Украинские ресурсы: Залужный планирует остановить контрнаступление и перейти к обороне в конце октября

Залужный предупредил Зеленского о возможной приостановке контрнаступления в конце октября. Главком считает необходимым готовить оборонительные рубежи на отвоеванных территориях, чтобы российская армия не вернула их обратно зимой

Украинская армия не будет вести наступательные боевые действия в условиях осенней распутицы и холодов, контрнаступление ВСУ может завершиться в октябре. Такая информация приходит из Киева.Украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента утверждают, что главком ВСУ Залужный предупредил Зеленского об остановке контрнаступления в октябре. Причиной этого являются опасения, что украинская армия не успеет подготовить оборонительные позиции перед наступлением холодов и российская армия может вернуть все отбитые у нее в ходе контрнаступления территории. По словам генерала, весь достигнутый прогресс будет утрачен.Окончательно данный вопрос еще не решен, это только предварительная информация, все будет зависеть от того, как поведет себя Зеленский. Ранее он требовал выполнить приказ Вашингтона взять Токмак к ноябрю.- пишут украинские паблики.Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ скептически отнеслись к требованию взять Токмак к концу осени. Если в течение трех месяцев украинская армия не сумела взломать даже первую из трех линий российской обороны, то что можно сделать в течение оставшихся сентября - октября. Если только надеяться на то, что российская армия сама побежит. Кстати, на этом и строился расчет Киева, там на полном серьезе заложили в планы оставление российскими военными своих позиций сразу же после первых серьезных ударов по ним. В Генштабе планировали повторить Харьковскую операцию 2022 года, когда наши отступали под угрозой полного окружения.Пока же ВСУ продолжают наступать на линии Работино - Вербовое, но уже не с тем напором, какой был даже неделю назад. То ли силы кончились, а то ли личный состав, а может и то и другое.