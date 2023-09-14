Военное обозрение
Войти Регистрация

Ветеран спецназа США: преградой для «экспансии» Китая в Индийском океане может стать Шри-Ланка

5
Ветеран спецназа США: преградой для «экспансии» Китая в Индийском океане может стать Шри-Ланка

За последние десятилетия Шри-Ланка является объектом интереса крупных мировых держав, особенно Индии, КНР, Японии и Соединенных Штатов. В борьбе за влияние на остров, противодействуя Китаю, особую активность проявляет недавно созданный четырехсторонний военно-политический блок QUAD, объединяющий США, Японию, Индию и Австралию.

На эту тему рассуждает в своей статье, опубликованной изданием 19FortyFive, ветеран спецназа США майор Джастин Вудворд.

Он утверждает, что QUAD поддерживает безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, продвигая свободу и открытость.

По мнению отставного офицера, в Пекине хорошо понимают стратегическое значение Шри-Ланки и расположенного на острове глубоководного порта Хамбантота. Контроль над ним дает возможность выхода к важнейшим мировым коммуникациям: Ормузскому и Малаккскому проливам, Суэцкому каналу и Средиземному морю. Именно поэтому Китай взял эту морскую гавань в аренду на 99 лет. Это стало впечатляющим успехом КНР.

Несмотря на такое тесное сотрудничество Пекина и Коломбо, США и их союзники, считает Вудворд, могли бы предложить альтернативные варианты сотрудничества с привлекательными для ланкийских властей условиями.

Автор отмечает, что Шри-Ланка долгое время акцентировала внимание на развитие сухопутных сил для борьбы с вооруженной оппозицией, не развивая при этом военно-морские силы и береговую охрану. Вудворд считает, что помощь и поддержка Коломбо в сфере морской1 безопасности со стороны QUAD могли бы ослабить связи между островным государством и КНР. По его мнению, преградой для «экспансии» Китая в Индийском океане может стать именно Шри-Ланка.
Использованы фотографии:
Армия Шри-Ланки
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо
    кредо Сегодня, 12:03
    0
    Чтобы янки не делали поганого и гнусного в любом уголке мира, но на словах у них всё "за свободу и демократию".
    Может и Владимиру Владимировичу не стоило про СССР каяться за пражский мятеж, а перенимать кое-что и у записных "демократов". wink
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:16
      0
      Янки и их кореша... Не проверял, но говорят, единственный праздник, справляемый на планете КАЖДЫЙ день - День Независимости страны Икс от Великобритании))) Цейлона это тоже касается.
      А по теме - если янкесы затеют бучу, думаю китайцам имеет смысл намекнуть Индии, что цейлон-то рядом... Подкинуть деньжат Тиграм Тамил-Илама, в идеале - пусть они Индию попросят о защите от геноцида, а его там и было и есть. И все...
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 12:24
        0
        А что наконец станет преградой от экспансии США в мире?!
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:26
      0
      В контексте "ключевой" роли Шри-Ланки, это не боле, чем очередныйе хотелки Дяди Сэма. В решении какую роль будет (или не будет...) играть Коломбо, в т.н. "сдерживании" Поднебесной, ключевая роль уже необратимо принадлежит Дели, а не Вашингтону...

      А Бхарат сегодня, "валетом" в чужих играх не выступает. Кстати, заокеанский "эксперт" мог бы и заметить, что Шри-Ланка, есть "тот самый", практический единственный случай, когда законная власть, проявив завидную принципиальность и отказавшись от непрерывно навязываемых ей т.н. "международным сообществом", т.н. "компромиссов" и т.н. "прекращений БД", пираясь в основном НА СВОИ СИЛЫ, практически на 100%"обнулила" ВСЮ т.н. "вооруженную оппозицию". Прижав её к морю. И добив её, буквально до "последнего бандита в последнем окопе"...

      Ну кто сейчас ещё помнит, т.н. "тигров освобождения Тамил Илама"?..

      Так что, Дели свои "терки" с Пекином, по своему плану вести будет и своими картами. И Шри-Ланка, это карата в колоде Дели, а не Дяди Сэма...
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:15
    0
    А саму Шри Ланку, их мнение, янки спросили?