Президент РБ отправился с рабочим визитом в Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибудет в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры глав государств запланированы на завтра, 15 сентября.
Как сообщает БЕЛТА, президент РБ уже направился в Россию. Агентство опубликовало видео с прибытием Александра Лукашенко в аэропорт и вылетом президентского борта.
Касательно тем встречи двух президентов, пока озвучиваются общие формулировки вроде международной повестки, региональных вопросов и импортозамещения.
Между тем стоит отметить, что данные переговоры пройдут аккурат после беседы президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась вчера, 13 сентября, на космодроме «Восточный» и длилась целых 5 часов.
В Северной Корее уже окрестили данную встречу эпохальной и считают, что она станет важным этапом развития партнерских отношений между Москвой и Пхеньяном.
Что характерно, в Кремле визит Лукашенко не анонсировали официально. Хотя белорусские источники заявляют, что встреча состоится согласно ранее утвержденному графику.
Напомним, что в последний раз президенты РФ и РБ проводили личную встречу 23 июля в Санкт-Петербурге. Затем, 30 августа, между Путиным и Лукашенко состоялся телефонный разговор. Российский президент позвонил белорусскому коллеге, чтобы поздравить его с днем рождения.