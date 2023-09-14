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Президент РБ отправился с рабочим визитом в Россию

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Президент РБ отправился с рабочим визитом в Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибудет в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры глав государств запланированы на завтра, 15 сентября.


Как сообщает БЕЛТА, президент РБ уже направился в Россию. Агентство опубликовало видео с прибытием Александра Лукашенко в аэропорт и вылетом президентского борта.



Касательно тем встречи двух президентов, пока озвучиваются общие формулировки вроде международной повестки, региональных вопросов и импортозамещения.

Между тем стоит отметить, что данные переговоры пройдут аккурат после беседы президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась вчера, 13 сентября, на космодроме «Восточный» и длилась целых 5 часов.

В Северной Корее уже окрестили данную встречу эпохальной и считают, что она станет важным этапом развития партнерских отношений между Москвой и Пхеньяном.

Что характерно, в Кремле визит Лукашенко не анонсировали официально. Хотя белорусские источники заявляют, что встреча состоится согласно ранее утвержденному графику.

Напомним, что в последний раз президенты РФ и РБ проводили личную встречу 23 июля в Санкт-Петербурге. Затем, 30 августа, между Путиным и Лукашенко состоялся телефонный разговор. Российский президент позвонил белорусскому коллеге, чтобы поздравить его с днем рождения.
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15 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:27
    +1
    Надо же батьке узнать о чем договорились Путин и Ын.
    Может и ему что перепадет, или тоже отправится в С. Корею договориться о поставках продовольствия ( картошки), в обмен на вооружение!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:38
      -6
      Цитата: ваш вср 66-67
      Надо же батьке узнать о чем договорились Путин и Ын.

      Путин еще одну медальку Ыну нацепил.
    2. flSergius
      flSergius Сегодня, 12:40
      -3
      Так у нас весь июнь сушь и жара стояла, да и остальное лето 2 нормальных дождя. Ничего не выросло, вчера новость была: за неимением кормовых трав скосили луг, политый какой-то химией и 250 голов КРС сдохло. Какая "незалежнасць" такие и новости.
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:47
      +2
      Что до переговоров Президента России и главы КНДР, то...

      Тут т.н. "запад" уже весьма назойливо, месяцев 3 - 5, вбрасывает "гипотетический" сценарий эскалации обстановки на территории бывшей единой Украины, предусматривающий "в определенный условиях", введение на территорию т.н. "Восточных кресов" регулярных формирований ляхов. Вплоть до двух - трех дивизий...

      Типа, это будет "не НАТО", а будут "чисто ляхи", которые, при всесторонней поддержки США и НАТО, "русским" тоже будут "кровь пускать"...

      А никто не рассматривал "чисто гипотетического" варианта возможности появления на территории бывшей единой Украины, регулярных соединений КНДР. В количестве 3 - 5 общевойсковых дивизий?..

      И их взаимодействия с ВС России в решении ОБЩЕЙ задачи России и КНДР, - уничтожения возродившегося нацизма?.. Ведь дорогой товарищ Ким-внук, весьма определенно и недвусмысленно, выразил ПОЛНУЮ ПОДДЕРЖКУ ВСЕМ действия России в контексте начала СВО, её ГЛАВНОЙ цели и ГЛАВНЫХ решаемых задач...

      И каково придётся ляхам, "гипотетически" введенным на тер. т.н. "Западных кресов" в этом случае?..

      Ребята из армии КНДР вооружены и обучены для ведения общевойскового боя, "по полной", моральный и боевой дух, - на 100% и "выше". Как и у ВС России...

      И во взаимодействии с ВС России, тем более, при решении "общей задачи" с Россией, как говорится, "горы свернуть" способны...

      Полагаю, что "смотреться" они будут, на все 100%, на уровне "музыкантов". А, возможно и при принятии "определенных решений", и в ряды последних "вольются" числом нехилым. Как в советском фильме Гайдая говорится, - "по полной"...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:56
        0
        Я, кстати, полагаю, что было бы совсем невредно, в контексте проверки "психологической устойчивости" т.н. "запада", начать постепенное (с нарастанием "акцента"...) и активное обсуждение в российских СМИ (в первую очередь теле и Сетевых каналах...) упомянутого мной "гипотетического" варианта. Пока, во всяком случае, гипотетического...

        Да, не на уровне "официальной власти" (ведь ещё "не время"). А на уровне экспертов, обозревателей и т.д. ... Постоянно поддерживая эту тему в "повестке дня" и общественного внимания...

        И отчего-то полагаю я, что даже обсуждение на "неофициальном" уровне, но активное и постоянное, помянутого мной "гипотетического" варианта, будет вызывать у т.н. "запада" крайнее нервное возбуждение. Причем, на официальном, а не только на "экспертном" уровне...

        А это в сложившейся обстановке и на длительную перспективу,, всегда, и полезно, и приносит большое моральное удовлетворение...

        Они россиянам, громко, и с "нескрываекмым удовлетворением", о Ф-16, обедненном уране и "гипотетических" ляхах и "абрамсах"... А россияне им о "гипотетически" возможном взаимодействии с ВС КНДР на территории бывшей единой Украины, в решении ОБЩЕЙ с ВС России задачи, - вооруженном уничтожении возродившегося при АКТИВНОМ участии т.н. "запада" на территории бывшей единой Украины нацизма...

        "Для начала", можно бы обсудить возможность проведения "просто" совместных учений с привлечением к ним одной общевойсковой дивизии армии КНДР. С полным её, штатынм, вооружением...

        Скажем, на территории Брянской, Курской и\или Белгородской областей. Это ведь совсем "недалеко" от зоны проведения СВО...
  2. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 12:36
    0
    На батьку ордер хотят выписать. Так что в своей русофобии запад сам загоняет Белоруссию в антигитлеровскую коалицию.
  3. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:37
    -8
    Полетел или просить денег или требовать денег, шантажируя теоретическим (пусть и невозможным сейчас) дрейфом в сторону Запада.
  4. polinet
    polinet Сегодня, 12:43
    +1
    Цитата: ваш вср 66-67
    Надо же батьке узнать о чем договорились Путин и Ын.
    Может и ему что перепадет, или тоже отправится в С. Корею договориться о поставках продовольствия ( картошки), в обмен на вооружение!

    скорее не за этим, кредиты нужны
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    +4
    Визиты столь часты, что очередное посещение Александром Григорьевичем Москвы воспринимается буднично. Это хорошо когда двум лидерам есть о чем поговорить и совместно решить какие-то вопросы.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 13:06
      -2
      Говорят-говорят, а реальной интеграции как было 0 так и осталось 0, при это уже выросло целое поколение дегенератов, которые "суверенитет" в границах, придуманных большевиками на коленке воспринимают как самоцель и любую информацию, отличную от западной пропаганды не воспринимают. Даже белгосСМИ, когда они тоже через каждое слово бубнят про т.н. "суверенитет".
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:29
        +1
        "... которые "суверенитет" в границах, придуманных большевиками на коленке"...
        ***************************************************************************************
        Извиняюсь уточнить...

        Помянутые большевики, никаких ГОСУДАРСТВЕННЫХ границ не "придумывали". Тем более - "на коленке"...

        А административно государственное деление СССР, границы ВНУТРИ государства, между союзными республиками, наделяло статусом административных, а не государственных...

        И т.н. "беловежские соглашения", как и всякую прочую постсоветскую лабуду, вовсе не большевики подписывали. А именно "пламенные борцы" за т.н. "суверенитеты"...

        Причем, отмечу, БЕЗ "всякой войны" и ВНЕШНЕГО давления. В отличии от ситуации, в которой были большевики в марте 1918-го...
        1. flSergius
          flSergius Сегодня, 13:49
          -1
          А административно государственное деление СССР, границы ВНУТРИ государства, между союзными республиками, наделяло статусом административных, а не государственных
          Так я про это и говорю - на основании условных границ предатели разрезали русский народ на 3 части, а всяким коневодам поотходили земли, которые пару столетий осваивали и отстраивали русские. А теперь у нас утверждают, что эти границы - священная корова. И празднуют "дзень незалежнасци" 3 июля - дату освобождения центра административно-территориальной единицы БССР с такми подтекстом, будто эта их "незалежнасць" уже тогда была отдельная от всего Союза. Говорят "мы отстояли свою свободу и независимость", т.е. чиновники местные говорят, а не змагарская оппозиция. Поищите сами на Ютубе их высказывания.
          Но основу для этого заложила всё таки большевистская "политика коренизации" и принудительное напихивание "мовы" в 1920е во все сферы жизни.
          1. ABC-schütze
            ABC-schütze Сегодня, 14:36
            0
            "Так я про это и говорю - на основании условных границ предатели разрезали русский народ на 3 части, а всяким коневодам поотходили земли, которые пару столетий осваивали и отстраивали русские. "
            ***************************************************************************************
            Ну, поскольку эти границы были административными, а не государственными, то и у русских, поживающих в СССР, этих территорий никто не отнимал. Во всяком случае, большевики этого не делали...

            А вот то, что "теперь признали" за этими административными границами статус государственных, то это уже не большевиков "заслуга"... Ни Ельцин, ни Козырев с Гайдаром, СССР, на "Ура!" разваливавшие активно, да всякие "договора" о "признании" на "автопилоте" подписывавшие, МИЛЛИОНЫ помянутых русских, тем самым, "за границей" без всякой защиты оставляя и "иностранцами-оккупантами" делая, большевиками не были... И "присягали" они, разваливая СССР, не народу страны, а кабинетным, т.н. "демократическим ценностям"...
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:23
      0
      Дело в том, что ляхи и балтийские лимитрофы, начинают назойливо проталкивать идею "полной транспортной блокады" Беларуси. Закрыв для транзита границы ляхов и лимитрофов с РБ. Остаётся "незакрытой" только граница Беларуси с РФ. И прорабатывают вопрос усиления давления Брюсселя на Киргизию, Казахстан, Узбекистан, через которые в России поступают из т.н. "европы" т.н. "санкционированные" товары...

      Похоже, фишка в том, что т.н. "ес", запретил т.н. "санкциями" экспорт из Беларуси и импорт в Россию. А импорт в Беларусь, пока "остается" т.н. "дырой" по которой товары из т.н. "европы" попадают в Россию. В т.ч. и через среднеазиатских "посредников"...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:53
    0
    Очень интересный союз у нас нарисовался по калийным удобрениям КНР ,Россия и Белоруссия.КНР покупает у Белоруссии удобрений чуть менее на 1 млрд $ ,а у нас чуть более 500 млн $ ,хотя у нас логистическое плечо короче. bully Смотрим за руками Григорьевича ,ловкость рук и ни какого мошенничества- КНДР нужны удобрения?А что КНДР может предложить Белоруссии?