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Украинские ресурсы: Залужный планирует остановить контрнаступление и перейти к обороне в конце октября

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Украинские ресурсы: Залужный планирует остановить контрнаступление и перейти к обороне в конце октября

Украинская армия не будет вести наступательные боевые действия в условиях осенней распутицы и холодов, контрнаступление ВСУ может завершиться в октябре. Такая информация приходит из Киева.


Украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента утверждают, что главком ВСУ Залужный предупредил Зеленского об остановке контрнаступления в октябре. Причиной этого являются опасения, что украинская армия не успеет подготовить оборонительные позиции перед наступлением холодов и российская армия может вернуть все отбитые у нее в ходе контрнаступления территории. По словам генерала, весь достигнутый прогресс будет утрачен.

Окончательно данный вопрос еще не решен, это только предварительная информация, все будет зависеть от того, как поведет себя Зеленский. Ранее он требовал выполнить приказ Вашингтона взять Токмак к ноябрю.

Залужный предупредил Зеленского о возможной приостановке контрнаступления в конце октября. Главком считает необходимым готовить оборонительные рубежи на отвоеванных территориях, чтобы российская армия не вернула их обратно зимой

- пишут украинские паблики.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ скептически отнеслись к требованию взять Токмак к концу осени. Если в течение трех месяцев украинская армия не сумела взломать даже первую из трех линий российской обороны, то что можно сделать в течение оставшихся сентября - октября. Если только надеяться на то, что российская армия сама побежит. Кстати, на этом и строился расчет Киева, там на полном серьезе заложили в планы оставление российскими военными своих позиций сразу же после первых серьезных ударов по ним. В Генштабе планировали повторить Харьковскую операцию 2022 года, когда наши отступали под угрозой полного окружения.

Пока же ВСУ продолжают наступать на линии Работино - Вербовое, но уже не с тем напором, какой был даже неделю назад. То ли силы кончились, а то ли личный состав, а может и то и другое.
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32 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:57
    +7
    Зимой удары ВКС России не прекратятся и будут наносить урон ВСУ, посмотрим что от их боевитости к весне останется, не сторонник Жириновского, но многое им сказанное сбылось, из последнего все на Украине закончится в марте 2024 г.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:12
      +9
      Не могу порадоваться Вашему оптимизму, поэтому особой надежды на март 2024 года не возлагаю.

      Почему так? Да вот если Вы заметили и отечественные и западные СМИ постоянно муссируют из статьи в статью тему неприступности российских линий обороны, но совершенно незаслуженно обходят сторон тот факт, что мы уже около двух лет не можем выбить ВСУ из предместий Донецка.

      Не знаю, что мешает нам выйти на наши новые границы, но факт остаётся фактом и особо серьёзного движения на запад с нашей стороны пока не просматривается. winked
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:16
      +4
      Зимой удары ВКС России не прекратятся и будут наносить урон ВСУ

      Вот только это будет работать в обе стороны так как им поставят "старьё" ф-16 и дальнобойные ракеты, и после этого уже мы будем "подарки" получать. Вся наша стратегия основана не на многоуровневом и многовариантном планировании, а на импровизации.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 12:17
      +1
      Это для обороны янкесы решили "Абрамсы" направить?И что то Украинские СМИ об обороне ДРУЖНО заявили.
      До конца октября еще полтора месяца,А если распутицы не будет?
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:58
    +6
    Хм...
    Давайте дадим им зарыться в планету ещё и там.
    В Авдеевке они уже зарылись.
    И?..
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:11
      0
      Ну так в Авдеевке восемь лет копали. На передовой нормально не окопаешься. Хуже если в тылах оборону готовить будут. Но со стороны Купянска, к примеру, с фланга вроде нет оборонительных линий, или Изюма. Пока нет
  3. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 11:58
    -4
    и российская армия может вернуть все отбитые у нее в ходе контрнаступления территории.

    И много этих территорий ? Нам наше МО РФ что то не договаривает ? Вроде как всуки не прошли и первую линию обороны, по крайней мере нам так вещают СМИ.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 12:00
      -1
      Ваше МО на украинском разговаривает, небрат вы наш
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 12:13
        -3
        небрат вы наш
        Так я вам в братья и не набивался, а живу я вот уже 46 в России и даже за её пределы ни разу не выезжал. А да к стати правильно писать НЕ БРАТ, не раздельно учите русский язык.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:02
      +3
      Что вам ваше МО не договаривает? Несколько сёл украинцы всё же взяли, это никто не скрывает.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:04
    +1
    Залужный планирует остановить контрнаступление и перейти к обороне в конце октября
    Интересно сколько еще потеряют л/с и б/т за 1,5 месяца? А на приостановку активных боевых действий российской армией зимой в Киеве и Вашингтоне зря надеются.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:14
      0
      Тысяч сорок пять what....................
    2. guest
      guest Сегодня, 12:30
      +2
      Цитата: rotmistr60
      А на приостановку активных боевых действий российской армией зимой в Киеве и Вашингтоне зря надеются.

      Ну почему зря, уже больше года инициатива у врага. Кто то реально верит, что здесь что то поменяется.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:05
    +1
    Залужный, Шмалужный......
    ВО, лучше напишите. Утверждение укронаци, что они грохнули Трумф - это прада или очередной укрофейк?
    А то на душе паскудно.
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 12:19
      0
      К сожелению похоже, что правда
      .....................................
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:45
      0
      фоток со спутников не было, если бы грохнули то показали бы во всех ракурсах
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 13:17
        0
        Есть уже в телеге
        ....................................
        .
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 13:41
          0
          1 я про атаку несколько недель назад
          2. про сегодня видела только фото и видео из далека как что то бахнуло
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:05
    -4
    К концу октября у них останется кем оборонятся? С таким задором я думаю останутся одни недобитки практически без техники.
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:14
    +1
    Сейчас запад кинет столько денег на создание укрепрайонов, и все по новой, работа у нас за копейки, а наши парни идут на гибель за рубли, а дальше пи.нд.осы придумают массированные атаки Дронов по России и их все не собьёшь...
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:21
    0
    Как он собирается наступать до конца октября, если уже с этой недели, по прогнозу, начнутся дожди. А с начала октября, будут идти практически через день)))
  9. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 12:21
    +3
    Т.е. вторая армия мира не воспользуется истощением ВСУ и спокойно даст перейти им к обороне?
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 12:36
      +2
      Не хочется заниматься гаданием ,но из складывающейся обстановки и приближающейся осени ,будем "стоять на позициях".Почему то стратегия войны в долгую у нас доминирует .
      1. Французский вестник
        Французский вестник Сегодня, 13:15
        +2
        мне кажется, дело не в стратегии войны в долгую.
        просто нет возможности вести наступление.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:48
      -1
      еще год назад сказали что на долгую, пока не решится зеленский пойти на переговоры но это сразу его сметут и будет гражданская война на украине и уже без поддержки запада
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 13:34
        0
        Не будет там никто никого сметать. Все сметальщики уже давно покинули хохлостан, а остальные по марсовым полям отдыхают . Ну кого смогли собрать по частям . Мозги там вымыты у них до стирильной чистоты , думать не чем...
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:21
    0
    Чего там залужа планирует, полосатый мили уже все сказал, где, кем и сколько наступать. Нашли же "непослушного" мальчика - залужа. Как будто от него что-то зависит в плане принятия самостоятельных решений. Он бы и в наступ не пошел без авиационной поддержки, таки погнали............
  11. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:31
    +1
    Сивков говорит что это годичное топтание на месте вопрос чисто политический . Армия , как боевая единица , тем более сейчас , с учетом мобиков и вновь принятых на контракт около 700 тыс , плюс новое вооружение поступает , способна взять Киев и выйти на границы с Польшей. Нет приказа . Т.е. нет политической воли Кремля , ну и они преследуют свои цели , побольше заработать денег и набить очков у дорогих партнеров западных . Так что с наступлением зимы и укры и мо РФ садятся в глухую оборону . Ну допускаю что будут воевать один городок , типа купянск. Как Бахмут год назад . И будут его ровнять в лунный пейзаж до весны. Тем временем украинцы нароют линий обороны по образу нашей , обложаться минными полями и война окончательно перейдет в позиционную. Ни одна из сторон наступать не будет. Все решит у кого политическая система крепче. Но судя по кремлевским сидельцам они прочно встали на рельсы 1916 года и на всех порах летят в 1917. Россия им не простит если над Киевом , Одессой , Черниговом и Полтавой не будет гордо реять российский триколор. Вся страна ждет именно этого - Украина должна исчезнуть как недоразумение с карты мира. Только так
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:43
      0
      бред не пишите про 1916! какая нафиг революция, никто задницу не поднимет, побурчат на кухнях и в интернете и все
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 13:46
        0
        Ну я бы не был столько категоричен. Когда армия преданная Кремлем повернет назад все мгновенно изменится . Вспомните марш вагнеров , и как Москва обосралась
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 13:56
    0
    В смысле приостановка? Деньги поступают, вооружение дают. Нет наступления, нет продолжения банкета. request
  13. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 14:27
    0
    шойгу тоже на это надеется и руками разводит