались "интересные подвижки". Все это время атаки элитных украинских частей героически сдерживали батальоны "Барс", а также полки 42-й дивизии и морпехи из 810-й Гвардейской бригады. Сейчас поддерживавшие их полки 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии стали отводить на вторую линию.
      На их место Ставка из-под Кременной перебросила 201-й механизированный стрелковый полк, сформированный из солдат, мобилизованных на Луганщине, а также 6-й Казачий полк, составленный из подразделений бывшей повстанческой армии ЛНР. Кроме того, к месту событий подтянулись два (1152 и 1429) механизированных стрелковых полка.
      Для сдерживания атак элитных украинских 82-й и 46-й ДШБ Генштаб РФ перебросил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию.
      Полки 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии тихой сапой перебрались на левый фланг "Ореховского мешка". Опасаясь атаки русских на основание горловины "мешка", украинскому командованию пришлось отправить туда 65-ю и 116-ю отдельные механизированные бригады, а также 3-ю бригаду Национальной гвардии "Спартан" и спецназ 73-го Центра специальных операций морских сил.
      В это время русские парашютисты из 7-й гвардейской воздушно-штурмовой (горной) дивизии продвинулись к горловине "мешка", но с противоположной, правой (восточной) стороны. Там они соединились с 22-й бригадой спецназа и 100-й отдельной разведывательной бригадой. Эти силы в ночь на 9 сентября вместе совершили мощную атаку и добились успеха, отбросив украинские войска и тем самым сузив горловину.
      И без того не слишком впечатляющие успехи действующих в нижней части "мешка", между Работино и Вербовым украинских войск, и вовсе сошли на нет, поскольку на флангах их начали "давить" русские десантники.
  2. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 12:17
    +2
    Купянск оставили в свое время меньше,чем за сутки.Теперь не в состоянии вернуть уже год...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:09
      -2
      Вот именно оставили. Не вытеснили нас в бою. Есть разница между стратегическим отступлением и поражением
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 13:13
        +2
        Разницы нет это поражение в любом случае.
  3. moscowp
    moscowp Сегодня, 12:18
    +5
    Ночью ВС РФ нанесли удар по поселку Великий Бурлук в оккупированной ВСУ части Харьковской области

    Почему пишут про оккупированные ВСУ части Харьковской области. Я пропустил присоединение в состав РФ каких-то новых областей?!
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:21
    +4
    Обстановка на юге сложная.Не одна атака отбита,но и приемущества нет.Не раз сообщалось о приемуществе арты противника на этом направлении,причем и по дальности и уже и по количеству стволов.Еще ВСУ начали массово применять различные модели дронов.Много писали куда подевались только официально закупленные 20 000 дронов.Вот и "взлетели".Почему это стало сюрпризом не понятно.Нашим парням,даже нет слов как выразить ,за подвиг,каждого.Храни Вас Бог мужики.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    +1
    нервозность, переходящая в психоз, в рядах команды Зеленского набирает обороты.
    Так не удивительно. Планировали за 7 дней выйти к Азовскому морю, а приходится три с лишним месяца топтаться практически на месте неся огромные потери. Кураторы грозятся в случае полного провала т.н. "контрнступа" урезать помощь, а это потеря денег в свой карман. А тут еще западные СМИ, как сговорившись начали давать картинку происходящего на ЛБС близкую к реальности. Вот и психуют полностью отключив свои бестолковки начинают наезжать на спонсоров с обвинениями и упреками. Красота.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:42
    -2
    Цитата: AVESSALOM
    Купянск оставили в свое время меньше,чем за сутки.Теперь не в состоянии вернуть уже год...

    Можно подумать, что xoxлы наших оттуда выбили. Укровермахт самостоятельно не взял штурмом ни одного города.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:15
      +2
      Красный Лиман например они брали штурмом.
    2. AVESSALOM
      AVESSALOM Сегодня, 13:20
      +1
      Тем лучше для него.Не тратя сил занять стратегический жд узел.
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:58
    +1
    Десантников на передовую? Это следует понимать что мотострелковых резервов нет?
    1. DenVB
      DenVB Сегодня, 13:09
      +1
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Десантников на передовую?

      А где они были последние полтора года? В тылу, что ли?
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:43
        0
        А где они были последние полтора года? В тылу, что ли?


        Так это и есть их задача, действия в тылу противника. Для переднего края ВДВ слишком слабы.
  8. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 13:23
    0
    Цитата: igorbrsv
    Вот именно оставили. Не вытеснили нас в бою. Есть разница между стратегическим отступлением и поражением

    Да,еще приведите пример с оставлением Москвы Кутузовым.
  9. Французский вестник
    Французский вестник Сегодня, 13:25
    +1
    с ротацией на этом направлении туго :-( а это чревато, неожиданными для диванных войск, перегруппировками.