Ветеран спецназа США: преградой для «экспансии» Китая в Индийском океане может стать Шри-Ланка

За последние десятилетия Шри-Ланка является объектом интереса крупных мировых держав, особенно Индии, КНР, Японии и Соединенных Штатов. В борьбе за влияние на остров, противодействуя Китаю, особую активность проявляет недавно созданный четырехсторонний военно-политический блок QUAD, объединяющий США, Японию, Индию и Австралию.На эту тему рассуждает в своей статье, опубликованной изданием 19FortyFive, ветеран спецназа США майор Джастин Вудворд.Он утверждает, что QUAD поддерживает безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, продвигая свободу и открытость.По мнению отставного офицера, в Пекине хорошо понимают стратегическое значение Шри-Ланки и расположенного на острове глубоководного порта Хамбантота. Контроль над ним дает возможность выхода к важнейшим мировым коммуникациям: Ормузскому и Малаккскому проливам, Суэцкому каналу и Средиземному морю. Именно поэтому Китай взял эту морскую гавань в аренду на 99 лет. Это стало впечатляющим успехом КНР.Несмотря на такое тесное сотрудничество Пекина и Коломбо, США и их союзники, считает Вудворд, могли бы предложить альтернативные варианты сотрудничества с привлекательными для ланкийских властей условиями.Автор отмечает, что Шри-Ланка долгое время акцентировала внимание на развитие сухопутных сил для борьбы с вооруженной оппозицией, не развивая при этом военно-морские силы и береговую охрану. Вудворд считает, что помощь и поддержка Коломбо в сфере морской1 безопасности со стороны QUAD могли бы ослабить связи между островным государством и КНР. По его мнению, преградой для «экспансии» Китая в Индийском океане может стать именно Шри-Ланка.